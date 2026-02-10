День бухгалтера: дата, история и традиции праздника

Ни одна компания не обходится без услуг бухгалтера. Именно он отвечает за начисления зарплат, выплаты в Социальный фонд, а также оплату больничных и отпускных. На государственном уровне профессионального праздника у специалистов по финансовой отчетности нет, но есть несколько других дат, в которые их можно поблагодарить за труд. «Лента.ру» рассказывает, когда людей, которые должны сводить дебет с кредитом, поздравляют с профессиональным праздником в России.

© Lenta.ru

Когда в России отмечается День бухгалтера

В государственном календаре праздников и памятных дат России до сих пор нет Дня бухгалтера, потому что праздник не закреплен на официальном уровне. Однако этот факт позволяет сотрудникам, которые ведут подсчет расходов и доходов, отмечать свой профессиональный день несколько раз в году.

Чаще всего в России День бухгалтера отмечают 21 ноября: в 2026 году это суббота. Отдельного выходного в честь Дня бухгалтера нет

История Дня бухгалтера в России

Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1996 году Борис Ельцин, который в то время занимал пост президента России, подписал федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ. В нем фирмы обязали фиксировать хозяйственные операции и имущество. Кроме того, документ содержал требования, в соответствии с которыми компании должны вести бухгалтерский учет, проводить инвентаризацию имущества и следить за отчетностью.

28 ноября 1996 года закон «О бухгалтерском учете» вступил в силу

Из-за того, что Ельцин подписал закон в один день, а действовать он начал в другой, появились споры насчет даты Дня бухгалтера. Некоторые организации до сих пор продолжают отмечать этот профессиональный праздник 28 ноября — например, именно в эту дату День профессионального бухгалтера принято праздновать в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов.

Сейчас подписанный в 1996 году закон уже утратил силу: в конце 2011 года его заменил одноименный федеральный закон.

Почему День бухгалтера не считается государственным праздником

В России не раз предлагали закрепить День бухгалтера на государственном уровне. Впервые такое предложение озвучили еще в 2000 году — через четыре года с момента появления закона «О бухгалтерском учете». Сделать 21 ноября государственным праздником просили участники Второго Всероссийского съезда бухгалтеров и аудиторов: они подали обращение в Министерство финансов страны, но дальше дело не пошло.

Через 14 лет, в 2014 году, попытку закрепить торжество на государственном уровне предпринял Союз бухгалтеров. В Минфин России подали очередное прошение, и на этот раз там обещали подумать о возможности ввести новый праздник. Процесс остановился на выборе даты: предложили сразу 12 вариантов, которые связаны с Днем бухгалтера.

В 2021 году к вопросу о создании государственного праздника бухгалтеров снова вернулись. На этот раз с таким предложением выступил бизнес-омбудсмен России Борис Титов. Он направил обращение в Минфин страны: в ведомстве ответили, что примут его во внимание во время работы по этому вопросу.

В какие еще даты бухгалтеры в России отмечают профессиональный праздник

День главного бухгалтера

Отдельный праздник есть у главных бухгалтеров — 21 апреля. Именно в этот день в 1994 году вышел первый номер журнала «Главбух» — специализированного издания, которое давало бухгалтерам практические советы по работе с финансами в непростых условиях тех времен. Журнал печатается и сейчас.

Региональные праздники

В некоторых регионах установлена своя дата празднования Дня бухгалтера.

Когда регионы России отмечают День бухгалтера

В Москве отмечают День московского бухгалтера. Его празднуют каждый год в одну дату — 16 ноября.

В Волгоградской области бухгалтеры считают профессиональным праздником 1 ноября.

В Красноярском крае бухгалтеров принято поздравлять 12 ноября.

В Татарстане с Днем бухгалтера поздравление получают в последнюю пятницу ноября — в 2026 году это 27 число.

В Краснодарском крае День бухгалтера — в первое воскресенье декабря, в 2026-м это 6 число.

В Ярославской области профессиональный праздник бухгалтеров отмечают в первое воскресенье апреля. В 2026 году это будет 5 число.

Когда отмечают Международный день бухгалтера

International Accounting Day или Международный день бухгалтера каждый год принято отмечать в одно время — тоже в ноябре.

10 ноября отмечают Международный день бухгалтера во всем мире

Именно 10 ноября 1494 года венецианский математик Лука Пачоли выпустил книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». После выхода этой книги ученого назвали «отцом бухгалтерии»: в своем труде Пачоли перечислил различные принципы учета, а также рассказал, как вести двойную бухгалтерию.

Дата выхода этой книги считается моментом, в который зародилось бухгалтерское дело. Международный праздник учредила Организация Объединенных Наций (ООН). Первый раз его отметили в 1972 году.

Кто отмечает День бухгалтера

В этот день принято поздравлять не только бухгалтеров, которые работают в компаниях, но и всех, кто имеет отношение к финансовой отчетности. Например, студентов и выпускников профильных вузов, а также преподавателей, которые их учили.

Традиции Дня бухгалтера

Ни один из праздников, связанных с работой бухгалтера, не является официальным выходным днем, если только не выпадает на субботу или воскресенье. Поэтому сотрудники, которые ведут финансовую отчетность компаний, обычно проводят этот день на работе.

Каких-то особых традиций в профессиональный праздник бухгалтера в России нет. Обычно в конце рабочего дня те, кто имеет отношение к бухгалтерскому делу, собираются в отделе. Там устраивают небольшое, но торжественное застолье: накрывают на стол и благодарят причастных за нелегкую и важную работу, которую они выполняют.

В некоторых фирмах, а также в вузах, где учатся будущие бухгалтеры, часто проводят полноценные праздничные торжества. Например, устраивают концерты — как своими силами, так и приглашая для этого профессионалов.

Что подарить на День бухгалтера

Преподнести бухгалтерам подарок в этот день могут как коллеги из других отделов, так и члены семьи. Другие сотрудники обычно вручают виновникам торжества нейтральные презенты: блокноты, ежедневники и различные канцелярские принадлежности, кружки, а также сувениры с логотипом компании.

Если бухгалтером работает женщина, ей часто вручают цветы и конфеты

Отдельно выразить признательность за труд бухгалтера в его профессиональный праздник может руководство фирмы. Сотрудникам, которых они хотят поощрить, ко Дню бухгалтера выписывают почетные грамоты и дипломы, дают денежные премии.