Как генерал Лебедь навел порядок в Приднестровье в 1992 году

С 1992 года в самом сердце Европы существует непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), а на её территории — российские миротворцы. От 1500 до 2000 военнослужащих Оперативной группы российских войск остаются здесь со времён распада СССР, выполняя функции гарантов хрупкого перемирия. Для России Приднестровье — это не только вопрос миротворчества, но и зона стратегического интереса, учитывая, что около половины местных жителей имеют российские паспорта. Чтобы понять, как возник этот «замороженный конфликт», нужно вернуться на 30 лет назад.

Корни раскола: языковой вопрос и угроза «румынизации»

Конфликт зародился не на поле боя, а в законотворческих залах. В конце 1980-х, на волне «парада суверенитетов», в Молдавской ССР резко усилились националистические настроения с лозунгами объединения с Румынией. В 1989 году Верховный Совет республики придал молдавскому языку статус единственного государственного, что фактически означало дискриминацию русскоязычного населения.

На эти шаги остро отреагировали жители левобережья Днестра (Приднестровья) и Гагаузии. Здесь, где исторически преобладало славянское и многонациональное население, были созданы движения за сохранение СССР и равные языковые права. Власти в Кишинёве отказались идти на компромисс, а поддержки от ослабевшего центра в Москве приднестровцы не получили.

От политики к войне: как началось вооружённое противостояние

В 1990 году Приднестровье провозгласило себя республикой в составе СССР. Ответом стали силовые акции. Первая кровь пролилась в ноябре 1990 года в Дубоссарах, где отряды молдавской полиции (ОПОН) столкнулись с местными жителями, погибли три человека. После распада СССР в 1991 году и провала ГКЧП, который в Тирасполе поддержали, конфликт перешёл в горячую фазу.

К весне 1992 года локальные стычки переросли в полномасштабные боевые действия с участием молдавской армии и приднестровских ополченцев. Ключевым театром стали города Дубоссары и Бендеры.

Армия без приказа: роль 14-й гвардейской армии

Особую роль сыграла 14-я гвардейская армия СССР, части которой оказались заброшены на территории Приднестровья после краха Союза. Дезорганизованная и отрезанная от центра, она стала «яблоком раздора». Многие офицеры и солдаты, особенно местные уроженцы, самовольно уходили в ополчение с оружием. Молдавская сторона обвиняла армию в поддержке сепаратистов, хотя официального приказа из Москвы не было.

В июне 1992 года не под своим именем в качестве инспектора в Тирасполь прибыл генерал-майор Александр Лебедь, который установил, что командование поддерживает контакты с министром обороны Молдавии Косташем, а отдельные офицеры поддерживают связь как с молдавской, так и с приднестровской стороной. В ходе дальнейших событий Лебедь взял контроль над дезорганизованной 14-ой армией в свои руки, достаточно быстро привел ее в порядок и боеспособное состояние.

Средства ПВО 14-ой армии начали активно отслеживать боевые вылеты молдавской авиации, а впоследствии после ряда предупреждений частями ПВО предположительно был сбит самолет Миг-29 Молдавии, после чего налеты на территорию ПМР прекратились.

Лебедь, возглавивший по предложению президента Ельцина 14-ую армию, придерживался нейтралитета. Однако им были предприняты меры по предотвращению дальнейших провокаций молдавских войск против частей российской армии и мирного населения ПМР.

Так, известно о массированных артиллерийских обстрелах со стороны 14-ой армии по местам вблизи позиций молдавских войск на территории Приднестровья. Вынужденное вмешательство России в конфликт, с целью, в первую очередь, защиты собственных армейских частей, привело к тому, что Молдавия пошла на переговоры.

3 июля состоялась встреча президентов Молдавии и России. С этого момента, начался процесс мирного урегулирования конфликта, в результате которого части 14-й и некоторых других подразделений российской армии составили костяк миротворческого контингента, включающего в себя также подразделения армий Молдовы и Приднестровской Молдавской республики.