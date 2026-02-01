День буквы «Ы» и 7 фактов о ней
На фоне важнейшей памятной даты в истории нашей страны, которую отмечают в России 2 февраля, — Дня Победа в Сталинградской битве, — затерялся такой необычный праздник, как День буквы «Ы».
В русском алфавите буква «Ы» занимает особое место. Она появилась позже других букв и по до сих пор неведомым причинам в русском языке на неё не начинается ни одно слово. Тем «Ы» особенно интересна. Сегодня вы узнаете семь фактов о самой необычной букве в русском языке.
- Греческая азбука, из которой берёт своё начало кириллица, не имеет буквы «Ы». Как самостоятельная буква «Ы» оформилась только к XIV веку, до того времени её записывали как сочетание твёрдого или мягкого знака и буквы «I», которое называлось «еры».
- Буква «Ы», а точнее, её прообраз «ЪI», обозначала звук ɨ праславянского языка. «ЪI» ставилась только после твёрдых согласных. Например, в древности Г, К и Х не имели мягкой пары, после них никогда не ставилась И (I), то есть, в словах встречались исключительно слоги ГЫ, КЫ и ХЫ.
- В русском языке нет слов, начинающихся на букву «Ы», но есть 23 топонима, которые используются в официальном русскоязычном пространстве. Ытык, Ыспа, Ыныкчанский и другие названия населённых пунктов пришли к нам из других языков российских народов.
- Филологи не пришли к единому мнению, почему же русскому языку не досталось слов на «Ы». Более вероятна версия, что «Ы» является всего лишь аллофоном фонемы [и] (вариантом, как некоторые люди произносят этот звук в словах). А значит, слов на него быть не может, так как все предположительные слова на «Ы» должны на самом деле начинаться на «И».
- В тюркских языках буква «Ы» часто стоит в начале слов. В одном только киргизском языке более 800 слов начинаются с «Ы».
- Букве «Ы» даже поставили памятник. Сделан он по инициативе «Российской газеты», отлит в Екатеринбурге, а установлен в 2024 году в киргизской столице Бишкеке в парке «Ынтымак». В 2025 году в городе Выкса Нижегородской области в рамках проекта «Городская азбука» появился арт-объект в виде буквы «Ы», который является отсылкой к этой букве в названии города. Выксунскую «Ы» можно увидеть рядом с лодочной станцией.
- Иностранцам, которые учатся русскому языку, звук [ы] даётся с трудом. Для тренировки произношения ученикам вставляют карандаш между зубов, чтобы привычного звука [и] получалось нечто похожее на [ы].