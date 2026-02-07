17 февраля 2026 года Китай и миллионы людей по всему миру встретят главный праздник восточного календаря — Чуньцзе, или Праздник Весны. Этот день символизирует не только наступление Нового года по лунному календарю, но и возрождение природы, семейное единение и надежду на процветание. Об истории праздника, правилах подготовки и традициях, привлекающих удачу, — в материале RT.

Почему китайский Новый год стали называть «Чуньцзе»

До начала XX века главный праздник в Китае, знаменующий начало нового лунного цикла, носил название «Синьнянь», что просто означает «Новый год». Коренной перелом произошёл после Синьхайской революции 1911—1912 годов. Новое правительство ввело в официальный обиход григорианский календарь, и дата 1 января стала считаться наступлением Нового года по европейскому образцу.

Чтобы сохранить традиционный праздник, но избежать путаницы, его решили переименовать. За ним закрепили название «Чуньцзе» — «Праздник Весны». Это отражало не только время его проведения (начало весны по лунному календарю), но и глубокую связь с аграрными циклами, жизненно важными для истории Китая.

Несмотря на официальные нововведения, сила народных обычаев оказалась неизмеримо выше. Для большинства китайцев, особенно в сельской местности, где жизнь тесно связана с лунным календарём, именно Чуньцзе остался истинным Новым годом — временем подведения итогов, семейного единения и надежд на будущее.

Традиции встречи Нового года в Китае

Подготовка к Чуньцзе — это целый ритуал. Она начинается за несколько недель с так называемого малого Нового года («Сяонянь»), когда провожают бога домашнего очага Цзаована. Согласно китайским поверьям, в конце года этот покровитель семьи отправляется на небеса и докладывает о делах в доме Нефритовому императору. Один из главных элементов подготовки — тщательная уборка каждого уголка дома, символизирующая избавление от неудач прошлого года и создание чистого пространства для всего нового и хорошего.

Параллельно идёт активная закупка: продуктов для богатого стола, новой одежды для всех членов семьи (как знак обновления) и обязательных атрибутов праздника. Особое внимание уделяется красным украшениям для дома: новогодним парным надписям-пожеланиям («чуньлянь»), изображениям божеств-хранителей на дверях («мэньшэнь») и новогодним картинам. Также подготавливают самый популярный подарок — красные конверты с деньгами («хунбао») в качестве пожелания финансового благополучия. Хунбао уже вошли в цифровой культурный код Поднебесной, и подарить их можно даже виртуально, через мессенджеры.

Кульминацией праздника становится ночь накануне Нового года — «чуси», которую также называют «ночью встречи после разлуки». Вся семья, часто преодолевая тысячи километров, собирается за одним столом. Феномен «чуньюнь», предновогодних перемещений в Китае для воссоединения с семьёй, представляет собой грандиозное по своим масштабам явление. Новогодний ужин — это не просто обильная трапеза, а символ единства и благополучия семьи. Каждое блюдо на столе имеет значение: пельмени сулят богатство, рыба — изобилие, длинная лапша — долголетие. После полуночи начинается шумное празднование с фейерверками, которые, как считается, отпугивают злых духов.

Первые дни года посвящены визитам к родственникам и друзьям, а общая праздничная атмосфера длится две недели и завершается ярким Праздником фонарей («Юаньсяоцзе»), изготовление которых издревле является традиционным ремеслом Китая.

Уборка и украшения красного цвета: как провести 17 февраля, чтобы притянуть удачу

Согласно традиционным верованиям, успех в наступающем году напрямую зависит от правильной подготовки пространства. Генеральная уборка, завершаемая до блеска, — это акт избавления от застоявшейся жизненной энергии («ци») и старых невзгод. Однако в сам праздник подметать и выносить мусор строго запрещено, чтобы случайно не «вымести» уже пришедшую удачу.

Красный цвет в этот период приобретает магическую силу. Он связан с древним мифом о чудовище по имени Нянь, которое боялось алого цвета и громких звуков. Поэтому все украшения — фонари, гирлянды, одежда, конверты — выполняются в красных тонах. Так жители Поднебесной защищают свои дома и близких, одновременно привлекая счастье, радость и процветание.

Символы и ритуалы для привлечения благ

Каждый элемент декора несёт конкретный смысл. Перевёрнутый иероглиф «фу» («счастье») на дверях — игра слов: «счастье перевернулось» звучит как «счастье прибыло». Парные надписи на красной бумаге, в свою очередь, выражают самые искренние пожелания семьи. А новогодние картинки «няньхуа» изображают «говорящие сюжеты»: мальчик с карпом символизирует достаток и рождение сыновей, жаба символизирует богатство, а сорока — радостную весть.

Одним из ключевых ритуалов новогодней ночи является «шоусуй» — традиционное семейное бдение, символизирующее ожидание наступления Нового года. В эту ночь принято не ложиться спать: члены семьи ведут долгие разговоры, играют в настольные игры или смотрят специальные праздничные телепередачи.

Что не советуют делать во время китайского Нового года

С праздником Весны связано множество запретов, которые, по мнению китайцев, помогают избежать неприятностей. В первые дни года не рекомендуется:

ругаться, произносить слова с негативной окраской и плакать;

прибираться, мыть голову или выбрасывать мусор, чтобы не «смыть» и не «выбросить» благополучие;

дарить определённые подарки: часы (выражение «дарить часы» в китайском созвучно с похоронами), груши (символизируют разлуку), острые предметы вроде ножей (означают разрыв отношений);

надевать одежду чёрного или белого цвета, традиционно связанную с трауром;

разбивать посуду, что может предвещать разрушение благополучия;

употреблять лекарства (если этого можно избежать), чтобы год не был горьким или связанным с болезнями.

Соблюдение этих традиций, как верят многие в Китае, обеспечит гармонию, изобилие и удачу на все 12 месяцев вперёд.