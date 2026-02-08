Розуэлльский инцидент: как Сталин запустил НЛО над США

Лето 1947 года в американском Нью-Мексико выдалось жарким не только из-за солнца. В начале июля на ранчо близ маленького городка Розуэлл нашли странные обломки: фольга, резиновые полосы, бруски из лёгкого материала. Ранчер Уильям Брейзел показал их шерифу, тот — военным с ближайшей базы. 8 июля армейская пресс-служба выдала сенсацию: «ВВС захватили летающий диск». На следующий день всё опровергли: мол, обычный метеозонд. Казалось бы, рядовой случай, но он разросся в одну из главных загадок XX века. Тысячи книг, фильмов, теорий — от инопланетного корабля до правительственного заговора. Среди них выделяется версия, что за «тарелкой» стоял Иосиф Сталин, решивший устроить американцам психологическую атаку.

Июль 1947: обломки в пустыне

Всё началось с грозы. Ночью над Нью-Мексико бушевала буря, и наутро ранчер Мак Брейзел обнаружил на пастбище россыпь необычного мусора. Материал не гнулся, не горел, на нём были странные знаки. Он собрал часть и отвёз в Розуэлл. Военные из 509-го бомбардировочного полка — той самой части, что сбросила атомные бомбы на Япоанию, — быстро забрали находку. 8 июля пресс-офицер базы лейтенант Уолтер Хот выпустил сообщение: захвачен «летающий диск». Газеты взорвались заголовками. Но уже 9 июля генерал Роджер Рэйми из штаба в Форт-Уэрте заявил: это обломки метеозонда с радаром-мишенью. Показали фото: офицеры с фольгой и резиной. Дело закрыли. Почему такая спешка? 1947 год — начало холодной войны. Американцы только что испытали атомную бомбу, СССР работал над своей. Любые странные объекты в небе вызывали тревогу. Как выяснилось позже, в отчёте ВВС США 1994 года «The Roswell Report: Fact versus Fiction in the New Mexico Desert», военные действительно скрывали секрет: обломки были от проекта Mogul.

Проект Mogul: секретные шары над Америкой

Официальная версия появилась не сразу. Только в 1990-х, под давлением конгрессмена Стивена Шиффа, ВВС провели расследование. В двух отчётах — 1994 и 1997 годов («Case Closed») — чётко сказано: в июне–июле 1947 года в Нью-Мексико упал аппарат из секретного проекта Mogul. Mogul разрабатывали в Нью-Йоркском университете под эгидой ВВС: цепочки высотных balloons с микрофонами для акустического обнаружения советских ядерных взрывов. Шары достигали 30 километров, несли радары-мишени из фольги и бальзы — точно как описывал Брейзел. Один из запусков, NYU Flight No. 4, потерялся в июне 1947-го и упал именно там. Отчёты подкреплены документами, фотографиями, свидетельствами участников. Генерал-майор Кеннер в 1997 году подтвердил: «манекены» для испытаний падений, запущенные позже, в воспоминаниях смешались с 1947 годом, породив рассказы о «телах инопланетян». Никаких НЛО, никаких пришельцев — просто секретный проект холодной войны.

Уфологический бум: от забвения к мифу

Почему же история не умерла? В 1970–1980-х уфология расцвела. Книги Чарльза Берлитца и Уильяма Мура «The Roswell Incident» (1980) собрали свидетельства: якобы военные вывозили тела маленьких гуманоидов, прятали в ангаре 18 на базе Райт-Паттерсон. Сотни «очевидцев» вспоминали детали спустя десятилетия.

Миф подпитывали фильмы, сериалы вроде «Секретных материалов». Розуэлл стал туристическим центром: музей НЛО, ежегодный фестиваль. Для большинства американцев, верящих в заговоры, это доказательство контакта с инопланетянами и правительственного сокрытия. Но среди теорий есть и земные. Одна из самых экзотических — советская провокация.

Теория Энни Джейкобсен: сталинская «тарелка»

В 2011 году вышла книга журналистки Энни Джейкобсен «Area 51: An Uncensored History of America's Top Secret Military Base». Большая часть — серьёзная история базы в Неваде: испытания U-2, SR-71, стелс-технологий. Но последние главы посвящены Розуэллу — и здесь сенсация.

По словам Джейкобсен, источник — анонимный инженер компании EG&G, работавший в Area 51 в 1950–1970-х, — рассказал: упавший аппарат был советским. Дисковидный планёр на базе немецких разработок братьев Хортен (Horten Ho 229 — летающее крыло нацистов). Пилотировали его «дети или подростки с большими головами», хирургически изменённые Йозефом Менгеле по приказу Сталина.

Цель — паника. Сталин якобы вдохновился радиопостановкой Орсона Уэллса «Война миров» 1938 года, когда американцы поверили в марсианское вторжение. Запустив «НЛО» с «уродцами», СССР хотел посеять хаос в только что атомной Америке.

Аппарат якобы управлялся дистанционно, но упал из-за неполадок. Американцы, увидев «гуманоидов», решили скрыть всё, чтобы не показать слабость перед СССР.

Источник и критика версии

Джейкобсен подчёркивает: это слова одного человека, не подтверждённые документами. В интервью NPR и NBC News она говорила: источник надёжный, но анонимный — так просил он сам перед смертью.

Критика обрушилась сразу. Уфологи возмутились: зачем заменять инопланетян на советских мутантов? Скептики вроде физика Ричарда Мюллера отметили: нет доказательств, что Менгеле работал на СССР (он бежал в Южную Америку). Немецкие дисковидные проекты не летали так далеко. И главное — проект Mogul полностью объясняет обломки.

В рецензиях (The Atlantic, Publishers Weekly) книгу хвалили за историю Area 51, но главу о Розуэлле называли спекулятивной. Сама Джейкобсен позже в подкастах (например, с Лексом Фридманом) признавала: это гипотеза, не факт.

Тем не менее идея нашла отклик. В эпоху холодной войны любые странности приписывали «красным». Плюс она «земная»: не требует пришельцев, но сохраняет заговор. В России её иногда подхватывают с иронией: мол, Сталин всех перехитрил.