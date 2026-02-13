Пятница, 13-е: почему весь мир боится этой даты

Разбираемся, откуда взялся страх перед «пятницей, 13-е», почему он живуч и правда ли, что в эти дни растёт число катастроф.

Сегодня, 13 февраля — пятница, 13-е, дата, которая по-прежнему будоражит умы миллионов людей по всему миру, вызывая смесь страха, любопытства и иронии: от мемов в соцсетях и «страшилок» в СМИ до специальных акций в магазинах и отелей, где номер 13 внезапно становится «распродажей удачи».

Древние корни мифа

Суеверие тянется из глубины веков, где число 13 всегда нарушало идеальную гармонию дюжины — 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 богов вавилонского пантеона или 12 апостолов за Тайной Вечерей, где Иуда занял тринадцатое место, а Христос был распят в пятницу — день казней и траура в христианстве. Вавилоняне видели в 13-м хаос космоса, египтяне связывали с богиней Нут и загробным миром, скандинавы винили Локи — тринадцатого гостя, убившего бога света Бальдра. Средневековье добавило шабаши ведьм по 13 колдуний, а пятница получила печать грехопадения Евы, Черной смерти 1348-го и битвы при Азенкуре 1415-го с десятками тысяч жертв. Римляне вообще называли пятницу «днем Венеры» — рискованным для сделок и свадеб.

Масштаб фобии в современном мире

Эффект усиливается: в 2026-м «пятница, 13-е» случится трижды — 13 февраля, марта и ноября, редкость по григорианскому календарю (в среднем 1,7 раза в год). Здания пропускают 13-й этаж (заменяя на 12Б или 14-й), отели избегают комнаты 13, авиакомпании отмечают минус 20% бронирований, а в США паренафобия (страх этой даты) и трискаидекафобия (от числа 13) ежегодно сжигают 800–900 млн долларов: отменяют операции (до 25% хирургов), корпоративы и запуски вроде Nike Air Jordan 13. В культуре — золотая жила: франшиза «Пятница, 13-е» (1980) с маньяком Джейсоном Вурхизом в хоккейной маске собрала миллиарды через 12 сиквелов, ремейки и комиксы; книги вроде «13 по пятницам» или фильмы вроде «Аполлон 13» держат миф живым.

По миру фобии разные: итальянцы боятся 17-го (XVII = «я жил» — анаграмма смерти), греки — вторника 13-го, китайцы и японцы — четверки («смерть»), таиландцы — 53-го, испанцы — пятницы 13-го и 17-го сразу. В Австралии аборигены почитают 13-е за удачу.

Мифы против фактов

Наука беспощадна: NASA, страховщики фиксируют нулевой рост аварий, разводов или вызовов полиции — в 2012-м в США их даже минус 6,4%. Психология объясняет эффектом подтверждения: мозг цепляет «черные» истории вроде пожара чикагской обсерватории 13 октября 1921-го, авиакрушения в Эверетте 13 января 1972-го или «Рыцарей Зодиака» 13 июля 1985-го, игнорируя рутину. Люди в эти дни осторожнее — отсюда парадоксально меньше ДТП.

В России 13 февраля — Никитин день: славянские приметы велят избегать зеркал ночью, ссор, долгов, но приветствовать пост и молитвы. Плюс Международный день радио (ЮНЕСКО, в память о 1918-м) и День изобретателя — включите эфир, чтобы развеять тени.

Как пережить без паники

Пятница, 13-е — зеркало наших страхов и любви к историям: кто-то шутит, кто-то крестится, но разум и осторожность выручит в любой день. Сделайте его ярким!