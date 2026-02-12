Почему в России смеялись над «супругой»

В современной речи слова «жена» и «супруга» зачастую воспринимаются как полные синонимы. Однако их история и смысловые оттенки различны. Если «жена» — слово, согретое теплом древнего корня и нейтральное в быту, то «супруга» долгое время считалась чопорно-официальной и даже вызывала усмешки у классиков.

«Жена»: слово, означающее «род» и «рождение»

Лингвист М.Э. Рут в своём этимологическом словаре прослеживает происхождение слова «жена» к индоевропейскому корню gen-, означающему «род». Этот же корнь лежит в основе слов «ген» и «генетика». Изначально «женой» называли любую взрослую женщину, способную к деторождению. Значение «замужняя женщина», спутница мужчины, появилось значительно позже, вытеснив изначальный, более широкий смысл. Таким образом, в слове «жена» изначально заложена идея продолжения рода.

«Супруга»: пара в одной упряжке

Происхождение слова «супруга» — иное и весьма образное. Как отмечается в лингвистических исследованиях, оно восходит к старославянскому глаголу со значением «стянуть, соединить, запрячь вместе».

«Супруги» буквально означали «сопряжённых» — пару волов, запряжённых в одну повозку. Со временем этот яркий метафорический образ, обозначающий союз и совместный «тягловой» жизненный путь, закрепился за мужем и женой, вытеснив первоначальное значение.

Почему над «супругой» смеялись

Несмотря на красивую этимологию, слово «супруга» долгое время воспринималось как сухое, казённое и чуждое живой речи. В сборнике «В защиту живого слова» приводятся характерные примеры. Александр Пушкин в поэме «Граф Нулин» использует его с явной иронией:

А что же делает супруга, Одна в отсутствии супруга?

Схожую насмешливую ноту можно уловить и у Гоголя в «Мёртвых душах», где богатырша-хозяйка Феодулия Ивановна именуется «супругой» Собакевича. Да и Владимир Даль на страницах своего «Толкового словаря живого великорусского языка» недоумевал:

«Супруг и супруга почему-то почитается более вежливым, чем муж и жена».

Но если авторы упомянутого выше сборника «В защиту живого слова» были обеспокоены тем, что «супруга» в разговорном языке все чаще вытесняла «жену», то Д. Н. Шмелев, автор книги «Проблемы семантического анализа лексики» (Наука, 1973 год), называл слово «жена» нейтральным, а слово «супруга» книжным. На сегодняшний день ситуация не изменилась: «супруга» считается официальным обозначением женщины, вступившей в брак, но в обычной жизни мы, как правило, пользуемся обозначением «жена».