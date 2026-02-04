Какие деликатесы наших предков шокируют современных россиян

Чтобы удивить избалованного разносолами современника, необязательно искать экзотику за морями. Достаточно заглянуть в кулинарную историю России, где хранятся рецепты настолько необычные, что могут соревноваться с любыми гастрономическими диковинками мира.

Берёзовая каша

Жители северных областей варили кашу из... берёзы. Речь не о древесине, а о тонкой внутренней коре — флоэме. Её соскабливали с полена, заливали водой, размачивали и уваривали до состояния жидкой манной каши. Блюдо, обладающее оригинальным, чуть сладковатым вкусом, обычно солили. Настоящие же гурманы могли сдобрить его икрой или даже рыбьей кровью, превращая в сытное и экстравагантное блюдо.

Камышовый хлеб и сахар

В болотистых регионах в голодные времена спасались камышом. Корневища этого растения, особенно богатые крахмалом и сахаром весной, служили сырьём для муки. Их сушили, ломали с характерным треском и перемалывали, а из полученной муки пекли сытный хлеб.

Но на этом волшебные свойства камыша не заканчивались. Если измельчённое корневище прокипятить и выпарить полученный сок, получался сладкий сироп — своего рода природный сахар. Эти знания спасли множество жизней в годы Великой Отечественной войны: листовки с рецептами добычи муки и сахара из камыша сбрасывали с самолётов бойцам, оказавшимся в лесисто-болотистой местности.

Свекольный квас

На Руси знали более 500 видов кваса, многие из которых были крепче современного пива. Одним из самых необычных был свекольный квас. По простейшему рецепту кусочки свёклы заливали водой и оставляли в погребе до появления пузырьков брожения. Получался насыщенный алкогольный напиток яркого цвета.

Были и более изощрённые рецепты, где для ускорения брожения и улучшения вкуса добавляли тёртые лимоны, морковь, мёд, дрожжи, а подавали такой квас, сдабривая сметаной, ягодами или специями.

Кивиак: Арктическая «консерва» века

Это блюдо коренных народов Севера — вызов самому крепкому желудку и обонянию. Кивиак готовится из тушки тюленя, которую набивают непотрошёными птицами семейства чистиковых (с перьями и внутренностями). Затем тушу зашивают, закапывают под тяжёлый камень и оставляют «созревать» на срок от 3 месяцев до полутора лет.

За это время ферменты разлагающихся птиц «переваривают» кишки тюленя изнутри. Готовое блюдо, пахнущее невероятно сильно и имеющее вкус крайне выдержанного сыра, едят на свежем воздухе. Это был способ консервации и получения витаминов в условиях вечной мерзлоты.

Баланда: мордовский суп, опередивший тюремную славу

Название этого мордовского супа сегодня вызывает ложные ассоциации. Изначально баланда — это летнее финно-угорское блюдо, а не тюремная похлёбка. Его готовили из молодых листьев чертополоха и лебеды, обданных кипятком. К зелени добавляли лук, морковь, заливали молоком и варили. В конце засыпали манку, превращая суп в нежное пюре, которое подавали с укропом и толчёным яичным желтком.

Квашеный ананас

Ананасы в Российской империи появились в XVIII веке и первоначально считались овощем из разряда капусты. Именно по этой причине данный экзотический фрукт, в больших объёмах выращиваемый в оранжереях знатных петербуржцев, превратился в объект кулинарных экспериментов.

Известный своей любовью к квашеной капусте князь Григорий Потёмкин наказывал своим поварам аналогичным способом квасить нашинкованный ананас, который он с удовольствием употреблял под рюмку водки.

В специальных бочках бродили ананасы и в погребах графа Петра Завадовского. Дошедшие до нужной кондиции, они становились основой для таких диковинных блюд как солянка и борщ с ананасами, которыми угощали особых гостей.

В то же время повара графа Александра Строганова ананасы тушили и жарили, а затем подавали в качестве гарнира к мясным блюдам.