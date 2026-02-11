Какой след в мировой науке оставили шесть выдающихся женщин

11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Праздник был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 22 декабря 2015 года. В документе говорится, что женщины «призваны играть жизненно важную роль в обеспечении устойчивого развития», а кроме того, «играют исключительно важную роль в научно-техническом сообществе». Женщины получили доступ к высшему образованию гораздо позже, чем мужчины. Первые курсы для женщин стали открываться в конце XIX века, но полноценно учиться и заниматься наукой они смогли начать только в XX веке. Несмотря на препятствия, женщины совершили много важных научных открытий. RT собрал подборку достижений выдающихся женщин-учёных.

© Актриса и изобретательница Хеди Ламарр // RT на русском

Софья Ковалевская: первая женщина — профессор математики

Софья Ковалевская (урождённая Корвин-Круковская) родилась в 1850 году в Москве. Среднее образование она получила на дому, преподаватели быстро заметили её необычайные способности к науке. Продолжила обучение Ковалевская в Пруссии, после — в Берлине. Её наставником был известный учёный Карл Вейерштрасс. К 24 годам Софья защитила докторскую диссертацию в Гёттингенском университете. В этой работе Ковалевская доказала теорему Коши — Ковалевской. Сегодня теорема используется в расчётах движения спутников, позволяет описывать процессы гидродинамики, электромагнитных колебаний и теплообмена.

В 1888 году Ковалевская написала работу «Задача о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки». В ней учёная математически описала траекторию вращения юлы. За эту работу Парижская академия наук присудила Ковалевской премию имени математика Луи Бордена.

Впоследствии Ковалевская стала членом-корреспондентом Российской академии наук — ради этого организация изменила свой устав, прежде не допускавший участия женщин.

© Софья Ковалевская

Ада Лавлейс — «мать» компьютерного программирования

© Ада Лавлейс

Дочь лорда Байрона Ада Лавлейс прославилась не на литературном поприще, а как основоположница программирования. Она продолжила работу учёного Чарльза Бэббиджа по созданию аналитической машины — механического устройства для автоматических вычислений. В 1843 году Лавлейс перевела на английский язык статью итальянского инженера Луиджи Менабреа о машине Бэббиджа и дополнила её собственными комментариями, которые значительно превзошли оригинальный текст по объёму.

В одном из примечаний Лавлейс описала алгоритм вычисления чисел Бернулли для аналитической машины. Этот алгоритм считается первой компьютерной программой, а сама Лавлейс по праву названа первым программистом в истории.

Розалинд Франклин — исследовательница ДНК

Британка Розалинд Франклин исследовала структуру биологических молекул методом рентгеноструктурного анализа. В 1952 году она вместе с лаборантом Раймондом Гослингом получила рентгеновский снимок ДНК, известный как «Фотография 51». Это изображение позволило установить, что молекула имеет форму двойной спирали.

Открытие помогло понять механизм передачи наследственной информации и легло в основу современной генетики, биотехнологий и молекулярной медицины.

Несмотря на значимость работы Франклин, в 1962 году Нобелевская премия за открытие структуры ДНК была присуждена биологам Джеймсу Уотсону, Фрэнсису Крику и Морису Уилкинсу: Франклин умерла в 1958 году от онкологического заболевания в возрасте 37 лет, а Нобелевская премия не присуждается посмертно.

Мария Склодовская-Кюри — первооткрывательница радиации

Физик и химик Мария Склодовская-Кюри вместе с мужем Пьером Кюри изучала свойства радиоактивного излучения. В 1898 году супруги открыли два новых химических элемента — полоний и радий. Именно Мария ввела в научный оборот термин «радиоактивность».

Работы Склодовской-Кюри открыли путь к применению радиоактивного излучения в медицине. На их основе появились методы лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. Во время Первой мировой войны Кюри занималась прикладными медицинскими исследованиями и работала над созданием передвижных рентгеновских установок для госпиталей. За это она была удостоена ордена Красного Креста.

Мария Склодовская-Кюри стала первым учёным, получившим две Нобелевские премии в разных научных областях — по физике в 1903 году и химии в 1911-м.

Хеди Ламарр — автор научной основы GPS

Австрийско-американская актриса и изобретательница Хеди Ламарр совместно с композитором Джорджем Антейлом в начале 1940-х годов разработала систему передачи радиосигнала с использованием частотных скачков.

Изначально разработка предназначалась для дистанционного управления торпедами во время Второй мировой войны. Технология позволяла передавать сигналы между передатчиком и приёмником, постоянно меняя частоту. Это делало связь устойчивой к помехам и значительно снижало риск перехвата сигнала противником.

Позднее принцип частотной перестройки стал основой современных беспроводных технологий передачи данных. Сегодня он используется в системах Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

Лиза Мейтнер — раскрыла процесс ядерного деления

В конце 1930-х годов австрийский физик Лиза Мейтнер исследовала реакции урана при облучении нейтронами. Учёная вместе с племянником — физиком Отто Фришем — дала теоретическое объяснение явления расщепления атомного ядра, при котором выделялись несколько нейтронов и большое количество энергии. Процесс получил название ядерного деления.

Это открытие стало основой развития атомной энергетики и дальнейших исследований в области ядерной физики. Однако Нобелевскую премию по химии 1944 года получил только её коллега Отто Ган. Научное сообщество признало вклад Мейтнер позднее.