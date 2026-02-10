Что большевики сделали с телом Колчака

Судьба Верховного правителя России Александра Колчака, расстрелянного 7 февраля 1920 года в Иркутске, известна в общих чертах. Однако детали его последних минут и место гибели до сих пор окутаны тайной, порождая споры между историками и создавая пространство для мифов. Был ли это эффектный расстрел на льду реки или быстрая казнь в тюремном дворе?

Официальная легенда: папироса на льду Ушаковки

Каноническая версия, поддержанная литературой и кинематографом, рисует драматичную картину. После месяца допросов в иркутской тюрьме Колчака и премьер-министра его правительства Виктора Пепеляева ночью выводят к реке Ушаковке, недалеко от Знаменского монастыря. На льду зачитывают приговор, адмирал с ледяным спокойствием докуривает папиросу, после чего звучат выстрелы. Тела сбрасывают в прорубь, и воды Ангары уносят их навсегда. Именно этой романтизированной версии соответствует памятник, установленный у стен монастыря.

Воспоминания коменданта Иркутска Ивана Бурсака, командовавшего расстрелом, в целом подтверждают этот сценарий, добавляя деталь о перепуганном Пепеляеве. Но в его же рассказе есть неувязка, сеющая первое сомнение: по его словам, дорогая бобровая шуба Колчака так и осталась в камере. Зачем раздевать человека перед выводом на лютый февральский мороз?

Почему торопились убить?

Чтобы понять логику событий, нужно учесть отчаянную обстановку вокруг Иркутска в начале февраля 1920 года. К городу с запада прорывались остатки армии генерала Каппеля, рвавшиеся освободить адмирала. В самом Иркутске зрело антибольшевистское восстание, на улицах разбрасывали портреты Колчака.

Высшее советское руководство — Ленин и Сибревком — в категоричной форме требовало от иркутских властей ликвидировать Колчака любой ценой, не останавливаясь даже перед подрывом путей в случае его бегства. Приказ Реввоенсовета 5-й армии от 18 января гласил: взять Колчака «живого или мертвого», а каждого гражданина «в случае его бегства обязан его убить».

В такой обстановке, когда каждая минута на счету, а тюрьма была мощной крепостью, логистика ночного вывода важнейших пленников за 300 метров к реке выглядит странным и крайне рискованным усложнением.

Альтернативная версия: быстрая расправа во дворе тюрьмы

Именно об этом пишет в своей работе «Где могила адмирала?» историк А. Д. Силаев. Он приводит в работе текст доклада атаману Семенову генерал-майора Сергея Николаевича Войцеховского, в котором упоминается очевидец, который был свидетелем расстрела Верховного правителя. Этот человек собственными глазами видел, как 7 февраля 1920 года в тюремный замок Иркутска около 17:00 в сопровождении красноармейцев прибыли председатель ВРК Михаил Абрамович Левенсон и Ширямов.

Прибывшие направились в камеру, где содержался Пепеляев и зачитали ему приговор. Пепеляев выслушал его и сказал: «Я такого не заслужил и думал, что судьба будет ко мне справедлива». После чего ему приказали следовать за красноармейцами, а комиссары отправились к Колчаку. Колчак, увидев их и Пепеляева, догадался о цели прихода. Выслушав приговор из уст Ширямова, он ответил, что никуда из камеры не пойдет и требует суда, после чего его выволокли из камеры

Колчака и Пепеляева вывели во двор тюрьмы и тут же расстреляли. По воспоминаниям очевидца Пепеляев был сражен наповал, а Колчак был смертельно ранен и мучился еще около восьми минут, после чего Левенсон вытащил револьвер и застрелил его. Тела были закопаны здесь же.

На следующий день по всему Иркутску были развешаны листовки. в которых сообщалось о том, что приговор был приведен в исполнение накануне 7 февраля в 17:30.

Таким образом вопрос о месте захоронения адмирала остается открытым. Скорее всего, его следует искать на территории СИЗО №1 Иркутска, которое теперь находится о этому адресу.

В тюремном замке Иркутска в 2006 году был открыт музей, под который выделили три камеры, коридор и лестницу. Среди камер есть и камера №5, в которой содержался Колчак. В музее размещена экспозиция орудий пыток, коллекция кандалов и предметов, принадлежавших заключенным XVII-XIX вв., исторические документы и фотографии стражников и преступников, а в камере Колчака воспроизведена обстановка той поры и установлена восковая фигура адмирала.