Император-великан: какого роста был Петр I на самом деле

Фигура Петра Великого окутана легендами. Одна из самых устойчивых касается его роста. Казалось бы, что тут спорить: мемуаристы единодушно называют царя великаном, а его одежда в музеях говорит об обратном — узкие плечи и маленькая нога. Так кем же он был на самом деле: двухметровым гигантом, возвышавшимся над толпой, или просто статным мужчиной, чей образ исказили низкорослые современники и неудобная мебель?

Версия первая: почти три аршина

Начнем с классической версии, которую отстаивают историки и музейные работники. Василий Ключевский в своих «Исторических портретах» не скупится на детали: Петр был «без малого трех аршин ростом» — то есть около 204-213 см (в зависимости от того, какой аршин считать). Он возвышался над окружающими на голову, на Пасху ему приходилось до боли в спине наклоняться к каждому для троекратного поцелуя.

Шаг у царя был стремительный — свита едва поспевала вприпрыжку. Он обладал недюжинной силой: мог свернуть серебряную тарелку в трубочку или разрубить ножом кусок шерстяной ткани на лету. При этом Ключевский подчеркивает: Петр пошел в мать, Наталью Кирилловну Нарышкину, унаследовав живость, энергию и худощавое телосложение. Его камзол соответствует современному 48 размеру, а нога — всего 39-го. Узкоплечий и длиннорукий — таким он и предстает на прижизненных портретах Иоганна Таннауэра.

Взгляд из Европы: свидетельства очевидцев

Иностранные дипломаты и аристократы, видевшие Петра во время его путешествий, подтверждают: царь был очень высок. Герцог Сен-Симон, принимавший его в Париже, оставил подробное описание: «Он был очень высок ростом, хорошо сложен, довольно худ, с круглым лицом, высоким лбом и красивыми густыми бровями». Сен-Симона поразили глаза Петра — умные, проницательные, а также его манера поведения: когда царь был спокоен, он выглядел величественно, но стоило ему забыться, как лицо искажалось судорогами, а взгляд становился диким.

Польский историк Казимир Валишевский, работавший в архивах французского МИДа, добавляет любопытную деталь: Петр был «неимоверно сутул» и горбился на ходу «хуже голландских матросов». Это наблюдение многое объясняет в спорах о росте.

Версия вторая: маломерный домик и конспирология

Скептики любят апеллировать к материальным свидетельствам. В Домике Петра в Петербурге низкие двери, небольшая мебель, кровать, на которой, кажется, мог поместиться только человек среднего роста. Отсюда рождаются теории: Петр был вовсе не гигантом, а просто рослым мужчиной (около 170 см), который казался великаном на фоне низкорослых современников (якобы средний рост в XVII веке составлял 140-150 см).

Однако эта версия рассыпается при ближайшем рассмотрении. Во-первых, средний рост мужчин на Руси, судя по археологическим данным и антропологическим исследованиям, составлял около 160-163 см — не так уж мало. Во-вторых, сам Домик Петра хранит ключ к разгадке: у входа установлена табличка с отметкой роста императора — 2 метра 4 сантиметра. Ее делали не с потолка, а на основе точных измерений одежды и обуви.

Что касается низких дверей и маленькой кровати, тут возможны два объяснения. Либо Петр, одержимый работой, просто не обращал внимания на бытовые неудобства и готов был кланяться каждой притолоке. Либо (и это серьезная версия) маленькая кровать и привычка спать сидя были осознанным выбором. Европейская медицина XVII века считала, что сон в полусидячем положении предотвращает инсульт и полезен для мозга. Петр, страдавший нервным тиком и лечившийся в Европе от загадочного недуга, вполне мог последовать советам врачей.

Вердикт: два метра, но без иллюзий

Итак, большинство серьезных источников сходятся на том, что рост Петра I составлял около 200-205 см. Это действительно очень высокий показатель даже для XXI века, а уж для XVII — и подавно. Но важно понимать: высокий рост не делал его былинным богатырем. Худощавый, узкоплечий, с маленькой ногой и привычкой сутулиться, он был скорее «жирафом» среди современников. Кстати, его ближайший друг Франц Лефорт был еще выше — на несколько сантиметров.

Так что правы оказываются и сторонники «высокой» версии, и владельцы «низкой» мебели: Петр был действительно огромен, но его антропометрия (узкие плечи, малый размер ноги) и привычка горбиться делали эту огромность не столь очевидной. А низкие двери — это просто вопрос приоритетов: для человека, который строил флот и проруба́л окно в Европу, лишний раз нагнуться было не проблемой.