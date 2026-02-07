Что на самом деле случилось с пруссами

Народы южного побережья Балтики, добывавшие солнечный камень — янтарь, были известны античным авторам как эстии. Однако это название было собирательным; под ним скрывались и предки пруссов, чья истинная родина — Самбийский полуостров (ныне Калининградская область). Само имя «пруссы» (впервые Brusi в IX веке) окутано тайной. Лингвисты видят его корни в древнем санскритском слове purusa — «человек».

Мир на берегу Янтарного моря

До прихода крестоносцев земля пруссов была густо заселена и богата ресурсами: рыбой, мёдом, пушниной. Они жили в укреплённых поселениях, занимались охотой, скотоводством и торговлей, через которую получали оружие и ткани. Средневековые хроники особо отмечали их гостеприимство и готовность спасать потерпевших кораблекрушение. В период расцвета (XII–XIII вв.) союз прусских племён контролировал земли от Вислы до Немана.

Язык, дошедший в шутливой записи

Прусский язык, относящийся к балтской группе, почти полностью утрачен. Его ценнейший памятник — не эпическая поэма, а бытовая запись XIV века, сделанная прусским студентом в Праге на полях книги: «Привет, сударь! Ты нехороший товарищ, если хочешь пить, а денег давать не хочешь». Последний носитель этого языка умер на Куршской косе в 1677 году, а эпидемия чумы 1709–1711 годов поставила точку в истории народа.

Религия священных рощ и белого коня

Пруссы стойко сохраняли язычество, вызывавшее страх и уважение соседей. Они поклонялись грозному Перкуно (аналогу славянского Перуна), а также богам моря, молодости и подземного мира. Верховный жрец Криво-Кривайтис обладал огромной властью. Центром культа было святилище Ромове, где в жертву приносили даже плененных крестоносцев.

Особый священный статус имели белые лошади — согласно легенде, именно такую кобылицу принесли в жертву мифические прародители пруссов Брутен и Видевут. Жестокость религиозных обычаев подтверждает судьба миссионеров: в 997 году за осквернение священной рощи был казнён будущий святой Адальберт (Войцех).

Исчезновение пруссов

Богатство и плодородие земли привлекали ее соседей – немцев, поляков и литовцев. Агрессивность прусских дружин вызывала стремление обезопасить себя. Однако главным двигателем завоевания Пруссии стал Тевтонский орден, четвертый магистр которого Герман фон Зальца получил в 1230 г. от Римского Папы Григория IX благословение на крещение прусских язычников.

К 1283 году завоевание Пруссии было завершено. С потоком католических священников-проповедников и колонистов-земледельцев из Германии, Польши, Литвы Нидерландов и Франции пруссам справиться было еще тяжелее, чем с военным завоеванием. Постепенно местное население теряет свою идентичность, забывает язык. В XVII веке брандендургско-прусские короли (немцы по происхождению) запрещают местным жителям под страхом тюрьмы или смерти собирать на побережье моря янтарь.

По-немецки «Bоernstein», «горящий камень», он ценился ими не меньше, чем аристократами Древнего Рима. Вместо прусской истории начинается история «пруссачества» и королевства Пруссия, местное население которого имело мало общего с балтским именем пруссов.