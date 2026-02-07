Снохачество на Руси: как крестьяне совращали жен своих сыновей

В крестьянской среде России XVIII–XIX веков существовало явление, известное как «снохачество» — внебрачные связи между главой большой семьи и жёнами его сыновей. Эта практика, противоречившая церковным нормам, была во многом порождена самим укладом патриархальной жизни и экономической необходимостью.

Условия возникновения: большая семья и долгое отсутствие мужей

Основой для снохачества служила традиция неразделённой семьи, где под одной крышей совместно вели хозяйство несколько поколений. Молодые сыновья часто не могли отделиться от отцовского дома по экономическим причинам.

Ключевую роль играло длительное отсутствие мужей-сыновей. Сперва этому способствовала 25-летняя рекрутская служба, введённая в 1793 году. Позже, даже после сокращения сроков, основной причиной стал отхожий промысел: молодые мужчины уходили на заработки в города на многие месяцы, оставляя жён в большой семье. Известны случаи, когда отцы намеренно женили сыновей-подростков и вскоре отправляли их на промысел, закрепляя таким образом власть над невесткой.

Правовой и социальный статус невестки

Положение молодой жены («молодухи») в доме свекра было крайне уязвимым. Она находилась в полной зависимости от главы семьи и свекрови, выполняя самую тяжёлую работу. Жаловаться на домогательства свекра было практически бесполезно: жалобы мужу часто заканчивались побоями в адрес жены, волостные суды избегали таких деликатных дел, а родной отец, как правило, возвращал дочь обратно, опасаясь общественного осуждения.

Понуждение к связи часто осуществлялось через сочетание давления, посулов облегчить работу и мелких подарков вроде платка — необходимой детали костюма замужней женщины.

Снохачество нашло широкое отражение в русской литературе и в отечественной кинематографии – о нем, в частности, писал в повести «Житие одной бабы» Н. С. Лесков, упоминал в романе «Тихий Дон» М. А. Шолохов. Соответственно, особые взаимоотношения снохи и свекра показаны и в экранизации этих произведений.

Обособление спасло положение

«Квартирный вопрос их испортил», – говорил М. А. Булгаков о москвичах по другому поводу. Применительно к явлению снохачества проблема тоже во многом зависела от традиций тесного совместного проживания патриархальной семьи, когда под одной крышей ютились несколько поколений.

Как только такой уклад сосуществования в России после XIX века начал рушиться, и на селе родители и женатые дети стали проживать раздельно, феномен сожительства свекров и невесток постепенно утратил свою актуальность.