Куда на самом дел пропали скифы

Они господствовали на просторах нынешней России почти тысячу лет. Их боялись и уважали. Могучая Персидская империя разбила о них зубы. Непобедимый Александр Македонский вынужден был отступить, так и не сломив их дух. А потом они исчезли. Просто растворились в истории, оставив после себя лишь бескрайнюю степь да величественные курганы, набитые золотом.

Кто же они такие — скифы?

Само слово «скифы» — греческое. Эллины так называли кочевые племена, жившие в Северном Причерноморье, между Доном и Дунаем. Сами себя они именовали иначе — «саки», что, по мнению исследователей, означало «лучники». И это определение как нельзя лучше описывало их главную военную мощь.

Для античного мира Скифия была территорией мифов. Греки искренне полагали, что там всегда царит холод и летают «белые мухи» (снег). Поэты Вергилий и Овидий воспевали суровый край, а историк Геродот оставил нам самое подробное описание жизни этого народа, разделив их на пахарей, кочевников и царственных скифов. Правда, сам же Геродот и запутал потомков, заявив, что скифские цари ведут свой род от сына легендарного Геракла.

Взаимное непонимание греков и скифов было полным. Эллины считали варварами скифов за их обычаи (например, пить неразбавленное вино или иметь много жен, которыми они пользовались сообща). Скифы же, в свою очередь, посмеивались над «вакхическим исступлением» греков. Но, несмотря на культурный разрыв, античный мир был буквально заворожен этими воинами.

Интересно, что название «скифы» со временем превратилось в нарицательное. Римский историк Плиний Старший еще в I веке нашей эры сетовал, что это имя перешло на сарматов и германцев. А в «Повести временных лет» прямо сказано, что греки называли «Великой Скифью» дружины князя Олега, в которых были и славяне, и варяги, и чудь. Так имя одного народа стало брендом для всех «диких» племен, живших севернее Черного моря.

Золото, стратегия и вызов Македонскому

Расцвет скифской культуры пришелся на VII век до нашей эры. Вытеснив киммерийцев и разгромив Мидию, они стали полноправными хозяевами огромных территорий, попутно соперничая с греческими колонистами.

Их военная тактика приводила противников в бешенство. Когда в конце VI века до н. э. персидский царь Дарий двинул на них свою огромную армию, скифы не приняли открытого боя. Они применили стратегию изматывания: бесконечно отступали, кружили вокруг персов, выжигая землю и уничтожая мелкие отряды. Дарий ушел ни с чем, покрыв себя позором.

Золотой век Скифии наступил в IV веке до н. э. при царе Атее. Этот 90-летний правитель объединил племена от Дона до Дуная, начал чеканить собственную монету и стал настолько могуществен, что бросил вызов Филиппу Македонскому. Филипп убил Атея в бою, но сын его, Александр, спустя восемь лет, хоть и вторгся в скифские земли, так и не смог их покорить. Великий завоеватель вынужден был отступить.

Именно тогда родилась легенда о неразрывной связи скифов с золотом. Культ этого металла породил миф о том, что суровые кочевники подчинили себе грифонов, охраняющих золотые клады.

Агония: Сарматы, готы и растворение в вечности

Ни персы, ни македоняне не смогли сломить скифов. Но там, где бессильна военная мощь, срабатывает время и давление.

На протяжении II века сарматы и другие кочевники постепенно вытесняли скифов с их земель. За ними остались только степной Крым и бассейн нижнего Днепра и Буга. В конце концов Великая Скифия превратилась в Малую. Центром скифского государства стал Крым, где появились хорошо укрепленные фортификации — крепости Неаполь, Палакий и Хаб, которые скифы использовали в борьбе с Херсонесом и сарматами.

В конце II века Херсонес обрел могущественного союзника — понтийского царя Митридата V, который после многочисленных сражений ослабил и обескровил скифское государство.

Исчезновение скифов

В I и II веках н. э. скифское общество уже сложно было назвать кочевническим: это были земледельцы, достаточно сильно эллинизированные и перемешанные этнически. Кочевники-сарматы продолжали теснить скифов, а в III веке в Крым вторглись аланы. Они опустошили последний оплот скифов — Неаполь Скифский, располагавшийся на окраине современного Симферополя, но не смогли закрепиться надолго на захваченных территориях. Уже вскоре на эти земли пришли готы, объявившие войну и аланам, и скифам, и самой Римской империи.

Нашествие готов произошло около 245 года н. э. Все крепости скифов были разрушены, а остатки народа бежали на юго-запад Крымского полуострова, прячась в труднодоступных горных районах.

Несмотря на кажущийся очевидным полный разгром, Скифия еще некоторое время продолжала свое существование. Прибежищем для спасавшихся бегством скифов стали крепости, оставшиеся на юго-западе, также были образованы несколько поселений в устье Днепра и на Южном Буге. Однако и они вскоре пали под натиском готов.

Скифская война, которую после описанных событий готы вели уже с римлянами, получила такое странное название из-за того, что скифами стали именовать готов, победивших скифов настоящих. Хотя была в этом и доля правды, так как тысячи побежденных скифов влились в готские войска, растворившись в массе других народов, воевавших с Римом. Так Скифия стала первым государством, рухнувшим в результате Великого переселения народов.

Завершили дело готов гунны, в 375 году напавшие на территории Причерноморья и расправившиеся с последними скифами, обитавшими в горах Крыма и долине Буга. Конечно, многие скифы опять-таки присоединялись к гуннам, но ни о какой самостоятельной идентичности уже не было и речи.

Скифы как этнос исчезли в водовороте переселений, они остались только на страницах исторических трактатов, авторы которых с завидным упорством продолжают именовать скифами все дикие и непокоренные народы. Интересно также, что некоторые историки причисляют к потомкам скифов чеченцев и осетин.