Зачем матросы натирали палубы до блеска, рискуя жизнью

Представьте: качка, мокрая палуба, а вас заставляют часами драить ее до зеркального блеска. Кажется абсурдом — ведь отполированное мокрое дерево становится смертельно скользким. Но у этой жестокой традиции был глубокий смысл, который часто решал исход морских войн.

Главным врагом моряков был не океан и не противник, а невидимый — бактерии. В грязи и сырости деревянных палуб плодились возбудители тифа и дизентерии, выкашивавшие экипажи быстрее пушечных ядер, отмечает автор канала «Популярная наука».

Классический пример — 1778 год, Тулон. Мощный французский флот из 66 кораблей так и не вышел в море против 30 британских судов, потому что тысячи французских матросов слегли от эпидемии, начавшейся из-за антисанитарии. Британцы же скребли палубы смесью песка и морской воды, которая работала как примитивный, но эффективный дезинфектант, убивая грибок и плесень.

Что касается скользкости, то матросы со временем нашли способ. Они использовали не жесткие абразивы, а мягкий песчаник, который не полировал, а, наоборот, делал поверхность слегка шероховатой. По такой палубе босые ноги цеплялись надежнее. К тому же моряки ходили без обуви — кожаные подошвы того времени на мокром дереве были подобны конькам.

Однако со временем натирка превратилась из гигиенической процедуры в инструмент дисциплины и контроля. На большом парусном корабле в долгом плавании сотням сильных мужчин часто просто нечего было делать. Монотонная четырехчасовая работа под присмотром старшины предотвращала скуку и потенциальный бунт.

Как писал один британский офицер, это держало команду в повиновении лучше, чем побои. Традиция оказалась невероятно живучей и сохранялась вплоть до конца XX века на последних кораблях с деревянными палубами, пока окончательно не уступила место современным материалам и иному пониманию гигиены и управления экипажем.