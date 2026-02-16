Какие русские монархи считались проклятыми

В русской истории власть часто окружала мистическая дымка. Правители, помазанные на царство, казались избранниками Божьими, но иногда народ или церковь видели в них обратное — носителей проклятия. Грехи, кровь, узурпация — всё это рождало поверья о небесной каре. Не всегда это были официальные анафемы, чаще — народные слухи, летописные намёки или поздние легенды. Историки вроде Карамзина, Соловьёва и Костомарова разбирали эти истории осторожно: за мифами скрывались реальные трагедии. Но в народной памяти несколько монархов навсегда остались «проклятыми» — от Ивана Грозного до последних Романовых.

Иван Грозный: грех против святителя

Иван IV, первый венчанный царь, вызывал у современников трепет и страх. Опричнина, казни, убийства — всё это казалось нарушением божественного порядка. Кульминацией стал конфликт с митрополитом Филиппом Колычевым в 1568 году.

Филипп, бывший боярин из рода Колычевых, открыто обличал царя за жестокости. В Успенском соборе он отказался благословить Ивана, окружённого опричниками в чёрных одеждах. По житию святителя, сохранённому в церковных источниках и изученному Н. М. Карамзиным в «Истории государства Российского», Филипп сказал: «В сем виде, в сем одеянии странном не узнаю царя православного». Царь в ярости сослал митрополита в Тверской монастырь, где Малюта Скуратов задушил его.

Прямого проклятия Филипп не произнёс — житие подчёркивает его кротость. Но в народе смерть святителя легла тяжким грехом на Ивана. Летописи упоминают видения и угрызения совести царя в последние годы. С. Ф. Платонов в работах о Смутном времени отмечает: опричнина и убийство Филиппа стали символом «проклятой» власти, которая привела к династическому кризису.

Борис Годунов: тень убитого царевича

Борис Годунов взошёл на престол в 1598 году после смерти Фёдора Иоанновича. Избрание Земским собором казалось законным, но подозрения в убийстве царевича Дмитрия в 1591 году не утихали. Комиссия Шуйского официально признала смерть случайной, но слухи упорно винили Годунова.

Н. И. Костомаров в «Русской истории в жизнеописаниях» пишет: народ видел в Борисе узурпатора, а в голоде 1601–1603 годов и появлении самозванца — небесную кару. Пушкин в трагедии усилил этот образ: «достиг я высшей власти... кровью и ядом». Современники шептались о проклятии невинной крови. Смерть Годунова в 1605 году — внезапная, с кровотечением — казалась подтверждением.

Историки вроде Р. Г. Скрынникова в книге о Смуте подчёркивают: обвинения были политическим оружием, но в народной памяти Борис остался «проклятым царём», чьё правление открыло дверь хаосу.

Лжедмитрий I: анафема самозванца

Григорий Отрепьев, выдававший себя за спасшегося Дмитрия, стал самым ярким примером церковного проклятия. Патриарх Иов в 1605 году анафематствовал его как «расстригу» и еретика. После бегства в Польшу Отрепьев был отлучён от церкви.

Когда он вошёл в Москву в 1605 году, Иов продолжал проклинать его с амвона. Как пишет Карамзин, патриарх называл самозванца «вором и обманщиком». После убийства Лжедмитрия в 1606 году тело его сожгли, пепел зарядили в пушку и выстрелили в сторону Польши — ритуал изгнания проклятого.

С. М. Соловьёв в «Истории России» отмечает: анафема была не только религиозной, но и политической — церковь видела в самозванце угрозу православию. В народе он остался «проклятым Гришкой», чья короткая власть предвещала Смуту.

Павел I: предсказания и тени заговора

Павел Петрович, сын Екатерины II и (по слухам) не Петра III, окружали мистические истории. Одна из легенд — предсказание старца Авеля, якобы открывшего императору короткий срок правления. Павел умер в 1801 году через 42 дня после 47-летия — возраст, связанный с надписью на Михайловском замке.

Историки вроде Е. В. Анисимова в биографиях Павла скептичны к пророчествам: Авель действительно предсказывал, но записи сомнительны. Однако заговор и убийство Павла в Михайловском замке усилили поверья о «проклятой» судьбе. Народ винил в этом «немецкое» влияние или грех матери.

Карамзин писал о Павле как о трагической фигуре, чья власть пала под тяжестью подозрений. В XIX веке легенды о его призраке в замке укрепили образ «проклятого императора».

Проклятие династии: легенда Марины Мнишек

Самая известная история — проклятие Марины Мнишек. После казни её сына в 1614 году (трёхлетнего «ворёнка» повесили как самозванца) она якобы прокляла Романовых: династия падёт через 300 лет кровавой смертью.

Эта легенда появляется в поздних источниках XIX века и популярна в эзотерической литературе. Авторитетные историки — В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов — не находят подтверждений в документах. Но совпадение с 1918 годом (305 лет от 1613) сделало её устойчивой.

В народной памяти она связала трагедии Романовых — от убийств до революции — с древним грехом.