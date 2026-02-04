«Мне до лампочки!»: что на самом деле означает это выражение

«Мне до лампочки!» — мы бросаем эту фразу, когда хотим показать полное равнодушие. Она прочно вошла в язык, но её происхождение до сих пор остаётся загадкой, над которой бьются лингвисты. Откуда взялось это странное сравнение с осветительным прибором? Давайте рассмотрим три основные версии.

© Freepik

Версия 1: тюремный след

Самая известная гипотеза связывает фразу с тюремным бытом. В своём словаре её выдвигают лингвисты Николай Шанский и Андрей Филиппов. Аргумент прост: в камерах лампочки часто висят под самым потолком, за решёткой. Они недосягаемы, далеки и абсолютно неважны для повседневной жизни заключённого. Поэтому выражение «до лампочки» стало означать что-то столь же далёкое и незначительное, как тот самый светильник под потолком. Логично? Вполне. Но не все учёные с этим согласны.

Версия 2: лингвистический детектив

Главный скептик — лингвист Валерий Мокиенко. Его возражение лежит в области строгой грамматики. В русском языке предлог «до» указывает на предел (дойти до реки) или время (работать до ночи). Но лампочка пределом быть не может! По всем правилам, если что-то безразлично, логичнее сказать «мне к лампочке» (как «мне всё равно к черту»).

Эта грамматическая нестыковка заставила Мокиенко искать корни выражения за пределами русского языка. И он нашёл возможный источник — польское влияние. В польском предлог «do» (аналог русского «до») употребляется невероятно широко. Есть даже похожая идиома — «gadać do lampy» («болтать с лампой», то есть говорить впустую). Возможно, русское выражение — это калька с польского оборота, где предлог «do» был механически перенесён.

Версия 3: украинское посредничество

Но как польское выражение могло попасть в русский язык? Здесь на сцену выходит украинский язык, столетия находившийся под сильным влиянием польского.

В украинском языке как раз и существует та самая грамматическая особенность: предлог «до» используется там, где в русском стоит «к». Украинец скажет: «я прийшов до вас» (а не «к вам»). Таким образом, гипотеза Мокиенко выглядит так: польская конструкция с предлогом «do» пришла в украинскую речь, а уже оттуда, в адаптированном виде («до лампочки»), проникла в русский язык. Это объясняет «неправильный» с точки зрения русской грамматики предлог.

А что же учёные: тайна остаётся

Интересно, что ещё в 1979 году писатель Александр Крон в романе «Бессонница» отмечал, что выражение «до лампочки» было тогда сравнительно новым и его происхождение неясно. С тех пор ясности не прибавилось.

Даже авторитетные лингвисты, такие как Александр Кожин и Зинаида Попова, признавались, что не смогли обнаружить точных корней этого фразеологизма. Его «советское» происхождение не доказано, «тюремная» версия не убеждает всех, а «польско-украинская» гипотеза остаётся лишь изящным предположением.