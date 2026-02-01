Традиции Масленицы: почему именно блины и зачем жечь чучело

Масленица-2026: дата, история, традиции и расписание праздника по дням
Приближается один из самых веселых, ярких и вкусных праздников: с 16 февраля в России целую неделю будут печь и есть блины, проводить время с семьей и принимать участие в народных гуляньях. Подробнее о празднике и его традициях — в материале «Вечерней Москвы».
Дата
Для того, чтобы узнать дату любимого народного праздника, достаточно отнять от даты Пасхи 48 дней Великого поста. В 2026 году Масленичная неделя начинается с 16 февраля. Сам праздник будут отмечать 22 февраля.
История праздника
На Руси всегда отмечали смену времен года. Особенно любили провожать зиму: это тяжелый период, который приносит холод, голод и тьму. Весну встречали с размахом, пытались помочь ей победить снег и мороз. Считалось, что старуха Зима не сдается просто так. Поэтому язычники и устраивали гулянья в честь бога солнца и плодородия Ярило, восхваляли молодую Весну. Изначально праздник длился две недели: семь дней до Весеннего равноденствия и столько же после.
Потом на Руси приняли христианство. Церковь собиралась отменить Масленицу — все-таки это языческий праздник. Но никто так и не решился это сделать: в народе эту традицию очень любили. Масленицу стали отмечать за неделю до начала Великого Поста и немного изменили ее концепцию. Сегодня этот праздник нужен для того, чтобы люди готовились к посту, наедались, общались с близкими и проводили время с любимыми, участвовали в благотворительных акциях.
Традиции: почему именно блины и зачем жечь чучело
Масленица — попытка «умаслить» солнце, отсюда и название. Люди пекли лепешки, похожие на небесное светило, чтобы съесть частичку солнца, света и тепла. Потом их заменили на блины. Считалось, чем больше съедят этих румяных угощений, тем быстрее настанет весна и тем лучше будет урожай. Каждый, кто полакомился блинами, запасался энергией и жизнерадостностью на весь следующий год. Первую партию румяных «солнышек» отдавали нищим. Благотворительность — важная составляющая праздника.
Чучело из соломы в яркой одежде — такой же неотъемлемый символ праздника, как блинчики. Оно олицетворяет зиму, которую нужно поскорее прогнать. Огонь дает тепло и надежду на то, что год будет полон хороших событий.
По традиции чучело нужно делать из старых вещей, сжигать и развеивать пепел по полям. Психологи говорят о целебном эффекте такого обряда: он помогает людям отпустить прошлое и забыть о страхах.
Помимо большого чучела мастерили и маленьких кукол — Маслену и Масленка, девочку и мальчика. Их не сжигали, а оставляли в качестве оберегов. Ими одаривали близких и украшали дом.
Расписание праздника
Традиционно Масленая неделя делится на следующие части:
- «Встреча» — люди пекут блины и решают, куда установить чучело.
- «Заигрыши» — проводятся народные гулянья и катания на санях.
- «Лакомка» — организуются посиделки с гостями с чаем, блинами и пирогами.
- «Разгул» — время каруселей, хороводов, строительства снежных крепостей.
- «Тещины вечерки» — зятья кормят тещ блинами.
- «Золовкины посиделки» — молодые невестки угощают родственников мужа, вечером все гадают.
- «Проводы Масленицы» — люди просят прощения у родных и близких, сжигают чучело.
Как сделать чучело Масленицы: пошаговая инструкция
Сначала придется подготовить необходимые материалы и инструменты:
- Солома или прутья из веника.
- Кисть мочальная.
- Лыко чесаное — оно послужит основой чучела (приобрести такое можно на маркетплейсах по доступным ценам).
- Тонкие ленточки из атласа.
- Яркая ткань — можно использовать любые обрезки или купить набор лоскутов для пэчворка в магазине для рукоделия.
- Деревянная палка или ветка, на которой будет стоять кукла — стоит сразу подобрать нужную длину.
- Нить «Ирис» яркого цвета. Лучше купить красную — подобная нитка считается оберегом.
Сделать куколку просто. Главное — следовать подробной инструкции:
- Сделайте чучелу руки — возьмите небольшой пучок соломы, свяжите его на обоих концах нитками при помощи трех узелков. Считается, что это число приносит удачу. Да и держаться конструкция будет лучше.
- После обрежьте солому ножницами, чтобы ручки смотрелись аккуратнее.
- Возьмите лыко, поделите его на две части, установите руки.
- Сформируйте грудь куколки, обвязав ее красной ниткой пять раз.
- Затем сделайте крест на груди чучела при помощи той же нити. Тело Масленицы готово.
- Приступайте к украшению куклы и созданию ее наряда. По традиции нижние фартуки должны быть более темными, а верхние — светлее. Возьмите две полоски ткани, наложите одну на другую, переверните на изнаночную сторону, совместив лоскуты с лицом куклы. Перевяжите фартуки под грудью Масленицы, а после опустите их, чтобы лицевая сторона ткани оказалась сверху. Сделайте чучелу косынку из треугольного лоскута и завяжите ее на голове куклы удобным способом. Украсьте руки Масленицы разноцветными атласными ленточками, затем поставьте ее на ветку или палочку.
- Если рисовать лицо чучелу, стоит делать его максимально комичным и даже глупым. Но вообще это не приветствуется: в древности считалось, что как только у куклы появляются глаза и губы, она обретает душу, а «одушевленные» чучела способны притягивать злых духов.
Любой хендмейд — это увлекательный творческий процесс. Так что инструкция призвана лишь обозначить общие правила, но любые отступления от нее приветствуются. Масленицу можно наряжать в рубашки и юбки из разных материалов. Изготовление такой несложной куклы — хороший повод собрать вместе друзей и близких. А если еще и блинов испечь, получится теплый весенний праздник.
В каждый день масленичной недели принято печь блины и фаршировать их разными начинками, лакомиться самим и угощать гостей. «ВМ» собрала пять самых распространенных рецептов традиционного масленичного угощения.