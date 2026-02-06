На чем династия Романовых сколотила свое богатство

Богатство Дома Романовых складывалось веками и имело сложную, многоуровневую структуру. Оно не было просто личным состоянием монарха, а представляло собой переплетение государственных, удельных и частных капиталов, строго регламентированных законами.

© Соцсети

От Петра до Павла

Первое чёткое разделение государственных и личных средств императора начал Петр I, который жил на жалование полковника Преображенского полка и «подносные» (подарковые) деньги. Система оформилась законодательно при Павле I. Чтобы снизить нагрузку на казну, он учредил «удельные имения» — обширные земли, доходы с которых шли исключительно на содержание членов императорской фамилии, не являющихся прямыми наследниками.

Личные доходы правящего императора, по указу Павла, складывались из трёх источников:

Ассигнования из государственного казначейства (например, у Николая II это было 11 000 руб. в год — сравнительно скромная сумма).

Доходы от удельных земель (основной источник).

Проценты с банковских капиталов.

Богатство с пелёнок

Благосостояние великих князей и княжон формировалось с рождения. На рождение ребёнка казна выделяла около 87 000 рублей. Ежегодное содержание каждого «государева» ребёнка составляло при Александре III 33 000 рублей, а наследника престола — 100 000 рублей. К совершеннолетию на счетах великих князей могли накапливаться огромные суммы: у Николая I в 8 лет уже было 639 033 рубля, а к 11 годам — более миллиона.

Часть средств хранилась в виде драгоценностей (например, бриллиантовых орденских знаков, полученных при крещении) или даже золотых игрушек. При выходе замуж великие княжны получали «приданый капитал» в 1 000 000 рублей.

От Сохранной казны до Bank of England

«Свободные капиталы» императоры первоначально вкладывали в российские кредитные учреждения, такие как Сохранная казна (под 4% годовых). Однако с середины XIX века деньги стали активно переводить в зарубежные банки, что было продиктовано как прагматизмом, так и политической конъюнктурой.

Александр II и Александр III хранили значительные средства в Bank of England. На июль 1882 года на счетах Александра III там лежало 1 758 000 фунтов стерлингов в ценных бумагах.

При сближении с Францией капиталы размещали в банке «Креди Лионнэ». К 1914 году там находилось около 648 млн франков, часть из которых, впрочем, была государственными, а не личными средствами.

Во время революции 1905 года Николай II, готовясь к возможной эвакуации, перевёл значительные суммы в берлинский Банкирский дом «Мендельсон и К°» и Германский имперский банк. С началом Первой мировой войны эти ценности были возвращены в Россию.

Секретность этих операций после 1905 года породила множество слухов и легенд о таинственном «золоте Романовых» за границей.

Как тратили и приумножали

Хотя в XIX веке открытая коммерческая деятельность считалась недостойной члена императорской семьи, исключения бывали. Например, великий князь Николай Николаевич (Старший), брат Александра II, прямо говорил о желании получить 200 000 рублей за лоббирование железнодорожной концессии. Сам Александр II иногда использовал государственный аппарат в коммерческих интересах.

Гораздо больше Романовы, особенно позднего периода, тратили на меценатство. Александр III на средства из английского банка приобрёл на аукционе в Париже знаменитую «коллекцию Базилевского» (шедевры средневекового искусства) за 6 млн франков, которые сегодня украшают Эрмитаж.

Николай II принципиально избегал вложений в частный бизнес, чтобы не создавать впечатления личной заинтересованности в каких-либо отраслях. Значительную часть унаследованных от отца средств он тратил на благотворительность, помощь голодающим и нужды армии.

Сложная финансовая система

Как отмечал великий князь Александр Михайлович, дядя Николая II, российские императоры к моменту отречения не были сказочно богаты в личном плане по меркам мировых магнатов. Их могущество основывалось не на гигантском личном счёте, а на контроле над колоссальной государственной казной и доходах с огромных удельных земель, которые формально принадлежали не лично монарху, а всему Дому Романовых. Это была сложная, законом установленная финансовая система.