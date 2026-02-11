Какой российский народ использовал пояса верности

В сердце сибирской тайги, на склонах Восточных Саян, живет уникальный народ, чья культура — живой реликт истории. Это тофалары, или, как их называли раньше, карагасы. Их мир, скрытый в долинах рек Бирюса, Кана, Гутара и Уда (Нижнеудинский район, Иркутская область), и сегодня доступен лишь по воздуху или по зимней дороге.

© Соцсети

Народ, который всегда был мал

Согласно последней переписи, тофаларов в России всего 762 человека. Эта малочисленность — не следствие болезней или советской политики, а историческая данность. В XVII веке, при первых контактах с русскими, их насчитывалось около 340, а к 1917 году — 405. Сегодня этнос на грани исчезновения: лишь 320 человек считаются чистокровными тофаларами.

Загадка происхождения и родной язык

Местная легенда гласит, что тофы произошли от союза тувинца, русского и татарина. Ученые же уверены лишь в древности этого народа: первые упоминания о нем встречаются в китайских хрониках V века. Язык тофаларов относится к восточно-тюркской группе, но он на грани забвения: в 2002 году им владели лишь 114 человек. Для его спасения созданы письменность, букварь и словари.

Уклад жизни: от кочевий до поселков

«Исконные занятия тофов – охота и оленеводство; они прекрасные следопыты, много веков вели полукочевой образ жизни, поклонялись духам, родовым тотемам и олицетворяли природу», — писал антрополог Бернгард Петри. Кочуя от Ангары до Тувы, они платили дань то бурятам, то русскому царю.

Их домом был чум, крытый берестой или шкурами, разделенный на мужскую и женскую половины. Одевались в кафтаны, тулупы и платья из замши, а голову укрывали войлочными шапочками или ушанками. Питались мясом, лепешками и дарами тайги. Раз в год собирался «сулган» — съезд для выбора главы, обмена товарами и… знакомств для молодежи.

Сегодня большинство тофов живут в трех поселках (Алыгджер, Нерха, Верхняя Гутара), основанных в советское время. Оленей почти не осталось, охота скудна, и народ влачит жалкое существование.

Вера тофов

Система верований тофов сложна: в ней переплетается шаманизм и ламаизм. Шаман был для тофов проводником в Нижний и в Верхний миры, однако в отличие от других северных народов, шаманы тофов не жили отдельно, занимались охотой и оленеводством, а за камлание получали плату пушниной. К шаману обращались за помощью в исцелении больных людей и животных, для поиска пропавших и для гадания.

От младенчества — к семейной жизни

Как только в чуме появлялся сын, родители сразу же сватали его, договариваясь о будущей свадьбе и о калыме за невесту, состоявшего из оленей, пушнины, тканей и шалей. В свою очередь, родители девочки должны были позаботиться о приданом: невесте давали два чума (зимний и летний) и 15–20 оленей. Женились только на своих, но жен брали с самых дальних стойбищ.

Девушек отдавали замуж в довольно зрелом возрасте – 18–20 лет. Жених приезжал к родителям невесты на оленях, давал калым, надевал невесте украшение из горных камней, которое звали «горной цепью» (считалось, что она связывает молодых навеки) и увозил невесту с собой. Свадьбу справляли в чуме молодых. На неё собиралась родня жениха, привозили подарки, в жертву духам забивали оленя. Газета «Сибирь» в 1886 году описывала сам обряд заключения брака так: в новом чуме свекровь ставила посередине котел с водкой и покрывала его красным покрывалом, все окружали его в молчании, затем покрывало снимали, покрывали им невесту и начинали праздновать.

Охотничьи территории для новой семьи не выделяли – мужчина продолжал охотиться и кочевать в угодьях отца.

Будешь верной, никуда не денешься

До замужества девушка имела право на внебрачные связи, и часто невесту брали уже с ребенком, это не считалось зазорным (иногда ребенок уходил вместе с матерью, а иногда оставался в семье невесты), однако после бракосочетания отношение к женщинам менялось: внебрачные связи были недопустимы. Связь с другим мужчиной, а уж тем более с мужчиной другой национальности – бурятом или русским, была позором. Изменницу выгоняли со стойбища или отвозили обратно к родителям. Поскольку на охоту тоф мог уходить на несколько дней, в ходу был пояс целомудрия. Это были специально сшитые штаны из плотной кожи, которые тоф надевал на жену, затягивал пояс и вешал на петли замок. В штанах были специальные прорехи для отправления естественных надобностей, но располагались они таким образом, что изменить мужу женщина не могла, и тоф спокойно охотился, ни о чем не переживая.

Хоронили в горах и в устьях рек

В «прежние времена» умерших карагасы оставляли на земле, положив тело головой на восток. Его оставляли высоко в горах или в чаще, иногда – в устьях рек, так как устья считались воротами в мир мертвых. Особо почитаемых покойников сжигали, обкладывая хворостом. Детей и шаманов хоронили в колодах, а младенцев – в дуплах деревьев.

Тело одевали в обычную одежду по сезону, конечности связывали и оставляли в чуме головой к выходу. Хоронили на третий день.

Под влиянием православия тела стали хоронить в землю, делая сруб, в который клали личные вещи покойного: огниво, оружие, посуду, чай, табак, водку, лепешки. Затем тело закрывали корой, настилали бревна, а через 6 дней на могиле приносили я в жертву верхового оленя покойного – на нем он должен был уехать в стану мертвых.