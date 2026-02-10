«Небесные камни» в России используют как сувениры для иностранцев

Вокруг фрагментов метеоритов из России сформировался целый рынок, их используют как сувениры для иностранцев. Об этом в беседе с РЕН ТВ заявил продавец метеоритов из Челябинска.

По его словам, раньше спрос на фрагменты метеоритов был значительно выше, чем сейчас. Иностранцы и россияне очень активно покупали их. Если в 2013 году фрагмент Челябинского метеорита можно было продать по цене 2,5 тыс. рублей за грамм, то теперь — за 1 тыс. рублей, рассказал мужчина.

«Частички Челябинска у многих остались в качестве сувениров, которые мы отправляли иностранцам», — отметил собеседник телеканала.

5 февраля сообщалось, что таможенники не позволили вывезти из России в Великобританию метеорит. В порту Санкт-Петербурга специалисты решили проверить один из контейнеров с крупным грузом, который весил более двух тонн. Отправитель задекларировал предмет как скульптуру для ландшафтного дизайна, однако благодаря экспертизе выяснилось, что в контейнере находился осколок железного метеорита Алетай.