Как Василий Чапаев воевал за царя

Василий Иванович Чапаев известен как легендарный красный командир, герой книги Дмитрия Фурманова и знаменитого фильма 1934 года. Образ бесстрашного начдива, рубящего белых в психических атаках, затмил всё остальное. Но за этим мифом скрывается реальный человек, который три года честно воевал за царя и отечество в Первой мировой. Он дослужился до фельдфебеля, получил три Георгиевских креста и медаль — награды, которые в императорской армии давали только за настоящую храбрость.

© РИА Новости

Детство в бедности и первый призыв

Василий Чапаев родился 28 января (9 февраля по новому стилю) 1887 года в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии — ныне это территория Чувашии. Семья была многодетной и бедной: отец Иван Степанович плотничал, мать Екатерина Семёновна помогала по хозяйству. Чтобы выжить, Чапаевы переехали в село Балаково Николаевского уезда Самарской губернии. Там Василий окончил два класса церковно-приходской школы — больше учиться не пришлось, пошёл работать.

В 1908 году его призвали на срочную службу, направили в Киев, но вскоре комиссовали по здоровью. Мирная жизнь продолжалась: женился на Пелагее Метлиной, родились дети, работал столяром. Всё изменилось летом 1914 года, когда началась Великая война. В сентябре Чапаева мобилизовали как ратника ополчения второго разряда. Он попал в 326-й Белгорайский пехотный полк 82-й пехотной дивизии, формировавшийся в Саратове. Полк назвали в честь города Белгорай в Польше — традиция императорской армии.

Как отмечает Большая российская энциклопедия, Чапаев прошёл краткую подготовку и в начале 1915 года отправился на фронт. Тогда ему было 28 лет — зрелый возраст для новобранца.

На фронтах: от Галиции до Карпат

Белгорайский полк воевал на Юго-Западном фронте против австро-венгров. Сначала бои в Галиции, потом в Карпатах. Условия были тяжёлыми: окопы, холод, атаки в рост под пулемётным огнём. Чапаев быстро показал себя: храбрый, инициативный, умеющий вести за собой солдат.

В 1915 году он получил первую награду — Георгиевский крест 4-й степени. За что именно — документы не сохранили детально, но такие кресты давали за личную храбрость в бою: вынос раненых, захват пленных или удержание позиции. В том же году Чапаева ранило, он попал в госпиталь, потом вернулся в строй.

В 1916 году полк участвовал в боях у города Куты в Волыни — часть Брусиловского прорыва. Там Чапаев отличился особенно: за бои 14–16 июня его наградили Георгиевским крестом 2-й степени. Как пишут в исторических очерках на основе архивов, он проявил себя в разведке или при отражении контратак — точные подвиги георгиевских кавалеров часто оставались в полковых рапортах.

К лету 1916 года Чапаев имел уже три креста и Георгиевскую медаль «За храбрость». Это был почти полный «бантик» — высшая награда для нижних чинов. Он дослужился до старшего унтер-офицера, потом фельдфебеля — командира роты по сути.

Ранения и тыловая служба

Война не щадила. Чапаева ранило несколько раз: в руку, ногу, тяжело в бедро. После одного ранения он лечился в тылу, в Саратовской губернии. К осени 1916 года его перевели в запасной полк в Николаевске (ныне Пугачёв Саратовской области) или Саратове — источники расходятся в деталях.

В тылу Чапаев увидел развал армии: солдаты уставали от войны, агитация шла полным ходом. Но до 1917 года он оставался верным присяге. Как отмечают биографы, включая материалы из военных архивов, Чапаев не был дезертиром или бунтарём — воевал честно, как тысячи русских мужиков.

Февраль 1917: поворот к революции

Февральская революция застала Чапаева в тылу. Он поддержал свержение царя, вступил в партию эсеров, потом перешёл к большевикам в сентябре 1917 года. Георгиевские кресты не помешали: многие фронтовики с наградами стали красными командирами.

В Гражданскую Чапаев использовал опыт империалистической войны: умение вести пехоту, разведку, рукопашный бой. Его дивизия громила белых на Восточном фронте, но это уже другая история.