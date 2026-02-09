Почему не упала Останкинская башня

27 августа 2000 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф современной России. На Останкинской телебашне в Москве вспыхнул пожар, бушевавший более суток. Огонь уничтожил три технических этажа, оборвал 120 из 149 стальных тросов-вантов, а шпиль отклонился на два метра. Казалось, сооружение вот-вот рухнет, но башня устояла.

Шедевр инженерной мысли

Останкинская башня, построенная в 1967 году по проекту гениального инженера Николая Никитина, была в своё время самым высоким сооружением в мире (540 м). Её уникальная конструкция, по замыслу автора, напоминала перевёрнутый цветок лилии: мощный «стебель»-ствол и расходящиеся у основания «лепестки»-опоры.

Ключевой особенностью стала невероятная устойчивость, заложенная в расчётах. Общий вес башни — около 55 тысяч тонн, причём основная масса (35 тысяч тонн) сосредоточена в её мощном фундаменте и нижней части. Центр тяжести сооружения расположен на высоте всего 110 метров и никогда не выходит за площадь опоры. Это означает, что башня физически не может опрокинуться — она лишь может наклониться, как гигантский негнущийся стержень.

Катастрофа 27 августа

Пожар начался около 15:00 на высоте около 460 метров из-за возгорания старого телевизионного кабеля под высокой нагрузкой. Огонь быстро распространился по шахтам, где находились кабели и системы вентиляции. Автоматической системы пожаротушения на таких высотах не существовало. Через 40 минут после возгорания была начата эвакуация, а к 16:00 на место прибыли пожарные и прилетел вертолет.

Высокая температура (до +1000 °C на некоторых участках) начала плавить и рвать стальные тросы-ванты, которые обеспечивали дополнительную устойчивость ствола. Из 149 тросов лопнуло 120. В ходе спасательной операции произошла трагедия: обрушился один из лифтов, в котором находились три человека — все они погибли.

К вечеру вещание всех основных телеканалов для Москвы и области прекратилось. Без телевидения остались около 16 миллионов человек.

К утру 28 августа пожарным удалось локализовать огонь на нижних отметках. Технический ущерб оценили в 60 миллионов долларов.

Почему башня не упала?

В разгар пожара многие, включая сотрудников, опасались худшего. Как позже признавался работник Российской академии телевидения Алексей Малинин, «когда верх башни чуть наклонился, испугались, не начали ли рваться внутренние тросы».

Однако паника была напрасной. Конструкция Никитина изначально была рассчитана на колоссальные нагрузки. Ванты (наружные тросы) служили дополнительным элементом жёсткости, но не основным. Главную прочность обеспечивали:

Монолитный железобетонный ствол конической формы.

Идеально рассчитанное распределение масс (тяжёлый низ, относительно лёгкий верх).

Глубокий фундамент и широкая опорная «юбка».

Допустимое отклонение шпиля по проекту составляет 11 метров. Во время пожара оно не превысило 2 метров. Для сравнения, во время урагана 1998 года шпиль отклонился на 6 метров — втрое сильнее, чем в 2000-м, и башня даже не дрогнула.

Надежная конструкция

Пожар 2000 года стал страшным испытанием и трагедией, унёсшей жизни трёх человек. Но он же наглядно доказал, что Останкинская башня — это не просто высотка, а гениально спроектированное инженерное сооружение, способное выдержать даже такой экстремальный сценарий, который не был предусмотрен нормативами. Её устойчивость заложена не в дополнительных тросах, а в самой геометрии и физике конструкции, что и позволило «лилии Никитина» пережить огненный шторм и остаться символом Москвы.