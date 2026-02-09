Микроволновки: почему их запретили в СССР

Сегодня микроволновка — незаменимый помощник на кухне, символ скорости и удобства. Однако в Советском Союзе эта «буржуазная» техника долгое время находилась под официальным запретом, несмотря на наличие научного и промышленного потенциала для её производства.

Как военный гаджет стал кухонным

Первый прототип был создан в середине XX века, но его путь на кухню был извилист. Изначально громоздкие установки (ростом с человека и весом под 350 кг) использовались исключительно в военной сфере США для быстрого размораживания продуктов. В послевоенные годы, когда на Западе началось их серийное производство для домохозяек, в странах соцлагеря к новинке отнеслись с большим подозрением.

Наука против прогресса: «пустая» еда и канцерогены

Советские учёные детально изучили влияние сверхвысокочастотного излучения на продукты. Выводы, к которым они пришли, легли в основу государственной позиции. Исследования указывали, что СВЧ-излучение вызывает распад молекулярной структуры, разрушая витамины и делая пищу «пустой». Более того, эксперты говорили о способности микроволновок способствовать образованию канцерогенов и связали их регулярное использование с риском развития онкологических заболеваний.

Любопытно, что аналогичные данные в тот период публиковали и некоторые западные исследователи. Однако на Западе сочли, что экономическая выгода и потребительский спрос перевешивают потенциальные риски. В СССР же, где забота о здоровье населения часто была приоритетнее рыночных принципов, эти риски сочли недопустимыми.

Запрет, который не пережил страну

Официальный запрет на производство и широкое импортное распространение бытовых микроволновых печей продержался до конца 1980-х годов. С распадом Советского Союза запрет на печи был снят. Примерно в это же время за границей стали публиковаться научные статьи, посвящённые исследованию наносимого микроволновками вреда здоровью человека. Но это не сказалось на популярности техники. По-прежнему в мире продаются миллионы печей, а производители без устали трудятся над их «апгрейдом». Не зря же говорят, что спрос рождает предложение.