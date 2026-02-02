Приметы и поверья на 2 февраля: что нельзя делать в Ефимов день

2 февраля по народному календарю отмечают Ефимов день (Ефим метельный, Ефимий зимний). Древние славяне называли февраль «Снежнем из-за обилия снега и метелей, а в этот день внимательно наблюдали за поведением домашних животных: если куры вертят хвостами или кошка скребет пол, то ждали метели. Православная церковь вспоминает преподобного Ефимия.

© Мир24

В старину на Ефима часто назначали свадьбы, ведь не за горами был Великий пост, во время которого нельзя венчаться. Крестьяне старались поддерживать дом в тепле и уюте, а хозяйство — в порядке, несмотря на возможные морозы, руководствуясь поговоркой: «До Ефима зима крепка, после — солнышко греть начнет. В деревнях проверяли печи и с особым вниманием ухаживали за скотиной, которая к февралю могла ослабеть.

Считалось, что в этот день нельзя лениться и грустить, чтобы не навлечь неудачи, терять перчатки, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями, или поднимать с земли мелкие деньги, чтобы не обеднеть. Также не рекомендовалось пускать на самотёк отопление дома или затевать громкие ссоры, так как верили, что в лютую стужу злые слова вредят всей семье, и начинать дорогостоящие дела без чёткого расчёта.

Согласно примета, если Ефимов день сильно ветреный, то лето будет дождливым. Утренняя облачность и багряный закат сулили сильные метели, а начавшаяся в этот день вьюга могла задержаться до самой весны. Иней предвещал ночные заморозки. Если 2 февраля было пасмурно и тепло, то ждали метели до середины марта, а если в полдень светило солнце, то весна должна была наступить рано. Если же метель мела и 1, и 2 февраля, считалось, что мести будет всю Масленичную неделю.