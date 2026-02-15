Кто жил в Татарстане до прихода татар

Когда мы говорим об истории Татарстана, первое, что приходит на ум — Казанское ханство, основанное ханом Улуг Мухаммедом в 1438 году. Но за этой датой скрывается гигантская толща времен: десять тысяч лет, в течение которых на этой земле сменяли друг друга охотники каменного века, индоевропейские скотоводы, загадочные славянские переселенцы, тюркские кочевники и, наконец, волжские булгары. История региона — это калейдоскоп народов, языков и культур.

Первые люди: охотники без имени

Древнейший археологический комплекс на территории Татарстана — Камская культура. Это V–IV тысячелетия до нашей эры, время, которое ученые называют «субнеолитом». Люди тогда еще не знали земледелия и скотоводства, жили охотой и собирательством. Но они уже умели делать глиняную посуду — единственное, что отличает их от первобытных предков.

Кто они были, на каком языке говорили? Мы не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем.

Индоевропейцы: предки ариев на Волге

III тысячелетие до нашей эры приносит перемены. На территорию Татарстана приходят земледельцы. Первая известная культура — Балановская, часть огромной Фатьяновской общности, раскинувшейся от Валдая до Средней Волги. А фатьяновцы, в свою очередь, — ответвление общеевропейской культуры боевых топоров.

Большинство ученых считают носителей культуры боевых топоров индоевропейцами — предками еще не разделившихся славян, германцев и балтов.

Чуть позже здесь появляются племена Абашевской культуры — их уже можно считать индоиранцами, то есть ариями. А к XVIII–XII векам до нашей эры эти земли занимает так называемая срубная культурная общность — ее обычно связывают с предками иранских народов.

К этому времени картина становится сложнее: разные этносы могут создавать сходные культуры, а одна культура может объединять разные племена. Иранские элементы, скорее всего, преобладают. На протяжении большей части I тысячелетия до нашей эры и первой половины I тысячелетия нашей эры население региона — это различные группы иранцев, которых древние авторы называли общим именем «сарматы».

Древние славяне на территории Татарстана

Интересный период в истории Татарстана наступает в IV веке, когда под ударами гуннов исчезает Черняховский культурно-исторический комплекс на территории Украины. Известные там народы исчезают кто куда. Готы, например, уходят в Западную Европу. Но был и поток переселенцев, направившийся в другую сторону.

В IV веке на территории Среднего Поволжья возникает Именьковская культура, имеющая явные признаки преемственности от Черняховской (а по мнению некоторых исследователей – от Зарубинецкой, которая считается балто-славянской). Её ареал охватывает обширную территорию от Самары до устья Вятки. Гипотеза о славянстве «именьковцев» основывается на преемственности от неё позднейшей Волынцевской культуры славян. Впрочем, есть и другие мнения.

Именьковская культура исчезает в VII веке – по мнению ряда исследователей, без всякого воздействия извне. Считается, что после ухода «именьковцев» территорию Татарстана занимают племена финской группы.

Многонациональная Волжская Болгария

VII век – начало исторической жизни Средневолжского региона. В это время в Подонье и на Северном Кавказе возникло объединение тюркских племён – Великая Болгария. Вскоре под ударами хазар это ханство распалось. Одна часть болгар ушла на Дунай, другая – на Среднюю Волгу и Каму. Её предводителем, по преданию, был хан Котраг, второй сын хана Кубрата, потерпевшего поражение в борьбе с хазарами. Она и положила начало Волжской Болгарии.

Волжская Болгария просуществовала до 1236 года, когда пала под ударами монголо-татар. Она была центром цивилизации на Волге, средоточием торговли и ремёсел. В 922 году правящая верхушка Волжской Болгарии приняла ислам. Волжская Болгария была мощным многонациональным государством. Болгары составляли лишь часть его населения – господствующее племя. Крупным компонентом в этом государстве были народы финского корня. Были тут и славяне.

Арабские географы называли Дон «рекою русов», а Волгу – «рекою славян». Что за этим скрывается? Как теперь считают многие историки, на Дону в IX веке действительно располагался Русский каганат – загадочное, первое известное в истории русское государство. А вот почему Волга связывалась именно со славянами?

По мнению одних, славяне вели торговлю по Волге. Но по Волге же вели торговлю и русы, кем бы они ни были. Ахмед ибн Фадлан, секретарь посольства Багдадского халифа, посетившего Волжскую Болгарию в 922 году (как раз благодаря ему хан Алмуш принял ислам), оставил красочное описание похорон знатного руса. Очевидно, в Волжской Болгарии существовала постоянная древнерусская колония. Во всяком случае, русские гости были тут обычными.

Другое мнение – что славяне, с которыми у арабов связана Волга, это остатки населения Именьковской культуры, жившие в самой Волжской Болгарии. На это указывают несколько независимых друг от друга источников. Постепенно, по-видимому, это славянское население растворилось в массе народов Волжской Болгарии, в основном финских. С Киевской Русью оно никак не было связано.

Язык самих волжских болгар, как считается, в наибольшей степени унаследовали чуваши.