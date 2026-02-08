Почему рабы у чукчей стоили дешевле оленей

Для соседних народов — коряков, юкагиров, эскимосов Аляски и русских первопроходцев — чукотские воины были воплощением ужаса. Облачённые в пластинчатые доспехи из кости и железа, вооружённые копьями и мощными луками, они совершали стремительные набеги, сея смерть и панику. Их войны, особенно против русских и оленных коряков, часто носили характер тотального истребления, а обычаи обращения с побеждёнными поражали жестокостью, имевшей глубокие религиозные корни.

Обращение с павшими: ритуал против мести духов

Суеверные чукчи-язычники испытывали мистический страх перед мёртвыми врагами. Чтобы обезвредить их дух и предотвратить месть с того света, существовал строгий ритуал. Все тела поверженных противников переворачивали лицом вниз и перерезали им горло — чтобы «мёртвые глаза» не посмотрели на победителей. Своих павших воинов также тщательно укрывали, закрывая лицо капюшоном.

Особое внимание уделяли достойному противнику, убившему кого-то из чукчей. Ему прокалывали предплечье правой руки, повреждая сухожилия. Считалось, что это обезвредит его дух и на том свете, лишив возможности сражаться. В случаях особой ненависти практиковалось глумление над телами — их могли привязать к столбам, хотя точный смысл этого обряда для этнографов остаётся загадкой.

Судьба пленных: от немедленной смерти до рабства

Чукчи редко брали в плен взрослых мужчин-воинов, видя в них прямую угрозу. Чаще в живых оставляли женщин и детей, особенно если целью был не просто грабёж, а захват рабочей силы. Однако в войнах на уничтожение вырезали всех без разбора.

Пленников ожидала разная судьба. Захваченных делили между воинами или продавали. С рабами, выполнявшими самую тяжёлую работу, обращались сурово, избивая и казня за провинности. Известны случаи, когда их распинали на земле, прибивая колышками. Иногда пленного юкагира или коряка могли насильно женить на вдове, чтобы обеспечить хозяйство рабочими руками. Эскимосок с Аляски иногда брали в жёны и усыновляли их детей.

За пленных могли потребовать ценный товар, особенно железо и оружие, доступ к которому был ограничен русскими властями. В дипломатических целях, после перемирия, чукчи иногда отпускали пленных казаков без условий.

Жестокая месть и ритуальные пытки

К особо ненавистным врагам, чаще всего командирам, применяли изощрённые пытки. Русский майор Якунин, известный своей жестокостью к местному населению, попав в плен, был поджарен заживо на вертеле — это была распространённая казнь. Иногда врага раздевали и загоняли по кругу до смерти от разрыва сердца. Примечательно, что подобным пыткам могли подвергнуть и уже мёртвого врага, следуя логике ритуального унижения его духа.

Жертвоприношения: от оленей к людям

Удачный поход завершался благодарственной жертвой духам. Обычно в жертву приносили оленя, но в кризисные моменты — при падеже стад или эпидемиях — обращались к человеческим жертвоприношениям. Путешественники фиксировали такие случаи вплоть до начала XIX века. Известен эпизод 1814 года, когда для прекращения мора чукотский тойон (вождь) Кочена был принесён в жертву собственным сыном.

Презрение к мирной смерти

Жестокость чукчей коренилась в их уникальных религиозных представлениях. Как писал этнограф Владимир Тан-Богораз, жизнь человека сама по себе не считалась высшей ценностью. Гибель в бою была почётна и открывала путь в небесную страну предков. Умереть же своей смертью означало отправиться в мрачное подземное царство. Поэтому чукчи-мужчины предпочитали смерть плену, а женщины могли убить детей и себя над телом павшего мужа, надеясь на встречу в лучшем мире.

Эти обычаи, шокировавшие современников, были не просто «дикостью», а сложной системой, где воинская доблесть, страх перед духами и практические нужды выживания в суровой Арктике переплетались в единое целое.