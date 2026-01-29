«Соленый допинг»: как селедка помогала русским побеждать врагов

Иногда решения, кажущиеся на первый взгляд нелогичными, оказываются гениальными в условиях суровой необходимости. Яркий пример — традиция русских воинов обильно употреблять солёную селёдку перед длительными переходами и тяжёлыми боями. Вопреки ожиданиям, эта «гастрономическая пытка» не ослабляла бойцов, а, наоборот, становилась их секретным оружием на пути к выносливости.

Исторический прецедент: выживание любой ценой

Практика употребления солёной рыбы в экстремальных условиях уходит корнями в русско-турецкие войны. Как пишет в своих мемуарах Владимир Инфантьев, солдаты, оказавшиеся без снабжения и терпящие голод, были вынуждены реквизировать пищу, включая селёдку. Чтобы обеззаразить её, рыбу тщательно прожаривали или кипятили. Несмотря на скудный рацион, именно её питательность помогала выжить.

Однако массовым и осознанным тактическим приёмом это стало во время Крымской войны (1853-1856 гг.). Солдаты шли в атаку или в долгий поход, предварительно «зарядившись» солёной селёдкой. Мучительная жажда, которую она вызывала, становилась осознанной платой за другой, куда более важный эффект — способность долго и продуктивно сражаться. Этот опыт переняли и в последующих конфликтах. Например, поручик Мария Бочкарёва вспоминала, что в Первую мировую войну ужин из каши с селёдкой давал ощущение сытости без тяжести в желудке и придавал сил на следующий день.

Научное обоснование: почему это работало?

Секрет эффективности селёдки кроется в её уникальном составе и свойствах.

Быстрая энергия без тяжести. В 100 граммах этой рыбы содержится до половины суточной нормы легкоусвояемого белка. В отличие от мяса или орехов, селёдка не вызывает чувства переполнения, что критически важно перед физической нагрузкой.

Кладовая микроэлементов. Йод, фосфор, калий, цинк, магний — эти вещества, необходимые для работы нервной системы и мышц, особенно быстро расходуются в условиях стресса и перегрузок.

Соль как стратегический запас. Ключевую роль играл именно солёный вариант. Соль замедляла вывод жидкости и жиров из организма. Жиры, в свою очередь, служили долгоиграющим «топливом», медленно высвобождая энергию, которая поддерживала силы бойца в течение многих часов изматывающего марша или боя.

Таким образом, солёная селёдка выступала в роли природного «энергетического концентрата»: питательного, компактного и дающего эффект пролонгированной действия.

Селедка не была единственным "лайфхаком" русского солдата. За более чем тысячелетнюю историю человечества накопилось великое множество солдатских хитростей, как поддерживать себя в боеготовности. Бегло пройдемся лишь по самым-самым.

Бойцы спецназа очень даже не прочь полакомиться сладким перед часом Х. Съеденная конфета, мармеладка или шоколадка придает тонус, купирует стресс и активизирует умственную деятельность. Находясь в засаде, чтобы не голодать и сохранять концентрацию, наши солдаты запасались "сникерсами". За большое количество калорий, при компактном размере их называли "батарейками".

Тонизирующим эффектом обладает пюре из муравьев. Ловится множество насекомых, перетирается в пюре – и употребляется в пищу. А чтобы не стошнило, в получившийся «деликатес» можно добавить сахар. Да, вкус, как его ни подслащивай, так себе, но зато муравьиная кислота придает сил и обостряет концентрацию внимания. Кроме того, подобное лакомство может помочь при заживлении несильных внутренних кровотечений – опять-таки за счет кислоты.

Многие столетия в России одним из лучших способов для отдыха и восстановления была баня. В "Василии Теркине" Твардовский воспел солдатскую баню отдельной главой. Но корни этого способа уходят глубже в историю: к этому методу прибегали донские казаки - в походах они сооружали полевые бани, где в перерывах между сражениями парили и растирали друг друга для повышения тонуса мышц. Парная также использовалась и в медицинских целях — там врачевали легкие ранения казаков.