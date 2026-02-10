Самый первый Рюрикович: кем он был на самом деле

Почти все современные князья, графы и просто дворяне, считающие себя потомками Рюрика, ведут свою родословную от Ярослава Мудрого. Но генетика поставила под сомнение эту уютную картину единой династии. Исследования ДНК вскрыли семейную тайну, которая тянется со времён Рюрика и Олега Вещего, — оказывается, среди Рюриковичей есть как минимум две разные генетические линии. И одна из них может оказаться вовсе не скандинавской.

© И. Глазунов "внуки Гостомысла: Рюрик, Трувор, Синеус"

Раскол в корнях: два предка вместо одного

Главная сенсация, открытая проектом «Rurikid Dynasty DNA Project» в 2006 году, проста: у современных «Рюриковичей» нет единого генетического предка в лице Ярослава Мудрого. Их Y-хромосомы (передающиеся строго по мужской линии) указывают на двух разных прародителей, живших примерно на одно поколение друг от друга в IX веке.

Линия N1c1: Эту гаплогруппу носят потомки Владимира Мономаха (Шаховские, Гагарины, Кропоткины). Она преобладает у балтийских народов и финно-угров, а её высокая концентрация найдена в районе шведской Уппсалы. Это — главный аргумент сторонников норманнской теории.

Линия R1a1: Эту «славянскую» гаплогруппу обнаружили у большинства потомков Олега Святославича (ветвь Ольговичей). Её носители веками жили на землях Западной Украины и Польши — в самом сердце прародины славян.

Семейная тайна Ярослава Мудрого: измена или подлог?

Как получилось, что сыновья одного князя (Всеволод и Святослав) несут разные генетические метки? У историков есть две шокирующие версии.

Часть исследователей объяснят появление гаплогруппы Н1с1 в крови Рюриковичей изменой супруги Ярослава Мудрого Ингигерды с королем Норвегии Олафом II (Святым). В результате этой связи якобы и появился Всеволод – будущий отец Владимира Мономаха. Подтверждение данной версии можно найти в скандинавских сагах, датированных 1029 годом. Еще один интересный факт: Мономашичи практически никогда не называли своих сыновей именами первых русских князей – Олега и Игоря.

Российский историк Олег Барабанов считает, что вероятность того, что Мономашичи являются потомками Олафа Святого, действительно существует, о чем, в частности, свидетельствует анализ скандинавских саг, выполненный русским филологом-германистом Федором Брауном еще в 1924 году. Впрочем, современные скандинависты ставят такие выводы под сомнение, утверждая, что не следует слепо доверять сказаниям древних скандинавов, используя их как исторические факты.

Генетики в свою очередь считают, что норманнская версия происхождения Рюриковичей уязвима с точки зрения распределения гаплогрупп. Так, преобладающая у скандинавов гаплогруппа I1 у Рюриковичей встречается лишь в одном роду из девятнадцати – это лишь 5% от всей генетической родословной русской великокняжеской династии.

Что имеем?

Результаты генетической экспертизы, выявившей две различные гаплогруппы у потомков Рюриковичей, объясняются историками по-разному. Генеалог Евгений Пчелкин отмечает общую небрежность и методологическую неточность, с которой был проведен генетический эксперимент. Он обратил внимание на то, что в исследовании принимало участие ограниченное число потомков Рюриковичей, тогда как для полноты эксперимента необходимо было собрать представителей разных ветвей одного рода.

Кроме того, ученые критикуют генетиков, которые приглашали для исследования лиц с сомнительной родословной. К примеру, там оказался человек назвавший себя «внебрачным потомком Волконских», а часть людей, принявших участие в эксперименте, изначально не имела никакого отношения к Рюриковичам. Речь о Волконских, Оболенских и Барятинских – носителях гаплогруппы R1а1, чьи предки, как утверждают некоторые историки, в XV – XVI веках приписали себе великокняжеское происхождение.

В. Г. Волков в статье «Все ли Рюриковичи происходят от одного предка?» обходит стороной гаплогруппу R1а1, подвергающую сомнению скандинавскую родословную Рюриковичей и делает упор на гаплогруппе N1c1, которой принадлежат подавляющее большинство современных потомков Рюриковичей. По его словам, это и есть настоящие представители династии, правившей на Руси в течение 700 лет. Автору даже удалось локализовать регион, в котором предки Рюрика имели наибольшую концентрацию: это район города Уппсала в Швеции. Оттуда, вероятно, пришел и Рюрик, полагает Волков.

Известный отечественный историк и археолог Лев Клейн акцентирует внимание на зыбкости ранней генеалогии Рюриковичей, которая, опираясь большей частью на древнерусские летописи, имеет скорее легендарный, а не фактологический характер. По словам Клейна, мы сегодня не имеем четких представлений о том, кто был родоначальником правящей династии, какого он был происхождения и в какое время жил. ДНК экспертиза, как отметил историк, лишь отсекла некоторых потомков, в подлинности родословной которых и так существовали сомнения. Тоже самое относится и к отсутствию общего норманнского предка для всех Рюриковичей, что подтвердила генетическая экспертиза. Клейн заметил, что «исконно-норманнский» корень – самая настоящая фикция.

Итак, на данный момент ни норманнская, ни славянская версии родословной Рюриковичей не имеют достаточных подтверждений. ДНК-экспертиза, вместо того чтобы расплести династический клубок внесла в него еще большую путаницу. Мы по-прежнему не знаем, насколько пестрой является генетическая картина ветвей разросшегося генеалогического древа Рюриковичей, что мешает вывести общего или общих предков для различных линий династии. Но очевидно, что на этот вопрос можно ответить лишь после большой кропотливой работы ученых различных специальностей – историков, краниологов, археологов, генетиков, лингвистов.