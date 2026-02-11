Почему кремлевские повара боялись Раису Горбачеву

Анатолий Галкин — живая легенда Кремля. Начав карьеру при Брежневе, он стал личным поваром Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина, а его блюдами восхищалась сама британская королева. В своих воспоминаниях Галкин раскрывает не только секреты высокой кухни, но и человеческие привычки советских лидеров, особенно четы Горбачёвых.

Заграница с чемоданом продуктов

Работа кремлёвского повара в зарубежных поездках напоминала спецоперацию. Всё — от продуктов до ёмкостей с водой — везли с собой. Приёмы и банкеты были отрепетированными спектаклями с прописанными ролями для каждого: от поваров до официантов, чей маршрут по залу просчитывался заранее.

«Михаил Сергеевич пробовал всё везде. Ему было это интересно, — вспоминал Галкин. — А Раиса Максимовна, скажу честно, никогда не ела лягушек, змей, прочей экзотики».

На такой случай у повара всегда была про запас варёная курица — любимое блюдо первой леди. Задача Галкина была ловко подменить экзотику на привычную еду, чтобы угодить Раисе Максимовне.

Угодить первой леди — задача со звёздочкой

Супруги Горбачёвы были очень разборчивы в еде. Михаил Сергеевич часто оставлял в меню пометки. Самой пугающей, по словам повара, была фраза:

«На твоё усмотрение, плюс Раиса Максимовна».

Удовлетворить её запросы удавалось не всегда. Даже кофе для неё готовили по особому рецепту: трижды снимали пенку и аккуратно укладывали её в чашку, куда по бортику наливали напиток.

Сухой закон не для всех

Несмотря на яростную борьбу с алкоголем, сам Михаил Сергеевич выпить любил и частенько это делал во время обеда. Правда, и меру знал — стопка водки или коньяка для аппетита. Причем коньяк предпочитал советский — армянский. А вот время торжественных застолий Горбачев предпочитал употреблять менее крепкие напитки — в основном вино и тоже отечественное: грузинское или крымскую мадеру.