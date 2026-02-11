Как строили дороги в Древнем Риме

Пока мы лавируем между ямами, в Италии до сих пор используют дороги, проложенные больше двух тысяч лет назад. Как римлянам это удалось без современной техники и асфальта? Все дело в уникальном подходе к строительству.

Римская дорога — это не просто насыпь, а сложный «пирог» из четырех слоев. Сначала — фундамент из крупных камней, чтобы не просесть. Затем — слой древнего бетона из щебня и извести, который распределял нагрузку. Поверх — выравнивающий слой песка и гравия, пропускающий воду. И наконец — финишное покрытие из плотно подогнанных каменных плит. Общая толщина достигала 1,5 метров, уточняет канал «Популярная наука».

Но главный секрет — в материале. Ученые выяснили, что римский бетон со временем не разрушается, а, наоборот, крепчает. В него добавляли вулканический пепел и известь. Когда в таком бетоне появлялась трещина, вода вступала в реакцию с известью и «залечивала» повреждение, образуя новый камень. Дорога буквально чинила себя сама.

Современный асфальт работает наоборот. Под солнцем и дождем он окисляется, становится хрупким и рассыпается за 15–20 лет. Римская же технология рассчитана на века.

Правда, и цена была соответствующей. Если пересчитать на современные деньги, один километр Аппиевой дороги стоил баснословно дорого. В сотни раз больше, чем строительство нашей трассы. Но римляне платили один раз, а результат служит до сих пор. Наш подход, конечно, дешевле и практичнее в краткосрочной перспективе, но глядя на эти древние магистрали, невольно задумываешься о настоящем мастерстве.

