Мечи, которые делали историю: легендарное оружие древности

Древность мы любим, а еще больше любим античность и средние века. Люди тогда были другие, а умение правильно держать меч в руках значило гораздо больше, чем умение писать, считать или размышлять на тему искусства. В какой-то степени мир был лишен пафоса, обмана, двоемыслия. Все было предельно ясно: у тебя есть семья, и у тебя есть меч, чтобы ее защитить, остальное неважно.

© кадр из сериала «Мерлин»

Жестокость времен шла рука об руку с правдой. Кто определял правду? Конечно же, меч!

Ниже мы опишем самое интересное, на наш взгляд, холодное оружие древности.

Кхопеш

Древний Египет — это, безусловно, одна из самых древнейших и уникальнейших цивилизаций в мире. И хотя былое величие давно ушло вместе с жизнью и амбициями фараонов, память о египетском оружии вряд ли когда-нибудь канет в Лету.

Возьмем в качестве примера кхопеш (хопеш), который стал настоящим символом Нового Царства. Кхопеш состоит из двух деталей: серповидного клинка и рукояти длиной 60 сантиметров. Данный клинок был распространен среди элитных подразделений Египта, мог иметь как одинарную, так и двойную заточку.

Существует мнение, что происходило это оружие от более древнего шумерского аналога. Древние египтяне славились своим церемониалом, а потому подобное оружие часто можно было найти в гробницах.

Если говорить о техническом, то кхопеш славится своей пробивной способностью. Им атаковали как пешие войны, так и те, кто находился в колесницах (длина позволяла). Вес оружия (достигал двух килограммов) и уникальная форма позволяли древнеегипетским воинам варьировать стиль атаки в зависимости от условий. Проще говоря, им можно было рубить, а можно было при особой сноровке колоть.

Ксифос

Эллины многое переняли у ближневосточных народов, но их военная тактика была уникальна.

Конечно, нельзя выделить у такого судьбоносного народа какое-то определенное оружие, которое выгодно отличалось на фоне других. И хотя греки больше известны как копейщики, выбрали мы ксифос, что является характерным вспомогательным оружием гоплита или фалангита.

«Мы пользуемся на войне короткими мечами, потому что сражаемся, подойдя к врагу вплотную». Анталактид

Ксифос — это настоящая предтеча римского гладиуса. Представлял он собой прямой обоюдоострый меч длиной от 50 до 70 сантиметров. Имелся у этого греческого клинка свой бронзовый предок, который относился к микенской цивилизации. Но ксифос делали не из бронзы, а из железа, да и был он короче. Рукоять делали из кости, дерева или бронзы, а ножны — из двух деревянных планок, которые обтягивали кожей и украшали всевозможным образом.

Использовали этот меч, как правило, только при поломке копья или разбитии строя. Кстати, спартанцы, наводившие ужас на своих врагов, укорачивали и без того короткий клинок почти до состояния кинжала, а все потому, что любили биться вплотную с неприятелем.

Гладиус

Этот меч, который прославил Рим, по большему счету является интерпретацией ксифоса. Впрочем, у Ливия, одного из известнейших римских историков, другое мнение на этот счет. Его мнение заключалось в том, что гладиус произошел от кельтских периодов латенской и гальштатской культур. Но споры по этому поводу не утихают, да и не главное это. Все равно данный меч останется в истории как символ главного аргумента любого римлянина.

Гладиусы изготавливали из более высококачественного металла, чем ксифосы. К тому же острие имело широкую режущую кромку, а центр тяжести был сбалансирован за счет навершия, который приходился на рукоять и представлял собою шар. Клинок был, конечно же, коротким, да и предназначался он для строевого боя.

Римские солдаты, как правило, использовали колющие удары, а рубящие оставляли новобранцам. Последние считались недейственными и характерными больше для неопытного паренька, чем для римского легионера.

Каролингский меч

Стыдно не знать, кто такой Карл Великий и почему меч, который был распространен в период раннего Средневековья, называется в честь основанной им династии. Впрочем, название весьма условно. Просто историки сочли нужным назвать оружие по наименованию той династии, которая оставила огромный след в истории Европы и сформировала, грубо говоря, первые королевства на западе. Каролинги к моменту распространения этого меча уже отживали свое. А вот викинги процветали и наводили ужас на христианские поселения.

Итак, великое переселение народов завершилось, началось строительство государств. Людям нужен был меч, который был бы практичен, качественен и доступен каждому. Каролингский меч обладал всеми этим качествами: эфес был прост в сборке, декор не требовался, имелся обоюдоострый клинок длиной в 70–80 сантиметров, с широким долом, а также короткая рукоять с небольшой гардой. Вес такого меча не превышал полутора килограммов.

Романский меч

Быть может, самый известный меч Средневековья. Использовался только элитными войсками, а если быть более точным — рыцарями. Но и на Руси романский меч был распространен главным образом среди княжеской дружины. Именно это оружие было атрибутом любого дворянина, являлось настоящей статусной вещицей, доступ к которой для простолюдинов был закрыт.

Именно с этого меча в самом титулованном военном сословии Средневековья появляется понятие чести. Романские мечи могли быть украшены камнями и золотом, но для боя использовали более скромные мечи, ведь меч — это в первую очередь оружие, которое убивает во славу сюзерена, короля или Господа.

Это олицетворение Высокого Средневековья имеет очень широкую классификацию. Эфесы и клинки могли отличаться друг от друга, но это всегда были широкие (около 4 сантиметров) клинки. Одноручные романские мечи были длиной в метр, из которых 7–12 сантиметров приходилось на рукоять.

Двуручные, или (как их еще называют) «боевые», романские мечи имели один лишь клинок не менее 100 сантиметров, а длина рукояти была в пределах 15–25 сантиметров. Вес такого монстра порой достигал 2–3 килограммов. Навершие представляло собой набалдашник из железа или бронзы, который порой украшался гербами, гравировкой, драгоценными камнями. Романский меч обладал гардой, которая помогала защитить кисть во время боя, что выгодно отличало этот меч от каролингского, где гарда была не в меру широкая и короткая.