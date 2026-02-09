Гипнотизеры на службе НКВД: что это было

Слухи об использовании советскими спецслужбами гипнотизёров, экстрасенсов и оккультистов давно стали частью современного фольклора. Эти легенды питаются как художественной литературой, так и реальными, хотя и туманными, страницами истории.

Литературный источник: «Букинист» Варлама Шаламова

Одним из ключевых источников таких слухов стало произведение Варлама Шаламова «Букинист». В нём фигурирует заключённый по кличке Флемминг, бывший сотрудник НКВД, который утверждает, что громкие судебные процессы 1930-х годов готовились с применением специальных препаратов, подавляющих волю обвиняемых. По его словам, «врачи» ведомства с помощью инъекций заставляли людей давать любые нужные показания и подтверждать их в зале суда, заменяя тем самым физические пытки. Неизвестно, был ли Флемминг реальным человеком или художественным вымыслом, но Шаламов, прошедший лагеря, верил в принципиальную возможность подобного.

Загадочный гипнотизёр Орландо-Смирнов

В своих рассказах Шаламов также упоминает популярного в 1920-х годах гипнотизёра, выступавшего под псевдонимом Орландо (настоящее имя — Николай Александрович Смирнов). Этот артист цирка, устраивавший сеансы массового гипноза, пользовался в Москве бешеной славой. В середине 1930-х он внезапно исчез с публичной сцены. Пошли слухи об его аресте. Шаламов предположил, что талантливый гипнотизер мог быть привлечён НКВД для работы с подследственными.

Косвенным подтверждением связи Смирнова с системой некоторые считают тот факт, что его дочь, Антонина Смирнова, позже вышла замуж за министра госбезопасности Виктора Абакумова. Любопытно, что внук гипнотизёра, Игорь Смирнов, стал учёным, основавшим НИИ психоэкологии и занимавшимся технологиями психокоррекции.

Была ли лаборатория? Секретные исследования

Несмотря на скептицизм многих исследователей, попытки изучить и использовать «сверхспособности» в интересах государства действительно предпринимались. Рассекреченные материалы дела Глеба Бокия — начальника спецотдела ОГПУ — показали, что с 1925 по 1937 год финансировалась секретная нейроэнергетическая лаборатория. Её возглавлял оккультист Александр Барченко, работы которого позже были признаны псевдонаучными. Все материалы лаборатории были уничтожены после расстрела Барченко в 1939 году, что оставляет пространство для домыслов.

Существуют также неподтверждённые сведения о других исследованиях. Биофизик Виктор Инюшин упоминал в интервью о лаборатории, созданной по инициативе маршала Тухачевского и работавшей под руководством физиолога Леонида Васильева над изучением паранормальных явлений. Однако в архивах ФСБ эта информация не находит подтверждения. Упоминается и защищённая в 1936 году диссертация «О физических основах мысленного внушения», но её следы в научных архивах также теряются.

На стыке мифа и реальности

Таким образом, вопрос о системном применении гипноза и оккультных практик советскими спецслужбами остаётся в области легенд и косвенных свидетельств. С одной стороны, есть свидетельства о существовании секретных лабораторий и интересе силовых структур к подобным темам в 1920-1930-е годы. С другой — отсутствуют неопровержимые документальные доказательства их эффективного и масштабного применения в оперативной работе. Часть архивов уничтожена, часть — по-прежнему засекречена. Это оставляет простор как для скептиков, считающих историю вымыслом, так и для тех, кто верит, что правда была тщательно «подчищена». Окончательный ответ, возможно, так и останется тайной.