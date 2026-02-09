Битва при Молодях: великая забытая победа

Это сражение — одна из величайших побед русского оружия, но при этом одна из самых недооцененных. Если бы не победа на поле у села Молоди в 1572 году, карта Восточной Европы и сама судьба русского народа могли бы сложиться иначе. Историки сравнивают её значение с Куликовской битвой, но известна она куда меньше. Что же произошло в те решающие дни, когда решался вопрос о самом существовании России?

На пороге катастрофы: Русь в огне и осаде

В XVI веке Османская империя, мощнейшая держава мира, расширяла свои границы. Её восточным форпостом были Казанское и Астраханское ханства, покорённые Иваном Грозным в 1550-х годах. Этот удар по османскому влиянию не остался без ответа.

Вассал Стамбула, крымский хан Девлет I Герай, обрушился на ослабленную Ливонской войной Русь. В 1571 году его войска прорвались к Москве и сожгли её дотла, устроив чудовищный разгром. Окрылённый успехом, хан задумал не просто очередной набег, а полное завоевание. Он хвастался султану, что приведёт русского царя в Крым в цепях, а русские земли раздаст своим мурзам. При поддержке Османской империи, приславшей отряды янычар, была собрана огромная армия — по разным оценкам, от 40 до 120 тысяч человек.

Положение Руси было отчаянным. Царь, которого недруги прозвали «бегуном», эвакуировал казну в Новгород. Войска были обескровлены. Казалось, стране нечем ответить.

Гениальный план и «ходячая крепость»

Командовать обороной Иван Грозный поручил опытному воеводе князю Михаилу Воротынскому. В его распоряжении было не более 20–25 тысяч ратников, уступавших противнику в численности в разы. Силу нужно было заменить умением и технологией.

Секретным оружием русской армии стал «гуляй-город» — уникальная передвижная крепость. Это были тяжелые телеги с мощными дубовыми щитами, которые можно было быстро собрать в любом месте в сплошную стену с бойницами. Из-за них стрельцы и пушкари могли расстреливать наступающую конницу, сводя свои потери к минимуму.

27 июля 1572 года крымская орда форсировала Оку и двинулась на Москву. Именно тогда князь Дмитрий Хворостинин со своим передовым отрядом нанёс удар по растянувшемуся арьергарду татар у деревни Молоди. Это заставило Девлета развернуться от Москвы, чтобы уничтожить «досадную помеху». Так началось главное сражение.

Битва при Молодях

30 июля, в день начала битвы при Молодях, войска хана вступили в схватку с обьединенными силами русских. Армия Воротынского была разбита на несколько полков: Большой, Правой руки, Левой руки, Сторожевой и Передовой.

Большой полк находился на холме в так называемом гуляй-городе – передвижной крепости. Гуляй-город представлял собой множество тяжелых телег, на которые были поставлены мощные дубовые щиты.

Телеги можно было мобильно перемещать при помощи лошадей, составляя укрепления практически любой формы и типа в разных местах. С помощью щитов было удобно отбивать атаки конницы, защищаться от стрелкового оружия и, к тому же, стрелять через бойницы из пищалей и даже пушек. За щитами скрывались от атака и пехотинцы, сводя к минимуму потери в боях. Помимо гуляй-города, войска находились за рекой Рожай – это были стрельцы с пищалями, надежно защищенные естественным рельефом. Прочие войска, пехота и кавалерия, располагались по флангам или прикрывали тыл.

Несколько десятков тысяч татар устремились в атаку: им удалось сломить отряд стрельцов, однако гуляй-город устоял, а выстрелы из-за деревянных щитов нанесли войскам хана непоправимый урон. Тогда через день, 31 июля, вся совокупная армия хана Девлета пошла на штурм передвижного города, но и ей не удалось справиться с русской военной хитростью. Атака была отбита, и на следующий день последовала новая – под предводительством легендарного Дивея-мурзы, но наступление не принесло результата, а самого Дивея-мурзу взяли в плен.

Тем временем в русском стане начинался голод, приходилось бить и есть своих лошадей – недостаток мобильности гуляй-города был в том, что тяжелые продовольственные обозы сильно замедлили бы его ход.

2 августа хан Девлет решил покончить с затянувшейся битвой и двинулся в решительное наступление, чтобы освободить Дивея-мурзу. Несмотря на то, что ханским войскам удалось серьезно потрепать русские отряды стрельцов и конницу, гуляй-город никак не хотел сдаваться. Тогда ханом был отдан приказ: всем воинам спешиться с коней и вместе с янычарами атаковать неприступную ходячую крепость.

Пехота пыталась вручную разрушить укрепления гуляй-города, но надежно защищаемые дубовой преградой полки смогли дать достойный отпор: «и тут много татар побили и руки пообсекли бесчисленно много». Воротынский же тем временем ударил в тыл татарским войскам, а армия Хворостинина вышла из-за стен гуляй-города, поддерживаемая сзади массивным пушечным огнем. В этой кровавой схватке погибли все янычары и бесчисленное множество других войск хана Девлета, а также его сын и внук. В ходе преследования остатков армии крымских татар, было убито еще несколько тысяч вражеских воинов, а несколько тысяч утонули при переправе через Оку. Назад вернулся только каждый пятый воин из армии хана.

Великая победа

Последствия этой эпохальной битвы историки сравнивали с Куликовской битвой и Бородинским сражением. Поволжье навсегда осталось за Русью, а угроз суверенитету страны со стороны Крыма можно было уже не ожидать – почти все мужское население страны погибло в битве при Молодях. К тому же, Русь заслужила уважение всего мира – и даже Османской империи, держащей в страхе всю Европу.

Впрочем, Воротынский, так много сделавший для спасения Руси, быстро попал в немилость Ивана Грозного, был обвинен в посягательстве на престол и посажен в тюрьму, где его пытал сам царь. Впоследствии князя отправили в ссылку, но он умер по дороге от ранений.