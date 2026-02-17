Как встречают весну в разных странах?

16 февраля в России начиналась масленичная неделя — празднование окончания зимы и прихода весны. В числе традиций — народные гулянья, приготовление блинов и сжигание чучела. В других культурах тоже есть аналогичные торжества с местным колоритом. В Великобритании устраивают забеги с блинами, в Болгарии и во Франции проходят карнавалы, а в Армении вспоминают события Ветхого Завета. RT собрал пять ярких иностранных праздников.

© mos.ru

Армения: Бун Барекендан

Один из главных праздников для прихожан Армянской апостольской церкви — Бун Барекендан. В переводе его название означает «радость жизни». Как и Масленица, он предшествует Великому посту.

Верующие вспоминают о временах, когда Адам и Ева жили в раю и могли вкушать любые плоды, кроме плодов древа познания. Последующий Великий пост принято считать временем не лишений, а духовного роста.

На стол подают яйца: по традиции пост встречают белым яйцом, а провожают крашеным. Помимо варёных яиц, в меню входят и другие блюда на основе этого продукта.

Главные блюда праздника: бхбхик (сладкая выпечка с мёдом и фруктовым соком) и ахандз — обжаренная пшеница и другие зёрна и семена.

Франция: Марди Гра

© Празднование Марди Гра

Mardi Gras, или «жирный вторник», также восходит к языческим ритуалам, связанным с весной и плодородием. Он проводится во вторник перед католической Пепельной средой. Торжества, посвящённые Марди Гра, обычно длятся неделю, как и Масленица.

Перед постом принято наедаться мясом, молоком, яйцами, сыром и жирными продуктами. Среди традиционных развлечений — карнавалы и парады, в ходе которых выбирают короля и королеву. Цвета праздника — зелёный, золотой и фиолетовый, они символизируют веру, силу и справедливость.

Во время карнавала готовят королевский пирог. В угощении присутствует фигурка младенца, которая символизирует Иисуса. Тот, кому она достанется, должен устроить следующий праздник или угостить остальных новым пирогом. Конкретно во вторник едят блины.

Великобритания: Покаянный вторник

© Блинный забег в Лондоне

В Великобритании во вторник перед постом верующие посещают церковь, а затем принимают участие в гуляньях с местным колоритом. В числе увеселений — королевский футбол. Полем для игры становится целый город, а команды формируются из жителей южных и северных районов. Партия может длиться два дня, а количество игроков доходит до 3 тыс.

Похожая игра упоминается в летописях середины XIII века, однако принято считать, что это ещё более древняя традиция — с дохристианских времён.

В разных регионах Великобритании также проходит блинный забег. Считается, что ещё в середине XV века одна дама из города Олни услышала звон церковных колоколов, когда пекла блины, — и поспешила на службу, не выпуская из рук сковородку. В память об этом событии участники забега одеваются в фартуки и шапочки, а в руках держат сковородки с блинами. При этом полагается прямо на бегу перевернуть блин три раза и не повредить его.

© Королевский футбол в Покаянный вторник. Ашборн, графство Дербишир, Англия

Болгария: Кукерские карнавалы

© Кукерский карнавал

В Болгарии кукеры — «колдуны» в костюмах — собираются на карнавал, чтобы победить зиму и призвать лето. Традиционный наряд включает страшную маску и козью шкуру, чтобы кукеров не узнали злые духи. Ряженые вооружаются деревянными саблями. Шествие сопровождается звоном колокольчиков, которые прикрепляют к поясам, — такое украшение может весить более 20 кг.

Также карнавал включает пиршество, символическую пахоту и засевание городской площади. Приверженцы традиций считают, что во время карнавала при соединении подземного, человеческого и небесного миров рождается молодой бог нового года, а кукеры открывают ему дорогу.

Ежегодный карнавал-фестиваль Surva в Пернике, который приходится на последние выходные января, включён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Чехия: Мясопуст

До установления христианства на территории Чехии перед началом весны было принято отдыхать, запасаясь силами для посевных работ, и устраивать торжества для увеличения будущего урожая.

Позже в связи с наступлением поста чехи стали развлекаться, устраивать танцы и свадьбы, пока они не запрещены по религиозным соображениям. Главное блюдо на праздничном столе — свинина, поскольку в Мясопуст традиционно происходил забой свиней. Также подаются сладости — хворост и пончики.

В Чехии также организовывают карнавал. В числе популярных масок — медведь, лошадь, женщина с ребёнком в корзине. Образы символизируют плодородие и продолжение рода. На Мясопуст не сжигают чучело, но в празднике может участвовать человек в соломенном костюме или соломенная кукла.