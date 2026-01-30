Как начинался «коренной перелом» в Великой Отечественной войне

Сталинградская битва по праву считается одним из крупнейших и ожесточенных сражений не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. В кровопролитных и изматывающих боях за Сталинград погибли почти 480 тысяч советских солдат, но и вермахт понес существенные потери: немцы потеряли около 300 тысяч убитыми. Еще порядка 200 тысяч потеряли их союзники: Италия, Румыния, Венгрия и Хорватия. Потери среди гражданского населения до сих пор точно не установлены, но историки полагают, что счет идет на десятки тысяч.

Победа советских войск под Сталинградом оказала решающее влияние на исход войны — сегодня это признают все исследователи. Именно она положила начало «коренному перелому» в войне, сорвала планы Гитлера захватить месторождения нефти в Азербайджане и подчинить себе Кавказ, а также заставила Турцию отказаться от вторжения в СССР.

«Сколько бы ни усердствовали современные буржуазные фальсификаторы в злонамеренном искажении истории, им не удастся вытравить из сознания человечества величия Сталинградской победы, — писал в своих мемуарах «Дело всей жизни Маршал Советского Союза Александр Василевский. — И для нашего, и для будущих поколений навсегда остается и останется бесспорным то, что после поражения под Сталинградом гитлеровская клика, несмотря на все усилия, не смогла восстановить былую боеспособность своей армии, очутилась в полосе глубокого военно-политического кризиса. Сталинградскую битву по праву определяют как крупнейшее военно-политическое событие всей второй мировой войны. Именно Сталинградская победа предопределила начало распада фашистского блока, увеличила размах освободительного движения в странах, подпавших под ярмо нацистской оккупации.

Сражение было долгим и изнурительным для обеих сторон: битва продолжалась с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 года. Боевые действия велись на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Наступление РККА под Сталинградом завершилось окружением и полным разгромом отборной группировки немецких войск, но и с нашей стороны потери были велики — более 1,1 миллиона человек...

Подробнее о соотношении сил в Сталинградской битве — в нашей инфографике.