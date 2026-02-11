11 февраля: отчего наши предки винили в своих бедах зеркало

В православии 11 февраля вспоминают преподобного Лаврентия. А в народном календаре - Лаврентьев день.

Считалось, что в этот день не стоит лишний раз выходить из дома, чтобы не встретить нечистую силу. А уж если выходили, то не шли в поля и леса. Где нечисть как раз и могла находиться. Чтобы в доме было все благополучно, ветки чертополоха (заранее засушенного с лета) раскладывали по углам, а в качестве угощения на стол пекли кулебяку с капустой. Считалось, что такой пирог, если его ели всей семьей, мог принести не только благополучие, но и достаток в доме.

Не оставляли детей одних, нельзя было выходить после захода солнца одному, надо было обязательно с собой брать компаньона. Не брали в руки острые предметы. Все это сулило неприятности.

Плохой приметой считалось, если в этот день порежешься или споткнешься - ждали плохих вестей. Запрещено было ругать себя перед зеркалом или думать о проблемах, считалось, что "стекло" умножит страдания. Нельзя было разбивать вареные яйца друг об друга, верили, что это помешает счастью прийти в дом.

Если в этот день начало теплеть, то в ближайшие недели сильного похолодания не будет. Снег зарядил - жди полноводной весны. Шум леса предвещал сильный ветер, а плохо разгорающиеся в печи дрова сулили оттепель.