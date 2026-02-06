Почему российским императорам запрещено было жениться на русских

Луиза Баденская, Дагмара Датская, Алиса Гессенская — эти звучные иностранные имена принадлежат тем, кто венчался на русский престол. К концу XIX века династия Романовых стала настоящим европейским микстуром: в жилах последнего императора Николая II, по некоторым подсчётам, текло менее 1% русской крови. Почему же на протяжении двух веков правители России искали себе избранниц исключительно за границей?

© РИА Новости

Дипломатия и кровные узы

Самое очевидное объяснение — государственный расчёт. Брак монарха был мощнейшим дипломатическим инструментом, скрепляющим военные союзы и гарантирующим если не мир, то хотя бы сдержанность. Ведь сложнее воевать со страной, где на троне твоя родственница. Так, сеть династических браков опутала все европейские дворы, превратив монархов в близких или дальних кузенов.

Однако переоценивать этот фактор не стоит. Родство не отменяло геополитического соперничества. Яркий пример — Британия, чья королевская семья была тесно связана с Романовыми (Николай II и Георг V были похожи как братья-близнецы), но при этом оставалась главным противником империи на мировой арене.

Закон Павла I

Подлинная причина «иностранного замужества» императоров куда прозаичнее и кроется в сухом тексте закона.

В 1797 году Павел I принимает акт о престолонаследии. Этот документ был призван положить конец чехарде дворцовых переворотов, которые последовали после смерти не оставившего после себя наследника и слаженного механизма передачи власти императора Петра I.

Павловский акт вводил «наследование по закону» и преимущество потомков мужского пола, а также запрещал императорам неравные и близкородственные браки. Наиболее действенным этот пункт стал в 1820 году, когда император Александр I дополнил документ нормой, согласно которой рожденные в морганатическом браке дети лишались права на престол.

Из-за этого, чтобы продолжить свой род и при этом подготовить полноценного наследника, государь должен был искать себе равную пару за границей. Других вариантов у него просто не было, поскольку император в России был не только высшим лицом, но и сохранял за собой «божественный след» — считался избранником Божьим. А следовательно, внутри страны равных ему по статусу быть не могло.

Благо, запрет на морганатические браки — не выдумка российских императоров, а общеевропейская практика того времени. Поэтому проблем с предложением у руководителей России не возникало. Следовало лишь выбрать более выгодную партию — уже с политической точки зрения.

Без любви никуда

Впрочем, дела государственные, даже при таком строгом запрете, не всегда брали верх над чувствами. Так, спустя 60 лет после внесения поправок в акт о престолонаследии Александром I его племянник Александр II сыграет свадьбу с княгиней Екатериной Михайловной Долгоруковой.

Правда, это будет уже вторая жена императора. От первой — Максимилианы Вильгельмины Марии Гессенской — у него родился сын-наследник Александр III. Дети же от второго брака – князья Юрьевские — никогда не претендовали на престол.