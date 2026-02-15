Ксения Деникина: как сложилась судьба жены белого генерала

Она была младше его на двадцать лет. Она пережила его на двадцать шесть. Их история похожа на старый роман с дореволюционным шармом: крестины, Институт благородных девиц, война, бегство, эмиграция и — посмертное возвращение на Родину. Ксения Деникина, вдова белого генерала, прожила долгую жизнь, главным содержанием которой была любовь к одному-единственному мужчине.

© РИА Новости

Знакомство с пеленок

Они встретились, когда ей было несколько дней от роду. Весной 1892 года в местечке Бела (ныне Польша) у четы Чиж родилась дочь. Назвали Ксенией, в честь матери. На крестины пригласили молодого поручика Антона Деникина, дружившего с отцом семейства, налоговым инспектором Василием Чижом. Говорят, Деникин когда-то спас Василию Ивановичу жизнь на охоте — так завязалась их дружба.

На крестинах Антон Иванович не обращал внимания на младенца. Его поразила другая Ксения — мать новорожденной, статью и красотой которой он был совершенно очарован. Но Ксения-старшая была замужем, и Деникин, человек чести, не позволил себе ничего, кроме почтительного восхищения. Всю свою нерастраченную нежность он перенес на маленькую Асю — так домашние звали девочку.

Он баловал ее подарками, интересовался успехами в Институте благородных девиц, следил за ее учебой на Курсах преподавательниц русской истории. Но дальше этого дело не шло. Деникин был застенчив, к тому же его смущала разница в возрасте. А потом грянула война.

Роман в письмах

Ксения пережила личную драму: ее жених-гусар погиб на фронте. Деникин к тому времени стал генералом, его имя не сходило с газетных полос. И тогда Ася сделала первый шаг. Между ними завязалась переписка. Антон Иванович получал от нее «славные, ласковые, нежные строчки» и долго не мог поверить своему счастью. Он сделал предложение только в 1916 году, когда Асе исполнилось 24. Она согласилась.

Но сыграть свадьбу помешала революция. Деникин оказался в Быховской тюрьме вместе с другими генералами, обвиняемыми в поддержке Корнилова. Ксения ждала. Венчались они только в 1918 году — скромно, почти по-походному, уже после бегства Деникина из-под стражи.

Дочь без брата

Через несколько месяцев родилась Марина. Антон Иванович мечтал о сыне. Он уже придумал имя — Иван, в честь своего отца. Но судьба распорядилась иначе. Как позже вспоминала сама Марина (взявшая псевдоним Грей и написавшая книгу «Мой отец генерал Деникин»), отец полюбил ее не сразу, а только когда она начала ходить. Долгожданные первые шаги малышки растопили сердце старого солдата.

Вскоре семья отправилась в изгнание. Константинополь, Сербия, Венгрия, Франция — Деникины сменили несколько стран, прежде чем осели под Парижем. Там Марина выросла, вышла замуж, родила сына Михаила. А в 1945 году, опасаясь насильственной выдачи в СССР, Деникины перебрались за океан в США. Марина с сыном остались во Франции.

Последние годы

Как утверждают авторы издания «Зарубежная Россия: организации российской эмиграции 1917-1939», И. В. Сабенникова, В. Л. Гентшке и А. С. Ловцов, в США Ксения Васильевна Деникина работала в Славянском отделе Колумбийского университета, а также писала статьи для русскоязычной прессы. Но такая жизнь продлилась недолго. В 1947 году Антон Иванович скончался. Он умер на руках у любимой жены. Напоследок генерал велел Асе передать Маше (так он называл свою дочь Марину) и внуку Мише, что уходит со спокойным сердцем и оставляет им ничем незапятнанное имя. А потом почти крикнул:

«Вот не увижу, как Россия спасется!».

Ксения Васильевна пережила Деникина на четверть века. После смерти мужа, Деникина, которая уже являлась гражданкой Соединенных Штатов, по настоянию дочери перебралась во Францию. Там она и скончалась в 1973 году в возрасте 80 лет. Свой, как тогда казалось, последний приют Ксения Васильевна нашла на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Однако в 2005 году ее прах, так же, как и прах ее супруга, был перевезен в Россию и захоронен в Донском монастыре.