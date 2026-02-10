Карл Маркс, чьё учение легло в основу советской идеологии, испытывал к России и её народу чувства, далёкие от симпатии. В его публицистике Россия предстаёт «варварской» силой, угрозой Европе и оплотом реакции, а русские — пассивными наследниками «монгольского рабства». Ирония истории в том, что именно в этой «варварской стране» его идеи нашли самое мощное воплощение. В чём же были корни марксовой русофобии?

«Воспитанная в школе рабства»: взгляд на Россию как на угрозу

В цикле статей для New York Daily Tribune (1853-1856), позже изданных как «Разоблачения по истории тайной дипломатии…», Маркс изложил своё видение России как исторического антипода прогресса.

Он считал, что «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства», а затем лишь превратилась из раба в господина. Даже Пётр Великий в его трактовке сочетал «политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина».

В разгар Крымской войны (1854-1856) Маркс писал, что у Европы лишь один выбор: «либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы — Россию». Он призывал уничтожить ключевые порты (Одессу, Кронштадт, Севастополь), чтобы оставить империю «гигантом без рук, без глаз».

«Великороссы не славяне»: спор об этногенезе и характере

Маркс разделял экзотическую для своего времени теорию польского историка Франциска Духинского, согласно которой великороссы — не славяне, а потомки монголов и финнов, узурпировавшие имя «Русь». Хотя позже он признал эту теорию сомнительной, в письме 1870 года добавил: «Я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав».

В работе «Внешняя политика русского царизма» (написанной с Энгельсом) русским приписывались черты, объясняющие, по мнению авторов, их политическую пассивность: храбрость, выносливость, но и склонность верить легендам власти. Маркс полагал, что русские, даже борясь с несправедливостью, не восстанут против царя.

Причины русофобии Маркса

В 1849 году Маркс и его ближайший соратник Энгельс переезжают в Лондон, где печатаются на страницах газеты The Free Press. Пик антирусских высказываний авторов пришелся на Крымскую войну 1854—1856 годов, которую они назвали «священной борьбой европейских наций». В одной из публикаций Маркс писал: «Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить... Без Одессы, Кронштадта, Риги и Севастополя с эмансипированной Финляндией и враждебной армией у врат столицы... что будет с Россией? Гигант без рук, без глаз, могущий только пытаться поразить своих противников слепым весом».

Исследователи «творчества» Карла Маркса ищут корни русофобии в его детстве. Теоретик коммунизма родился в семье успешного немецкого адвоката и воспитывался в атмосфере русофобии, подогреваемой военными успехами Российской империи, которая после победы над Наполеоном стала воплощением идей монархии. По происхождению Карл Маркс был рейнским евреем и имел представление о России, как о якобы антисемитской державе, в которой постоянно проходят погромы.

Огромным ударом по молодому Марксу стал разгром европейского революционного движения 1848 года, которое почти разрушило Австрийскую империю. Остановить ее удалось при помощи русской армии и австрийских войск, набранных из сербов и хорватов, которые ранее страдали от нападок венгерских националистов. В одной из статей Маркс называет славян «контрреволюционной расой, раковой опухолью Европы».