За что женщин на Руси называли блудницами

Понятие «блуд» как тяжкий грех укоренилось на Руси с укреплением православия после X века. До этого отношение к женской сексуальности было иным, а само слово «блудница» прошло долгую эволюцию от нейтрального обозначения до ругательства.

Языческие времена: другая мораль

В дохристианскую эпоху нормы поведения сильно отличались от будущих церковных канонов. Многожёнство и наложничество среди знати были обычным делом. Князь Владимир до крещения, по свидетельствам, содержал гарем. Потеря девственности до брака не считалась позором, а «право первой ночи» часто принадлежало языческим жрецам-волхвам.

Первые ограничения ввёл не церковь, а государство. Княгиня Ольга в 953 году установила особый штраф за выход замуж нецеломудренной девушки, а её сын Святослав через 14 лет провозгласил «абсолютную половую монополию мужа».

Эволюция слова: от «блуждания» к греху

Интересна трансформация самого термина. До VIII века слово «блудница» не имело осуждающего оттенка — оно означало буквально «та, кто блуждает в поисках мужа». К XII веку так уже называли незамужних девушек и вдов, вступавших в добрачные связи. И лишь к XVIII веку слово окончательно превратилось в оскорбительное ярлык.

Баня vs. Церковь

Простые бытовые практики славян часто шокировали иностранцев, видевших в них разврат. Византийский миссионер Велизарий в IX веке с ужасом описывал совместное мытьё мужчин и женщин в бане с последующим обливанием в проруби. Для европейцев, где мытьё часто считалось грехом, это было дикостью.

При этом церковь жестоко карала корыстный блуд — проституцию. Сводниц и «кабацких девок» публично пороли на площадях, приравнивая их преступление к воровству.

«Домострой» и секс

Настоящую систему запретов и правил установил в XVI веке «Домострой». Этот свод правил жёстко регламентировал всю интимную жизнь.

Целью супружеских отношений объявлялось только зачатие детей. Запрещались «блудливые речи», чувственные поцелуи и даже эротические сны, которые считались бесовским наваждением.

Женская сексуальность и привлекательность порицались. Женщинам запрещалось краситься, чтобы «не прельщать бесов», а привлекательных женщин часто сразу записывали в блудницы.

Влияние извне

Как отмечал историк Николай Костомаров, волну настоящего разврата и связанных с ним болезней на Русь принесли иностранцы. В XVI веке в Россию проник сифилис, ранее неизвестный. С иностранными обычаями пришла и мода на содомию, в которой даже обвиняли некоторых церковных иерархов.

При Петре I разврат стал принимать организованные формы — появились первые попытки открыть публичные дома. Первый официальный бордель в Санкт-Петербурге действительно открыла немка Анна Фелкер. Пётр боролся с этим, но Екатерине II позже пришлось легализовать подобные заведения, чтобы хоть как-то контролировать распространение венерических болезней.