Карл Евгений де Крои: как второй фельдмаршал России оказался самым бесполезным

Русскими войсками он командовал всего два часа. И за это время умудрился порушить всю свою былую славу. Про него говорили, что он великий полководец только до обеда. Одержал несколько блистательных побед в Европе, перешел на службу к Петру I. Но именно под его командованием наша армия потерпела поражение под Нарвой в 1700 году, а сам он сдался в плен. Это второй фельдмаршал в истории России — герцог Крои.

© А. Коцебу «Битва при Нарве»

А если полностью – Карл Евгений де Крои. Еще произносят Круа, в оригинале пишется Croy. Про этого человека в России сроду бы никто не вспоминал, если бы он не сдался шведскому королю Карлу XII под Нарвой 19 (29) ноября 1700 года. Это при том, что вверенные ему войска еще продолжали сражаться и у него были все шансы проявить свои полководческие способности. Может потому шведы и отнеслись к нему потом с таким презрением.

В русской историографии о герцоге де Крои тоже совсем не уделяли внимания, потому как «помрачил имя свое». Это выражение Дмитрия Бантыш-Каменского, который в 1840 году выпустил «Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов». По большому счету, это чуть ли не единственное упоминание о де Крои, что до появления книги, что вот теперь, почти два века спустя.

Герцог де Крои относился к очень древнему роду. Он был потомком венгерских королей, затем один из предков поселился во Франции еще XII веке. Там женился на некой даме из дома де Крои, а когда основная линия прервалась, то унаследовал фамилию и все обширное достояние. В княжеское достоинство дом Крои возвел в 1486 году император Священной Римской империи Максимилиан I, а французский король Генрих IV пожаловал титул герцога.

Сам Карл де Крои родился в 1651 году в Ле-Рё в Бельгии в семье герцога Жака-Филлипа и графини Иоанны фон Бронкхорст-Батенбург, дочери фельдмаршала Иогана фон Анхольта. Так что пошел по стопам деда. Женился на вдове графа Витгенштейна Юлианне, урожденной графине Берг, детей в браке не было.

© Карл Евгений де Крои

Свою службу Крои начал в 25 лет в Дании, которая в то время, впрочем, как и вся Европа, практически непрерывно воевала со Швецией. Действовал весьма удачно, а потому через два года, в 1677 году, от короля Христиана V получил звание генерал-лейтенанта и должность коменданта крепости Гильзенборг.

Но вскоре сменил место «прописки» и перешел в 1685 году на службу к австрийскому императору, поскольку тот пообещал и пожаловал звание генерал-фельдмаршал-лейтенанта. Здесь с 1687 по 1698 году действовал против турок и тоже до поры весьма успешно – участвовал в победных для австрийского оружия битвах при Гране, Офене, Ниссе, взял крепость Эссек. Неоднократно ранен. Но не смог взять Белград и вынужден был снять осаду.

В Вене были недовольны. Там уже знали о недуге герцога – безудержном пьянстве и справедливо приписывали неудачу этому обстоятельству. Поэтому по возвращении де Крои встретил очень холодный прием при дворе императора.

Это заставило его искать новое место. В 1698 году Карл де Крои появляется в Амстердаме, где в то время находился Петр I, и просится на службу. При этом предъявляет превосходные рекомендации от императора Леопольда I, которые то ли по великодушию, то ли из желания избавиться от вечно пьяного фельдмаршала, тот написал в письме к русскому царю.

Он называет Крои храбрым и опытным генералом, что было правдой, и просит «дозволить ему сыскать новую славу под знаменами русскими». Петру очень нужны были генералы и он с радостью соглашается принять Крои на службу. Сам собирается в Вену, а новому фельдмаршалу велит ехать в Россию. Тот рассыпается в благодарностях, вскоре выезжает и… исчезает.

Оказывается, по пути он наткнулся на саксонского и польского короля Августа II и решил остаться на службе у последнего. О контракте с Россией совсем позабыл, причем настолько, что без задней мысли отправляется в 1700 году к Петру в Новгород просить помощи для короля Августа, а заодно поябедничать на русские полки, которые разоряли селения в Эстляндии.

Вот тут Петр и напомнил ему об обещании и взял с собой под Нарву. Лучше бы этого не делал. Войсками под этой крепостью официально командовал первый русский фельдмаршал Федор Головин. Обладая одинаковым с командующим званием, по установившимся тогда правилам, Крои не мог быть под его началом.

А потому оказался в свите царя. При этом демонстративно показывал свою храбрость, разъезжая в нарядном кафтане, так что Петр буквально заставил накинуть плащ – уж очень хорошая цель для шведских стрелков была. А те стреляли из пушек ядрами — могло всем «достаться».

Оценив реальное положение, царь понял, что имеющимися силами Карла не победить – действительно боевых полков было мало. Только гвардейцы и еще несколько полков, а ополчение и стрельцы больше походили на сброд, а само расположение войска напоминало скорее табор, чем организованный военный лагерь.

Понял это и Крои – все же воин был действительно опытный. А потому, когда Петр вместе с Головиным собрался уехать, чтобы начать формировать новую армию, категорически отказывался от должности командующего.

Выглядело это довольно забавно. Царь несколько раз посылал к фельдмаршалу с приказом явиться. Но тот никак не реагировал и не выходил из своего шатра. Тогда Петр, как человек не гордый, сам пришел к нему и объявил о своем приказе. Он был уверен в полководце и полагал, что 45 тысяч войска сумеет под руководством опытного фельдмаршала оказать хоть какое-то сопротивление 11 тысячам Карла XII.

Но тот и пальцем не пошевелил. Поэтому, когда шведский король храбро пошел в наступление, то вся армия немедленно поддалась панике. Способствовало этому и то, что фельдмаршал Крои и генералы-иностранцы сами явились сдаваться в плен.

Сопротивлялись лишь гвардейские полки и дивизия под командованием Адама Вейде. Так что не все иностранцы оказались подлецами. Вейде сражался храбро, но тоже попадет в плен. Однако это случится в ходе боя, а не добровольно. Потом Петр выкупит его одним из первых, когда даже русские генералы, такие как Апраксин и Долгорукий еще будут оставаться в плену.

Ну а герцога де Крои отвезли в Ревель (нынешний Таллин). Там его содержали на воле, но без какого-либо почета – шведы отнеслись к фельдмаршалу с презрением. Имея привычку к роскошной жизни, герцог наделал кучу долгов. Так что, когда 20 (30 января) 1702 года скончался, кредиторы со злости не дали его похоронить и оставили тело в «залоге».

© Мумия генерала де Крои

Но оно оказалось никому не нужным. Так и лежало в подклети церкви Нигулисте (св. Николая). Там же осталось после взятия Ревеля русскими войсками в 1710 году. Удивительным образом тело сохранилось, и в 1819 году его накрыли стеклянным колпаком и лишь много лет спустя после этого предали земле.

Вот такой оказалась судьба второго фельдмаршала России. Бездействие и поражение под Нарвой полностью перечеркнули все былые заслуги некогда прославленного полководца. Исследователи полагают, что вопреки распространенному мнению, он при этом не был предателем – иначе бы шведы не держали его в позорной нищете. Но в России о герцоге Карле де Крои с тех пор старались никогда не вспоминать.