Под какими знаменами воевал Петр I

Пётр I не просто воевал — он перестраивал Россию на европейский лад, и знамёна стали частью этой перестройки. Старые русские стяги с ликами святых и яркими узорами уступали место строгим, удобным полотнищам, вдохновлённым Западом. Царь сам рисовал эскизы, утверждал цвета, видел в флагах не только символы, но и инструмент дисциплины.

Знамена потешных полков: первые шаги

Всё началось с игр. В конце 1680-х юный Пётр собирал в Преображенском и Семёновском «потешные» войска. Знамена для них шили по старым московским традициям: яркие, с изображениями крестов, святых, двуглавого орла. Преображенский полк получил зелёное знамя с золотым орлом и надписями, Семёновский — синее.

Как отмечает Александр Брикнер в «Истории Петра Великого», эти стяги ещё несли отпечаток XVII века — тафта, шелк, вышивка золотом. Но уже тогда Пётр экспериментировал: добавлял европейские элементы, упрощал рисунки. Потешные стали основой гвардии, а их знамена — первыми, под которыми царь лично водил солдат в учениях и мелких стычках. Это была школа войны, где флаг учил не только маршировать, но и чувствовать себя частью нового порядка.

Азовские походы: под старыми стягами к морю

Первый серьёзный поход — на Азов в 1695 году — прошёл под традиционными знаменами. Стрелецкие полки несли свои старые стяги: красные, с крестами и образами. Преображенский и Семёновский — уже свои, гвардейские. Пётр шёл пешком с солдатами, но знамён нового образца ещё не было. Поход неудачный: турки отбились. Зато второй, в 1696-м, принёс победу — и осознание: без флота юг не взять. Как пишет Брикнер, после взятия Азова Пётр велел строить корабли в Воронеже. Первые галеры и бригантины подняли бело-сине-красные флаги — те самые, что царь видел в Голландии во время Великого посольства. Но в сухопутных боях под Азовом знамёна оставались старыми: захваченные турецкие стяги везли в Москву как трофеи, а свои несли привычные.

Триколор: флаг торговли и будущего

Бело-сине-красный триколор — один из самых спорных символов Петра. В 1693 году, ещё до Азовских походов, Пётр вышел в Белое море на яхте «Святой Пётр» под таким флагом: белое поле, синий Андреевский крест и красные полосы по краям. Но полноценный триколор — три горизонтальные полосы — появился позже. Историки, опираясь на документы из Российского государственного архива древних актов, подтверждают: в январе 1705 года Пётр издал указ о бело-сине-красном флаге для торговых судов. Это был не военный стяг, а коммерческий — чтобы русские корабли узнавали в Европе. Царь сам выбрал цвета: белый — свобода, синий — Богородица, красный — державность. Но в армии триколор не прижился при Петре: он остался морским торговым, а государственным стал позже.

Андреевский флаг: символ флота

Самый знаменитый петровский флаг — Андреевский. Пётр, почитая апостола Андрея Первозванного как покровителя России, в 1698–1699 годах нарисовал эскиз: белое полотнище с синим косым крестом. В декабре 1699 года его утвердили как кормовой флаг военного флота.

Андреевский флаг впервые подняли на кораблях Азовской флотилии. В Северной войне он стал главным символом морских побед: под ним громили шведов у Гангута в 1714-м и Гренгама в 1720-м. Пётр, командовавший как контр-адмирал или шаутбенахт, видел в этом кресте не только религиозный смысл, но и связь с Шотландией, где похожий флаг был у флота.

Полковые знамёна регулярной армии

Сухопутная армия Петра получила новые знамёна в начале XVIII века. После нарвского поражения 1700 года царь переформировал полки: ввёл единый образец. Полковое знамя — белое, с золотым двуглавым орлом под коронами и девизом. Ротные — цветные, с золотыми лучами от центра, иногда с вензелем царя или гербами. Вексиллологи, ссылаясь на «Воинский устав» 1716 года, описывают: в каждом пехотном полку одно белое полковое и девять цветных ротных. Кавалерия имела штандарты поменьше. Эти знамёна несли в Полтавской битве 1709 года — под ними русские разгромили Карла XII. Пётр лично участвовал в сражении, его лошадь убили, шляпу прострелили, но знамёна гвардии выстояли.

Личный штандарт царя

Пётр имел и личный флаг: жёлтое полотнище с чёрным двуглавым орлом, держащим карты морей — Балтийского, Чёрного, Азовского и Каспийского. Этот штандарт поднимали на корабле, где находился государь, или в лагере. Он символизировал личное присутствие монарха на войне.

В Северной войне штандарт развевался над штабом Петра — от Нарвы до Ништадтского мира.