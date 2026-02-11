Какие территории США были куплены за деньги

Соединенные Штаты — страна, которая не столько воевала за свои земли, сколько… выписывала чеки. Более половины современной территории США в разное время было приобретено за наличные. Иногда это были гениальные сделки, иногда — откровенное лукавство под видом купли-продажи, а один раз золото за проданную землю попросту… утонуло.

Луизиана

Самая крупная и самая невероятная сделка в истории США случилась в 1803 году. Президент Томас Джефферсон отправил послов во Францию с весьма скромной целью: купить Новый Орлеан. Максимум — прикупить немного земли в устье Миссисипи. Наполеон ответил неожиданно: «А хотите всё?»

Французская казна была пуста, война с Англией — неизбежна, а удержать заокеанские колонии Бонапарт не надеялся. И он предложил Джефферсону всю Луизиану — 828 тысяч квадратных миль, территория, вдвое превышающая тогдашние США.

Американцы моргнули. И заплатили 15 миллионов долларов. Три цента за акр. Сегодня на этой земле — полтора десятка штатов от Айовы до Вайоминга.

Флорида

Формально Флориду у Испании в 1819 году не купили — ее получили «в счет погашения долгов». Госсекретарь Джон Куинси Адамс провернул операцию изящно: США обязались выплатить претензии американских граждан к испанскому правительству на общую сумму 5,5 миллиона долларов.

Испания, которую колониальные войны разорили окончательно, с облегчением избавилась от проблемного полуострова. Американцы создали комиссию, три года разбирали 1859 исков и в итоге заплатили свои же гражданам за ущерб, нанесенный… тоже когда-то испанцами. Формально Флорида обошлась США в ноль долларов.

Аляска

30 марта 1867 года Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов. Сумму эту сейчас принято считать унизительной, но по тем временам это был рыночный ценник: казна пустовала, удержать удаленную колонию становилось все сложнее, а перспективного золота там еще не нашли.

Главная трагедия сделки случилась после подписания чеков. 7 миллионов золотом отправили из Лондона в Петербург морем. Барк Orkney, на борту которого находился драгоценный груз, 16 июля 1868 года затонул на подходе к Северной столице. Было ли там золото на самом деле, успели ли его снять в Англии — страховщики объявили банкротство, выплатив лишь малую часть. Российская казна, по сути, не увидела ничего.

Впоследствии на Аляске нашли золото. Много. Но это уже совсем другая история.

Договор Гуадалупе-Идальго

Март 1848 года. Мексика, разгромленная в войне, подписывает договор, по которому отдает США Техас, Новую Мексику, Верхнюю Калифорнию и часть Аризоны. 1,3 миллиона квадратных километров — 40 % довоенной территории Мексики.

Сумма сделки — 15 миллионов долларов. Плюс еще 3,25 миллиона США взяли на себя обязательства по выплате долгов мексиканского правительства американским гражданам.

Мексиканцы до сих пор считают этот договор национальным унижением. Американцы — удачным капиталовложением.

Договор Гадсдена

Через шесть лет Мексике пришлось расстаться еще с 120 тысячами квадратных километров. На этот раз — южные части Аризоны и Нью-Мексико. Цена вопроса — 10 миллионов долларов.

Американцам эта земля была нужна для трансконтинентальной железной дороги. Мексиканский диктатор Санта-Ана, подписывавший договор, нуждался в деньгах на подавление восстаний. Сделку провернул посланник США Джеймс Гадсден — и его имя навсегда осталось на карте.

Филиппины

В 1898 году США «помогли» Филиппинам освободиться от Испании. И тут же купили архипелаг у испанцев за 20 миллионов долларов.

Филиппинцы, которые как раз провозгласили независимость, были несколько удивлены. 4 февраля 1899 года американский солдат застрелил филиппинца, случайно зашедшего на военную базу. Началась война, продлившаяся до 1903 года.

Она обошлась США в 600 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем стоила сама покупка. И унесла жизни сотен тысяч филиппинцев.

Виргинские острова

К Виргинским островам, принадлежавшим Дании, США присматривались давно. Особенно после того, как испугались размещения там немецких подлодок.

В 1916 году датчане провели референдум: 64,2 % граждан проголосовали за продажу. На самих островах за присоединение к США высказались 99,8 % жителей. Сделку закрыли 17 января 1917 года. Сумма — 25 миллионов долларов, половина годового бюджета Дании.

Американское гражданство виргинцы получили только через 10 лет.