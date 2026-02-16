Советский рубль: что на него можно было купить

«Раньше и трава была зеленее, и колбаса вкуснее», — шутят те, кто застал Советский Союз. Но за этой шуткой стоит вполне конкретная экономическая реальность. Старшее поколение с теплом вспоминает не только вкус детства, но и весомость обычного бумажного рубля с Лениным.

Сегодня это кажется фантастикой: один рубль кормил, одевал и возил целый день. Давайте перелистаем календарь назад и посмотрим, что можно было положить в продуктовую сумку (или сделать в свободный вечер) всего на одну хрустящую купюру.

Золотой стандарт и недоступный доллар

Для начала нужно понять магию курса. В Госбанке СССР при расчете стоимости рубля отталкивались от цены на золото. Это обеспечивало валюте почти сюрреалистическую стабильность. Непосредственно перед распадом Союза курс колебался на уровне 55–56 копеек за доллар. В это трудно поверить, но формально за один наш рубль давали почти два американских!

Правда, ощутить себя международным валютным игроком могли лишь избранные: номенклатурщики, дипломаты и моряки загранплавания. Свободно разменять рубль на «баксы» в обменнике было нельзя, а валютные операции жестко контролировались. Для обычного человека доллар оставался такой же экзотикой, как бананы зимой.

Продуктовое изобилие за один рубль

Ассортимент в советских магазинах, конечно, не мог сравниться с нынешними гипермаркетами. Зато базовые продукты были всегда, и цена на них не кусалась.

На один рубль покупатель в магазине мог приобрести 5 батонов белого хлеба, столько же буханок чёрного или 11 сдобных булочек (ещё и 1 копейка сдачи полагалась).

Полтора килограмма сахара или 14 килограммов соли также получилось бы купить всего лишь на один рубль. Столько же стоили три литра молока, десяток куриных яиц или три банки консервов «Килька в томатном соусе», которая в СССР пользовалась особым спросом.

Перед тем, как Советский Союз перестал существовать, в магазинах, например, килограмм свежей говядины, сыра «Российский» или свиного сала стоил 3 рубля. Нетрудно подсчитать, сколько можно было купить вышеперечисленных продуктов только на один рубль.

С таким же бюджетом советские граждане смело отправлялись в столовые или летние кафе. Конечно, «ни в чëм себе не отказывать» едва ли получилось бы, но пообедать (в первом случае) или перекусить (во втором) точно удавалось.

Комплект батареек для магнитофона, восемь кусков детского мыла, бытовые весы, аж 50 тетрадей по 12 листов каждая и столько же простых карандашей — всё это (каждый пункт по отдельности) было в пределах рубля.

Наиболее обсуждаемый товар в последнее время — бензин. В эпоху Леонида Брежнева литр топлива стоил 20 копеек. К 1990 году его стоимость заметно выросла — в два раза, и достигла 40 копеек. Многих, правда, это не интересовало, так как они пользовались чаще общественным транспортом. За рубль пассажир мог совершить 20 поездок на городском автобусе, 25 — на троллейбусе и 33 — на трамвае.