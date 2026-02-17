«Временная жена»: зачем эскимосы делятся супругами

Обычаи коренных народов Севера часто кажутся стороннему наблюдателю шокирующими. Один из самых известных — традиция «ареодярекпут», или временный обмен женами. Для европейца это звучит как скандальная вольность нравов, но для эскимосов это был вопрос выживания, социального статуса и даже заботы о здоровье будущих поколений.

Выжить через потомство

Жизнь в Заполярье — это постоянный экстрим. Суровый климат, тяжелый труд, отсутствие элементарной гигиены и бытовая неустроенность сильно влияют на здоровье женщин. Фертильный возраст здесь короток, а родить и вырастить здорового ребенка — задача не из легких. Редкая эскимосская семья имеет больше четырех детей.

В этих условиях появление потомства становится не просто вопросом счастья, а условием выживания рода. И если привычная семья с этой задачей не справлялась, в дело вступал древний обычай.

Легенда о старухе и бездонном озере

В основе отношения к детям лежит древнее поверье. Согласно легенде, после смерти каждого эскимоса встречает бессмертная старуха. Она задает только один вопрос: есть ли у покойного дети? Если ответ утвердительный, умерший попадает в иглу, где его ждут предки. Если же детей нет, старуха топит несчастного в бездонном озере.

Эта мифология делает рождение детей священным долгом. Именно поэтому в эскимосском обществе нет понятия «незаконнорожденный» ребенок. Любой малыш — это дар и продолжение рода, а выяснять генетическое родство здесь никому не приходит в голову.

Когда природа подводит

Если жена оказывается бесплодной, муж имеет право «одолжить» супругу друга, чтобы та родила ему наследника. Если же проблема в мужчине, его жена может забеременеть от названого брата. Рожденные в таком союзе дети воспитываются в семье законного мужа и пользуются всеми правами наравне с кровными.

Бывает и так, что женщина рожает только девочек. Желание иметь сына-охотника, продолжателя дела, часто перевешивает представления о супружеской верности, которым в Заполярье никогда не придавали сакрального значения.

Разбавление крови

Другим резоном смотреть сквозь пальцы на измены и даже поощрять их является желание разбавить кровь, чтобы иметь здоровое потомство. Живя обособленными группами, эскимосы в рамках одного поселения практически все приходятся друг другу дальними родственниками, а этот факт повышает риск рождения детей с серьезными генетическими заболеваниями.

Во избежание инцеста мужья инициировали межпоселенческий обмен женами, с которыми их не связывает фамильная близость. Результатом такого краткосрочного брака должна стать беременность супруги.

Гостеприимный гетеризм

Достижению этой же цели служил гостеприимный гетеризм, согласно которому в знак уважения хозяин дома разрешает каждому постороннему визитеру мужского пола переспать с его женой, при этом она должна приложить все усилия, чтобы вскоре после этой ночи у нее родился потомок с новым набором генов.

Особой популярностью этот обычай пользовался во времена активного освоения Арктики путешественниками из цивилизованных стран мира, которые, занимаясь этнографическими исследованиями, проводили много времени среди коренных жителей Чукотки.

Товарищество по жене

Традиция обмена женами на несколько месяцев способствовала формированию побратимных связей среди эскимосов из разных поселений. При бартере супругами между мужчинами завязывались особые отношения, по крепости взаимовыручки не отличавшиеся от кровных уз.

Чем больше товарищей по жене было у главы семейства, тем более влиятельным он выглядел в глазах сородичей. Дети, рожденные в таком браке, считались родственниками, а все его участники именовались «группой сердца». Семьи, пренебрегавшие этим обычаем, причислялись к изгоям, лишенным в случае беды социальных гарантий и помощи.

Болезненность

Товарищество по жене выручало мужчину, когда его законная жена по причине болезни или из-за ухода за малолетним ребенком не могла сопровождать мужа в многодневной охоте. Обратившись за подмогой к названому брату, эскимос получал в помощницы его жену, которая во время похода служила временному мужу и хозяйкой, и любовницей. Краткосрочная аренда супруги заканчивалась в момент возвращения, и если к этому времени она ждала ребенка, законный муж встречал ее с особыми почестями.