Шесть убийств могли не случиться: история «саффолкского душителя»

Серийного убийцу Стива Райта, известного как «саффолкский душитель», который уже отбывает пожизненное заключение за убийство пяти женщин, приговорили к дополнительным 40 годам лишения свободы за еще одно лишение жизни: следователи смогли доказать его причастность к убийству Виктории Холл. В суде выступила его единственная выжившая жертва Эмили Доэрти, которая обвинила полицию в бездействии. Она считает, что если бы правоохранители вовремя отнеслись к ее словам серьезно, других жертв, возможно, удалось бы избежать, передает The Guardian. Чем печально прославился «саффолкский душитель» — в материале «Вечерней Москвы».

Неудачи в семейной жизни

Стив Райт родился 24 апреля 1958 года в деревне Эрпингем в графстве Норфолк, Англия. Его мать была ветеринарным врачом, а отец — военным полицейским. Стив стал вторым ребенком в семье: у него есть старший брат Дэвид и младшие сестры Жанетт и Тина. Во время службы отца Райта в армии семья жила на Мальте и в Сингапуре. В 1964 году мать Стива ушла из семьи, а в 1977 году его родители окончательно развелись.

В 1974 году Райт бросил школу и поступил на службу в торговый флот, став поваром на паромах. Спустя четыре года он предпринял попытку построить свою семью: женился и стал отцом. Однако брак не продержался и 10 лет: в 1987 году пара рассталась. После этого Райт работал то стюардом на лайнере, то барменом, то водителем грузовика и погрузчика. Некоторое время он даже был владельцем паба.

В 1987 году Райт женился во второй раз, но и этот брак не принес ему семейного счастья. Со второй супругой он развелся спустя 11 месяцев. После этого он больше не женился, хотя имеются показания тайской женщины, которая уверяла, что вышла за него замуж в Таиланде в 1999 году. Однако эта информация так и не была подтверждена.

С 1989 года Райт встречался с Сарой Уайтли, в паре с которой снова стал отцом. Но и этот союз не продлился долго: он распался в 1993 году. Райт в период отношений с Сарой управлял пабом, но быстро потерял должность из-за злоупотребления спиртным и азартных игр. Из-за последних Райт накопил большие долги. В 2001 году его осудили за кражу 80 фунтов стерлингов: деньги были ему нужны для погашения долгов.

В том же 2001 году Райт познакомился со своей однофамилицей Памелой. Они начали жить вместе в 2004 году в городе Ипсвич, в центре британского графства Саффолк. Позднее, во время суда по делу об убийствах, Райт неоднократно заявлял, что в период отношений с Памелой он прибегал к услугам девушек легкого поведения. Это усугубилось, когда женщина начала работать в ночную смену и их сексуальная жизнь практически сошла на нет. Райт рассказывал, что услугами проституток пользовался еще со времен службы в торговом флоте и на протяжении всей своей жизни. Пять девушек, ставших его жертвами в 2006 году, работали в секс-индустрии.

Серия убийств в Ипсвиче 2006 года

В декабре 2006 года в разных местах недалеко от Ипсвича были обнаружены тела пяти женщин. Первой была 25-летняя Джемма Адамс. Ее тело в реке Белстед-Брук 2 декабря 2006 года нашел случайный прохожий. Девушка пропала 15 ноября того же года. Об Адамс было известно то, что она росла в обеспеченной семье, но в подростковом возрасте пристрастилась к наркотикам. Чтобы «поддерживать» свою зависимость, девушка работала проституткой. Из-за наркотиков она лишилась хорошей работы в страховой компании.

8 декабря 2006 года в той же реке Белстед-Брук было обнаружено еще одно тело — 19-летней Тани Никол. Девушка пропала без вести 30 октября. Как и Джемма Адамс, Никол работала проституткой, чтобы иметь деньги на наркотические вещества, от которых была зависима. Мать девушки в суде рассказала, что не знала, чем занимается ее дочь: Таня утверждала, что работает в парикмахерской, затем она якобы работала в баре.

10 декабря 2006 года в лесу обнаружили тело 24-летней Аннели Олдертон. Как и предыдущие жертвы, она страдала от наркотической зависимости и пошла в проституцию, чтобы зарабатывать средства на запрещенные вещества. Олдертон растила сына, а на момент убийства также находилась примерно на третьем месяце беременности. Девушка пропала 3 декабря, когда возвращалась от своей матери. Она передала ей рождественские подарки и, уходя, крикнула: «Прощай, мама, я тебя люблю». Аннели села на поезд из Харвича в Ипсвич, и больше ее никто не видел.

12 декабря недалеко от места, где нашли останки Олдертон, были обнаружены еще два тела. Одно из них принадлежало 29-летней матери-одиночки Аннет Николлс, которая пропала без вести 5 декабря. Она закончила курсы косметологии, но после них начала работать проституткой, чтобы зарабатывать себе на наркотические вещества.

В нескольких сотнях метров от нее нашли тело, которое позднее опознали как 24-летнюю Паулу Кленнелл. Девушка пропала 10 декабря. Как и другие жертвы Стива Райта, она работала проституткой. Незадолго до своего исчезновения Паула в разговоре с журналистами прокомментировала убийства, потрясшие Ипсвич. Она рассказала, что после случившегося «немного опасается садиться в машины», но продолжает работать, потому что ей нужны деньги. Паула была матерью троих детей, которых у женщины изъяли из-за ее наркотической зависимости. Сама Кленнелл часть своего детства тоже провела под опекой в приюте.

Полиция связала все эти убийства между собой в одно дело. У них были схожие черты: все пять жертв работали проститутками, страдали от наркотической зависимости, их тела были найдены обнаженными. Все они погибли от удушения, у всех экспертиза обнаружила следы наркотических веществ, употребленных, вероятно, незадолго до гибели, все тела были оставлены в изолированных, но легкодоступных местах. Но были и отличия:

тела только двух жертв, Олдертон и Николлс, были расположены в крестообразной позе с вытянутыми руками;Кленнелл стала единственной жертвой, на теле которой обнаружили следы борьбы.

Арест и приговор

1 декабря 2006 года, когда уже пропали Джемма Адамс и Таня Никол, но их тела еще не обнаружили, Стива Райта остановила полиция. Он медленно ехал на своем автомобиле по кварталу, где работали проститутки. Правоохранителям он сказал, что просто «катается» и якобы не знает, что в этом районе есть работницы секс-индустрии. Позднее в суде это обстоятельство опровергли: Райт сам признавался, что был частым гостем девушек легкого поведения.

На телах трех из пяти жертв обнаружили следы ДНК, принадлежавшие Райту. Его образец ДНК уже был в базе данных полиции из-за кражи, которую он совершил в 2001 году. Райт был арестован утром 19 декабря 2006 года по подозрению в серии убийств. Обнаружение его ДНК на телах жертв мужчина назвал «совпадением».

На время следствия Райт был заключен под стражу. 16 января 2008 года начался судебный процесс, в ходе которого были представлены множественные доказательства виновности мужчины в убийстве пяти работниц секс-индустрии. Заседания проходили с участием присяжных. В состав коллегии вошли девять мужчин и три женщины. Защита Райта отмечала, что с учетом освещения событий и догадок вокруг них в СМИ перед присяжными стоит сложная задача. Судья распорядился, чтобы они вынесли вердикт, основываясь только на предоставленных в суде доказательствах.

22 февраля 2008 года Стив Райт был приговорен к пожизненному заключению. Судья по делу заявил, что лишение свободы должно быть пожизненным для мужчины, так как убийства были результатом «значительной степени преднамеренности и планирования». Мотивы Райта остались неизвестными: он отказывался от любых комментариев на вопросы о том, почему совершил убийства.

Убийства можно было предотвратить?

В 1999 году, за семь лет до кровавой серии Райта в Ипсвиче, в городе Феликсстоу была изнасилована и убита 17-летняя Виктория Холл. Девушка исчезла в ночь на 19 сентября, когда возвращалась домой из ночного клуба с подругой. Ее обнаженное тело нашли спустя пять дней в канаве в 40 километрах от места, откуда она была похищена. Дело об убийстве Виктории было возобновлено в 2019 году «после получения новой информации от свидетелей». 2 февраля 2026 года Райт признал себя виновным в похищении и убийстве девушки.

Как выяснилось, за день до похищения и убийства Виктории Холл «саффолкский душитель» предпринял еще одну попытку преступления. Эмили Доэрти, которой на тот момент было 22 года, возвращалась домой, и почти всю дорогу ее преследовал Райт. Когда девушка почувствовала опасность, она смогла от него убежать и укрыться в доме у незнакомых людей, которые, к счастью, открыли ей дверь.

После инцидента Доэрти сообщила о случившемся полиции. Но правоохранители, по ее словам, отнеслись к ней как к «глупой маленькой девочке», не возбудили дело и даже не составили фоторобот. На следующий день после случившегося Райт похитил, изнасиловал и убил Викторию Холл.

— Невольно думаешь: если бы меня восприняли всерьез, Вики могла бы выжить. Если бы его нашли раньше, остальные пять женщин были бы еще живы, — сказала журналистам Доэрти, попытку похищения которой Райт также признал.

