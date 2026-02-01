День буквы «Ы» и 7 фактов о ней

На фоне важнейшей памятной даты в истории нашей страны, которую отмечают в России 2 февраля, — Дня Победа в Сталинградской битве, — затерялся такой необычный праздник, как День буквы «Ы».

В русском алфавите буква «Ы» занимает особое место. Она появилась позже других букв и по до сих пор неведомым причинам в русском языке на неё не начинается ни одно слово. Тем «Ы» особенно интересна. Сегодня вы узнаете семь фактов о самой необычной букве в русском языке.