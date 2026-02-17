Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал недавний инцидент с поломкой немецкого ледокола Neuwerk в Балтийском море. Судно вышло из строя при попытке обеспечить проход танкеру со сжиженным газом к порту Мукран.

В своём посте в социальной сети X Дмитриев заявил, что Германия продолжает «дорого платить за гордыню и ошибки своего руководства», а также подчеркнул, что страна объективно нуждается в России.

Комментарий стал реакцией на публикацию пользователя, напомнившего, что ФРГ могла бы использовать российские тяжелые ледоколы, но вместо этого сталкивается с проблемами при проводке судов с американским СПГ.

Ранее сообщалось, что Эстония готовится забрать частные активы россиян и отдать их Украине.