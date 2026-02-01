Как Йосси Гинсберг 19 дней выживал в джунглях

Он отправился на поиски клада, но едва не нашёл свою смерть.

Кто такой Йосси Гинсберг?

Он родился 25 апреля 1959 года в Тель-Авиве. С юных лет настольной книгой Йосси был роман писателя Анри Шарьера «Папийон». Автор мемуаров – бывший каторжанин, признанный французским судом убийцей, красочно описал своё пребывание в колонии во Французской Гвинее на острове Дьявола.

Особый интерес подростка вызвала история побега главного героя. Йосси Гинсберг мечтал когда-нибудь встретиться с любимым писателем. Увы, это ему не удалось. Анри Шарьер умер 29 июля 1973 года. В 18 лет Йосси отправился на службу в армию. Три года, проведённые на флоте, по словам Гинсберга, закалили его. И он по-прежнему мечтал о дальних странствиях и опасных приключениях.

Поездка в Колумбию и знакомство с Карлом Рупрехтером

В ноябре 1981 года Йосси Гинсберг автостопом добрался из Венесуэлы в Колумбию. Здесь он познакомился с Маркусом Штаммом – учителем начальной школы из Швейцарии. Парни быстро нашли общие интересы и подружились. К ним присоединился американский фотограф Кевин Гейл, с которым у ребят сложились отличные отношения.

Когда дружная троица прибыл в Ла-Пас – высокогорную столицу Боливии, произошла встреча с австрийцем Карлом Рупрехтером. Он представился геологом и произвёл сильное впечатление на путешественников. Если судить по его рассказам, Карл прошёл огонь и воду, чтобы когда-нибудь достичь своей заветной цели. Рупрехтер поведал парням о затерянной индейской деревне Такана в боливийской Амазонии. Именно там, по его словам, хранились несметные богатства.

Речь шла о золоте, которое аборигены считали обычными камешками. Видимо, австриец умел убеждать: все сразу же согласились на опасную экспедицию вглубь непроходимых джунглей. Никто из ребят не знал, что за маской мнимого геолога скрывался опасный преступник, которого разыскивал Интерпол.

В поисках сокровищ

Четвёрка путешественников на самолёте прибыла в Аполо. Затем спустилась к реке Туичи и попала в деревню Асариямас. Карл Рупрехтер уверял спутников, что они идут по верному маршруту. И главное – подняться вверх по реке Асариямас, а затем через горы добраться до деревни Такана. Карл клялся, что вскоре золото будет в руках путешественников.

Как бывалый человек австриец посоветовал идти налегке и взять с собой из припасов только бобы, рис и соль. Дескать, остальную пищу им даст дикая природа. Поход в боливийские джунгли выглядел поначалу увеселительной прогулкой.

Потом начались трудности. Через несколько дней рюкзаки участников «золотой экспедиции» опустели: закончилась еда. И голод заставил охотиться на обезьян. Маркус Штамм отказался от подобной пищи. Он слабел с каждым днём, еле волочил ноги.

В команде начались раздоры: путешественники уже открыто выражали недовольство Маркусом, который, похоже, стал для всех обузой. После очередной ссоры было решено вернуться в деревню Асариямас. Здесь с помощью местных жителей путешественники построили плот. Разговоры о золоте прекратились. Карл признался, что, возможно, его уже не существует. И до богатств наверняка добрались белые люди.

Команда вскоре разделилась. Кевин Гейл и Йосси Гинсберг поплыли на плоту, а Маркус Штамм и Карл Рупрехтер пошли пешком. Цель у всех была одна – вернуться в Ла-Пас.

Крушение и выживание в одиночку

Коварный водопад в каньоне Сан-Педро показал свой характер. От удара плота о камень Кевин слетел в реку. Йосси удалось удержаться на плавучем средстве, а затем – выбраться на берег. Он оказался один на один с джунглями, которые не любили чужаков.

Если жажду можно было как-то утолить в мелких ручьях, чувство голода оставалось постоянным. Ягоды, фрукты, яйца из птичьих гнезд – всё шло в пищу. Иногда Йосси сидел в засаде и караулил, когда упадёт обезьяна, чтобы потом съесть её. Но всё равно его силы таяли с каждым днём.

Позже в одной из опубликованных книг о своих злоключениях Гинсберг рассказывал: «Ночи, без сомнения, были худшими из всех. Когда наступает тьма, света нет вовсе, крона поглощает звёзды и луну, а тьма густа, как бархат. Ночью слышны все эти звуки: визги, рёв, лай и крики, и вещи двигаются вокруг. Это было просто подавляюще, и у меня не было ни огня, ни оружия, чтобы защититься. Если бы не моя способность мечтать наяву, я потерял бы себя в эти ночи ужаса».

Однажды ночью его разбудил шорох. На расстоянии вытянутой руки Йосси вдруг увидел подкрадывающегося ягуара. Почти пустая зажигалка и банка со средством от комаров спасли путешественнику жизнь. Вспыхнувшее в ночи короткое пламя напугало хищника.

Гинсберг потерял счёт времени и брёл по джунглям, не разбирая дороги. Ядовитые змеи, дикие кабаны теперь не страшили его. Кожа и плоть рвались с его ног, он как-то обнаружил червей, застрявших под кожей. Однажды обессиленный путешественник провёл ночь в гнезде термитов и проснулся от дикой боли по всему телу. Йосси шёл почти в полубессознательном состоянии. И уже от полного отчаяния задумывался о самоубийстве.

Видения и галлюцинации

На 17-й день в плену у джунглей с ним случилось нечто странное. Через несколько лет он вспоминал: «Два дня я был в компании девушки. Она появилась рядом со мной. Возможно, это было чудо или моё воображение, которое вызвало её, ведь это случилось в тот самый момент, когда я сломался и сдался. Она появилась в худший момент, когда я действительно сдался. Я постоянно с ней разговаривал, но она не отвечала. Я построил лагерь для нас обоих и сделал для неё место, чтобы она могла спать рядом со мной».

На 19-й день после сильного наводнения Гинсберг упал в болото. Ему чудом удалось выбраться из глубокой трясины. А вскоре Йосси заплакал от радости, когда услышал голоса приближающихся людей. Его спасли индейцы такана-кечуа. Они в составе поисковой группы искали пропавшего путешественника.

Здесь стоит отметить заслугу Кевина Гейла. Американский фотограф спасся, добрался до столицы Боливии и организовал срочные поиски своего товарища. Маркус Штамм и Карл Рупрехтер, по всей видимости, сгинули в Амазонии. О дальнейшей судьбе этих путешественников ничего не известно.

Жизнь после спасения

Йосси Гинсберг три месяца провёл в больнице. В 2017 году на экраны вышел фильм режиссёра Грега Маклина «Джунгли», основанный на путешествии молодого израильтянина в амазонских тропических лесах. В главной роли снялся известный британский актёр Дэниэл Рэдклифф.

Через 10 лет после случившегося Гинсберг вернулся в Южную Америку, чтобы помогать индейцам, живущим на великой реке. Йосси получил грант и построил лагерь Чалалан для развития экотуризма в боливийском национальном парке Мадиди. Кстати, его книга «Джунгли. В природе есть только один закон – выживание» стала бестселлером.