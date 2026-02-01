Традиции Масленицы: почему именно блины и зачем жечь чучело

Приближается один из самых веселых, ярких и вкусных праздников: с 16 февраля в России целую неделю будут печь и есть блины, проводить время с семьей и принимать участие в народных гуляньях. Подробнее о празднике и его традициях — в материале «Вечерней Москвы».

Дата

Для того, чтобы узнать дату любимого народного праздника, достаточно отнять от даты Пасхи 48 дней Великого поста. В 2026 году Масленичная неделя начинается с 16 февраля. Сам праздник будут отмечать 22 февраля.

История праздника

На Руси всегда отмечали смену времен года. Особенно любили провожать зиму: это тяжелый период, который приносит холод, голод и тьму. Весну встречали с размахом, пытались помочь ей победить снег и мороз. Считалось, что старуха Зима не сдается просто так. Поэтому язычники и устраивали гулянья в честь бога солнца и плодородия Ярило, восхваляли молодую Весну. Изначально праздник длился две недели: семь дней до Весеннего равноденствия и столько же после.

Потом на Руси приняли христианство. Церковь собиралась отменить Масленицу — все-таки это языческий праздник. Но никто так и не решился это сделать: в народе эту традицию очень любили. Масленицу стали отмечать за неделю до начала Великого Поста и немного изменили ее концепцию. Сегодня этот праздник нужен для того, чтобы люди готовились к посту, наедались, общались с близкими и проводили время с любимыми, участвовали в благотворительных акциях.

Традиции: почему именно блины и зачем жечь чучело

Масленица — попытка «умаслить» солнце, отсюда и название. Люди пекли лепешки, похожие на небесное светило, чтобы съесть частичку солнца, света и тепла. Потом их заменили на блины. Считалось, чем больше съедят этих румяных угощений, тем быстрее настанет весна и тем лучше будет урожай. Каждый, кто полакомился блинами, запасался энергией и жизнерадостностью на весь следующий год. Первую партию румяных «солнышек» отдавали нищим. Благотворительность — важная составляющая праздника.

Чучело из соломы в яркой одежде — такой же неотъемлемый символ праздника, как блинчики. Оно олицетворяет зиму, которую нужно поскорее прогнать. Огонь дает тепло и надежду на то, что год будет полон хороших событий.

По традиции чучело нужно делать из старых вещей, сжигать и развеивать пепел по полям. Психологи говорят о целебном эффекте такого обряда: он помогает людям отпустить прошлое и забыть о страхах.

Помимо большого чучела мастерили и маленьких кукол — Маслену и Масленка, девочку и мальчика. Их не сжигали, а оставляли в качестве оберегов. Ими одаривали близких и украшали дом.

Расписание праздника

Традиционно Масленая неделя делится на следующие части:

«Встреча» — люди пекут блины и решают, куда установить чучело.

«Заигрыши» — проводятся народные гулянья и катания на санях.

«Лакомка» — организуются посиделки с гостями с чаем, блинами и пирогами.

«Разгул» — время каруселей, хороводов, строительства снежных крепостей.

«Тещины вечерки» — зятья кормят тещ блинами.

«Золовкины посиделки» — молодые невестки угощают родственников мужа, вечером все гадают.

«Проводы Масленицы» — люди просят прощения у родных и близких, сжигают чучело.

Как сделать чучело Масленицы: пошаговая инструкция

Сначала придется подготовить необходимые материалы и инструменты:

Солома или прутья из веника.

Кисть мочальная.

Лыко чесаное — оно послужит основой чучела (приобрести такое можно на маркетплейсах по доступным ценам).

Тонкие ленточки из атласа.

Яркая ткань — можно использовать любые обрезки или купить набор лоскутов для пэчворка в магазине для рукоделия.

Деревянная палка или ветка, на которой будет стоять кукла — стоит сразу подобрать нужную длину.

Нить «Ирис» яркого цвета. Лучше купить красную — подобная нитка считается оберегом.

Сделать куколку просто. Главное — следовать подробной инструкции:

Сделайте чучелу руки — возьмите небольшой пучок соломы, свяжите его на обоих концах нитками при помощи трех узелков. Считается, что это число приносит удачу. Да и держаться конструкция будет лучше.

После обрежьте солому ножницами, чтобы ручки смотрелись аккуратнее.

Возьмите лыко, поделите его на две части, установите руки.

Сформируйте грудь куколки, обвязав ее красной ниткой пять раз.

Затем сделайте крест на груди чучела при помощи той же нити. Тело Масленицы готово.

Приступайте к украшению куклы и созданию ее наряда. По традиции нижние фартуки должны быть более темными, а верхние — светлее. Возьмите две полоски ткани, наложите одну на другую, переверните на изнаночную сторону, совместив лоскуты с лицом куклы. Перевяжите фартуки под грудью Масленицы, а после опустите их, чтобы лицевая сторона ткани оказалась сверху. Сделайте чучелу косынку из треугольного лоскута и завяжите ее на голове куклы удобным способом. Украсьте руки Масленицы разноцветными атласными ленточками, затем поставьте ее на ветку или палочку.

Если рисовать лицо чучелу, стоит делать его максимально комичным и даже глупым. Но вообще это не приветствуется: в древности считалось, что как только у куклы появляются глаза и губы, она обретает душу, а «одушевленные» чучела способны притягивать злых духов.

Любой хендмейд — это увлекательный творческий процесс. Так что инструкция призвана лишь обозначить общие правила, но любые отступления от нее приветствуются. Масленицу можно наряжать в рубашки и юбки из разных материалов. Изготовление такой несложной куклы — хороший повод собрать вместе друзей и близких. А если еще и блинов испечь, получится теплый весенний праздник.

В каждый день масленичной недели принято печь блины и фаршировать их разными начинками, лакомиться самим и угощать гостей. «ВМ» собрала пять самых распространенных рецептов традиционного масленичного угощения.