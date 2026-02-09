Сталинградская битва: как советские разведчики решили исход битвы на Волге

На этой неделе отмечалась годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как советские разведчики решили исход битвы на Волге, узнал специальный корреспондент «МИР 24 Роман Никифоров.

2 февраля отмечался День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. И ФСБ публикует вот этот документ: «Разведывательная сводка номер 7, всего 11 страниц. О положении на оккупированных территориях и настроении солдат противника. Цитата: «Среди немецких и итальянских солдат на Сталинградском фронте отмечаются антивоенные настроения и дезертирство. Составлена 18 ноября 1942 года, то есть как раз накануне советского контрнаступления. Подпись — начальник четвертого управления НКВД Судоплатов.

«Запомните, что само по себе наше подразделение, как оно ни было велико численно, как ни высококвалифицированным в своей области, но оно само по себе ничего выиграть не могло, — отмечал Павел Судоплатов.

Уникальные кадры: воспоминания Павла Анатольевича Судоплатова. Многие детали его работы засекречены до сих пор, а потому в нашем распоряжении лишь фрагменты интервью. Он по-прежнему человек-загадка и человек-легенда.

На свет появляется в 1907-м в Мелитополе Таврической губернии в семье мельника. Отец умирает в год революции, и уже в 12 лет Павел покидает дом уходит с отрядом Красной армии.

Олег Матвеев историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти «После этого начались его приключения, которые включили в себя и плен у белогвардейцев, где его могли вполне расстрелять, да, он вовремя сбежал, и участие в реальных боевых действиях в качестве сына полка.

После побега подросток присоединяется к красным. Затем становится сотрудником ГПУ государственного политуправления.

«Если первые два-три года я, будучи совсем юнцом, был на подхвате, то уже в последующие годы, начиная с 1925 года, я уже был на оперативной работе. Там национализм тоже бушевал. С одной стороны, украинский буржуазный, с другой стороны — еврейский, — отмечал Павел Судоплатов

Вступает в партию и в 1924 году переезжает в Москву.

«К этому времени я уже был опытным человеком. Опытным в области контрразведывательной работы, борьбы с кулачеством, поджогами, массовыми поджогами, массовыми убийствами наших уполномоченных по хлебозаготовкам и т.д, — отмечал Павед Судоплатов.

В разведке почти сразу переходит на нелегальное положение. Задача войти в доверие к Евгению Коновальцу, лидеру и основателю ОУН, Организации украинских националистов. Судоплатов пользуется портретным сходством с убитым националистом по фамилии Валюх и выдает себя за него.

«Я владел языком в совершенстве, знаете. Я даже перешел от обороны в наступление. Филолог, вы за чистоту языка не боретесь. Онемечились вы тут, ополячились, все что угодно, — вспоминал Павел Судоплатов.

Внедрение проходит успешно. Коновалец враг со стажем. Рожден в окрестностях Львова на территории Австро-Венгрии. Против России воюет как прапорщик австрийской армии, против Страны Советов как полковник у петлюровцев. Обсуждает и развивает идеи великой независимой Украины еще до первой мировой, будучи студентом. А после выгодно продает проект украинского национализма немцам. В 1930-х лично встречается с Гитлером, дважды. Воодушевлен, планирует новые теракты.

«Была создана агентурная группа из пяти человек во главе с женщиной, тоже националисткой, которая в Соединенных Штатах готовила убийство Максима Литвинова во время его визита на сессию Лиги наций, — отметил Олег Матвеев.

Москва принимает решение ликвидировать Коновальца.

Лидер украинских националистов катается по Европе. Предпочитает Германию или Италию близки по духу, все-таки Гитлер и Муссолини. Но Судоплатов выманивает Коновальца в Роттердам: во-первых, Нидерланды страна нейтральная, да и пути отхода хорошо продуманы и подготовлены.

Договариваются о встрече в ресторане «Атланта. Лидер националистов приходит без охраны, доверяет. Судоплатов знает, что у Коновальца есть слабость любит сладкое. И дарит шоколадные конфеты в жестяной коробке. Внутри 400 граммов взрывчатки и часовой механизм, который активируется при изменении положения коробки. Попрощавшись, Судоплатов быстро уходит, в магазине неподалеку покупает плащ и шляпу, переодевается. Классика! И вскоре раздается взрыв: Коновалец убит.

Вот кадры с его похорон, на венке знакомая надпись лозунг националистов. Говорят, именно Коновалец его и придумал.

Уже после войны Судоплатов руководит поисками последователя Коновальца, нацистского преступника Романа Шухевича. Его в итоге находят и убивают во время перестрелки.

А до этого, в 1940-м, Судоплатов координирует еще одну громкую операцию, в Мексике: покушение на Льва Троцкого, который активно критикует Советский Союз и даже организует свой Четвертый Интернационал, бросая вызов Сталину. Итог известен: агент НКВД Рамон Меркадер смертельно ранит Троцкого альпинистским ледорубом.

Судоплатов с конца 1930-х снова в Москве. С тревогой наблюдает за тем, что происходит в Европе.

«Основными застрельщиками борьбы против нас в этот период выступала Англия и Франция. И не сами. Поляки и румыны. Вот они как бешеных собак спускали против нас. Польская разведка — серьезная разведка была, много неприятностей нам причиняли, — подчеркивал Павел Судоплатов.

С другой стороны, и Гитлер явно к чему-то готовится.

«Нам не хватило, ну, может быть, года-полутора для того, чтобы мы завершили подготовку нашей армии, нашей промышленности, — отмечал Павел Судоплатов.

Во время войны Судоплатов совмещает сразу несколько должностей занимается и разведкой, и организацией диверсий. И минированием стратегических объектов во время битвы под Москвой. Тоже задача со звездочкой.

«Минирование ближних и дальних подступов — мы такой задачи перед собой не ставили, когда готовили саперов, наших минеров. Их задача заключалась в том, чтобы в тылу противника рвать железные дороги, — подчеркивал Павел Судоплатов.

Еще и радиоигру ведет, хотя обычно это дело контрразведки. Кодовое название «Монастырь задумана для борьбы с агентами абвера, но затем используется для слива дезинформации. По крайней мере, об этом говорит сам Судоплатов в своих мемуарах.

«Немцы ждали удара под Ржевом и отразили его. Зато окружение группировки Паулюса под Сталинградом явилось для них полной неожиданностью, — писал Павел Судоплатов. Плюс аналитика, например, та самая сводка из Сталинграда. Изучение настроений среди союзников немцев сыграет свою роль.

«Мы основную тяжесть удара нанесли именно где были румынские войска. И они все побежали, указал Олег Матвеев.

Правда, это не конец истории. Контрнаступление под Сталинградом растягивается на долгие 2,5 месяца. Враг отчаянно сопротивлется.

Дмитрий Белов кандидат исторических наук, ведущий методист Центрального Музея Вооруженных Сил. «Они боялись, они боялись плена, они боялись, что те злодеяния, которые в этой же разведсводке изложены, любой нормальный человек не простит. И только по этой причине они в основном и сражались до последнего».

В феврале 1943-го Судоплатов становится комиссаром государственной безопасности третьего ранга. Это уже генеральское звание в 35 лет! Получает квартиру в здании в Милютинском переулке, недалеко от Лубянки. Так называемый дом ОГПУ здесь в 1930-х сам нарком внутренних дел Ягода жил. Квартиры просторные, по три штуки на этаже. И три лестницы одна парадная и два черных хода. Неплохой вариант для разведчика.

«Cуществовала большая разница между званиями, которые офицеры носили в Красной армии и в органах госбезопасности. Назначение на вышестоящую должность или присвоение воинских званий в системе НКВД, как правило, осуществлялось по результатам работы, — рассказал писатель, историк спецслужб Николай Лузан.

Ближе к концу войны он начинает заниматься еще и атомным проектом. В сентябре 1945-го в НКВД даже именной отдел появляется, единственный в истории! Отдел С, то есть судоплатовский.

«Задумывалось как единое окно для ознакомления ученых с материалами, которые добывала внешняя разведка и военная разведка, — уточнил Олег Матвеев.

Результат появление советской атомной бомбы. Теперь бывшие союзники вынуждены отказаться от планов ядерного нападения на СССР.

В 1953 году умирает Сталин. К власти приходит Хрущев, Берия арестован, генерал-лейтенант Павел Судоплатов тоже, за компанию.

«Он должен был быть фигурантом дела Берии. Но благодаря тому, что он применил хитрость и имитировал свое сумасшествие, потребовалась его психиатрическая экспертиза, его задача была затянуть время, — отметил Олег Матвеев.

Такое провернуть сможет только человек подготовленный. Судоплатов отказывается от пищи и лишается зубов во время принудительного кормления. Во время болезненных процедур, вроде пункции, когда ему повреждают позвоночник, делает вид, что ничего не чувствует.

Расстрела удается избежать, но уже в 1958-м Судоплатов получает 15 лет тюрьмы за пособничество в подготовке госпереворота. Виновным себя не признает, сидит от звонка до звонка.

И здесь на первый план выходит совсем другая история история любви, первой и единственной. На сотруднице ОГПУ Эмме Кагановой женится еще в 19 лет. И в трудные минуты она его не оставляет.

«Она его ждала из тюрьмы, помогала ему всячески. Она, собственно, ему помогла в этой ситуации, в самом начале ареста, как надо себя вести, как сымитировать это сумасшествие, подчеркнул Олег Матвеев.

У пары двое сыновей, рожденных в военное время. Во время интервью один из них звонит по телефону. Голос сурового разведчика и диверсанта меняется.

Реабилитируют его только в 1992 году по закону о жертвах репрессий. В 1996 году Павел Анатольевич умирает, его хоронят на Донском кладбище. И только два года спустя возвращают награды по-тихому, закрытым указом президента Бориса Ельцина.